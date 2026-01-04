నందమూరి బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ కు గుడ్ న్యూస్. వీళ్లకు సంక్రాంతి పండగ ముందుగానే వచ్చేస్తోంది. బాలయ్య లేటెస్ట్ మూవీ అఖండ 2 తాండవం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ పై అఫీషియల్ సమాచారం వచ్చింది. మరి ఈ మూవీ ఎప్పుడు? ఏ ఓటీటీలోకి వస్తుందో చూసేయండి.
బాలయ్య ఫ్యాన్స్ కు 2026 సంక్రాంతి పండగ ముందే రానుంది. నందమూరి బాలకృష్ణ లేటెస్ట్ మూవీ అఖండ 2 తాండవం ఓటీటీ డేట్ రివీలైంది. సంక్రాంతికి ముందుగానే ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
అఖండ 2 ఓటీటీ
నందమూరి బాలకృష్ణ లేటెస్ట్ యాక్షన్ మైథాలజీ థ్రిల్లర్ అఖండ 2. బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ అఖండకు సీక్వెల్ గా ఈ మూవీ థియేటర్లో రిలీజైంది. ఇప్పుడీ సినిమా ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్లనుంది. ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది. జనవరి 9 నుంచి అఖండ 2 తాండవం నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
అయిదు భాషల్లో
అఖండ 2 సినిమా అయిదు భాషల్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ కానుంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో అఖండ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సినిమాకు బోయపాటి శ్రీను డైరెక్టర్. ఇందులో బాలయ్యతో పాటు సంయుక్త మీనన్, ఆది పినిశెట్టి, హర్షాలీ తదితరులు నటించారు.
థియేటర్లో ఇలా
థియేటర్లో అఖండ 2 మూవీ అంచనాలు అందుకోలేకపోయింది. నిజానికి ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5, 2025న రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ తో మనీ గొడవ కారణంగా రిలీజ్ వాయిదా పడింది. చివరకు డిసెంబర్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. కానీ అఖండ 2కు నెగెటివ్ టాక్ వచ్చింది. అఖండ మూవీలా అఖండ 2 సక్సెస్ అందుకోలేకపోయింది.
అఖండ 2 స్టోరీ
అఖండ సినిమాలో సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు, తన తమ్ముడి కూతురు కోసం పోరాటం చేస్తాడు రుద్ర సికిందర్ అఘోరా. ఆ సినిమాలో దొంగ బాబా, అక్రమ మైనింగ్, అమాయక ప్రజలను చంపడం చుట్టూ కథ సాగుతోంది. కానీ అఖండ 2కు వచ్చేసరికి అది ఇండియా వర్సెస్ చైనా వార్ వరకూ వెళ్తుంది.
ఇండియాలో జరిగే కుంభమేళాను టార్గెట్ గా చేసుకుని చైనా బయోవార్ ప్లాన్ చేస్తుంది. కుంభమేళాలో స్నానం చేసిన వాళ్లలో చాలా మంది అపస్మారక స్థితికి వెళ్లిపోతారు. దీనికి మన సైంటిస్ట్ లు వ్యాక్సిన్ కనిపెడతారు. కానీ అది తెలుసుకున్న శత్రువులు ల్యాబ్ ను నాశనం చేసి, అందరినీ చంపేస్తారు.
జనని కోసం
ఆ ల్యాబ్ నుంచి వ్యాక్సిన్ తో జనని ఒక్కరే బయటపడుతుంది. ఆమెను చంపేందుకు వెంటపడతారు. అప్పుడే రుద్ర సికిందర్ అఘోరా ఎంట్రీ ఇస్తాడు. జనని కాపాడేందుకు రంగంలోకి దిగుతాడు. అసలు జనని ఎవరు? ఆమెకు ఆపద వచ్చిందనే విషయం రుద్రకు ఎలా తెలిసింది? చివరకు ఏమైంది అన్నది అఖండ 2లో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.