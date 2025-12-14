రెండోరోజు పడిపోయిన అఖండ 2 తాండవం కలెక్షన్స్- అయినా 50 కోట్ల వైపుకు బాలయ్య సినిమా- 2 రోజుల్లో ఎంత రాబట్టిందంటే?
బాలకృష్ణ నటించిన ఫాంటసీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'అఖండ 2 తాండవం' బాక్సాఫీస్ వద్ద తొలిరోజు అద్భుతమైన కలెక్షన్లు రాబట్టినప్పటికీ, రెండో రోజు కొద్దిగా తగ్గాయి. దేశవ్యాప్తంగా రెండు రోజుల్లో ఈ చిత్రం మొత్తం రూ. 46 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించింది. రూ. 50 కోట్ల క్లబ్ వైపుగా ఈ సినిమా దూసుకెళ్తోంది.
నందమూరి బాలకృష్ణ అభిమానులంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన 'అఖండ 2: తాండవం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ప్రదర్శన ఇస్తోంది. తొలి రోజు అంచనాలకు మించిన వసూళ్లు సాధించిన ఈ చిత్రం రెండో రోజు (శనివారం) మాత్రం కాస్త నెమ్మదించింది. అయినా, కేవలం రెండు రోజుల్లోనే రూ. 50 కోట్ల క్లబ్కు చేరువ కావడం విశేషం.
భారతదేశంలో
ఇండస్ట్రీ ట్రాకర్ 'సక్నిల్క్' నివేదిక ప్రకారం 'అఖండ 2' భారతదేశంలో రెండో రోజున అంటే శనివారం (డిసెంబర్ 13) రూ. 15.50 కోట్ల నికర వసూళ్లను (నెట్ కలెక్షన్స్) సాధించింది.
అఖండ 2 కలెక్షన్స్ పరిశీలిస్తే..
తొలి రోజు వసూళ్లు: రూ 22.5 కోట్లు (నెట్)
రెండో రోజు వసూళ్లు: రూ. 15.50 కోట్లు (నెట్)
అంటే, తొలి రోజుతో పోలిస్తే రెండో రోజు కలెక్షన్లలో సుమారు రూ. 7 కోట్ల తగ్గుదల నమోదైంది. ఇది దాదాపు 31.1% క్షీణత అని చెప్పాలి. ఇక అఖండ 2 విడుదలైన రెండు రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం రూ. 46 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఇందులో అఖండ 2 ప్రీమియర్స్కు వచ్చిన రూ. 8 కోట్ల కలెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి.
డివోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్
అయితే, ఈ గణాంకాలను చూస్తుంటే బాలకృష్ణ ఫాంటసీ డివోషనల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం అఖండ 2 తాండవం రూ. 50 కోట్ల క్లబ్లోకి వేగంగా అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని సినీ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
తెలుగు వెర్షన్ నుంచే అత్యధికంగా
అఖండ మూవీకి సీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 22.5 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇందులో తెలుగు వెర్షన్ నుంచే అత్యధికంగా రూ. 21.95 కోట్ల నికర వసూళ్లు వచ్చాయి.
హిందీ వెర్షన్: రూ. 1 లక్ష
కన్నడ డబ్బింగ్ వెర్షన్: రూ. 2 లక్షలు
తమిళ డబ్బింగ్ వెర్షన్: రూ. 43 లక్షలు
మలయాళం వెర్షన్: రూ. 1 లక్షగా ఉన్నాయి.
‘ధురందర్’తో పోటీ
అఖండ 2 సినిమా హిందీలో రణ్వీర్ సింగ్ 'ధురందర్' చిత్రంతో పోటీ పడుతోంది. అలాగే, మలయాళం, తమిళం, కన్నడ భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా విడుదలైంది. రెండో రోజు (శనివారం) 'అఖండ 2' తెలుగు ఒరిజినల్ వెర్షన్ (2D) అత్యధికంగా 51.33% ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేసింది.
ఆక్యుపెన్సీ
మార్నింగ్ షోలు: 28.86%
మధ్యాహ్నం షోలు: 50.14%
సాయంత్రం షోలు: 57.84%
నైట్ షోలు: 68.48%గా నమోదు అయింది.
తమిళం (2D)లో ఆక్యుపెన్సీ కాస్త తక్కువగా ఉంది. రెండో రోజు అఖండ 2 తమిళ వెర్షన్ మొత్తం 15.81% ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేసింది. కాగా, బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించిన అఖండ 2 సినిమాలో బాలకృష్ణతోపాటు సంయుక్త మీనన్, ఆది పినిశెట్టి, హర్షాలి మల్హోత్రా నటించారు.
మున్నీ పాత్రతో
సల్మాన్ ఖాన్ 'బజరంగీ భాయిజాన్'లో మున్నీ పాత్రతో ప్రసిద్ధి చెందిన హర్షాలి మల్హోత్రా అఖండ 2 చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. బాల నటిగా అరంగేట్రం చేసిన తర్వాత ఆమె నటించిన మొదటి ప్రాజెక్ట్ ఇదే.
