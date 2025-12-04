బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్.. అఖండ 2 ప్రీమియర్ షోలు రద్దు.. కొన్ని మన నియంత్రణలో ఉండవన్న నిర్మాణ సంస్థ
బాలకృష్ణ అఖండ 2 మూవీ ప్రీమియర్ షోలు రద్దయ్యాయి. దీంతో బాలయ్య అభిమానులు తీవ్రంగా నిరాశ చెందారు. సాంకేతిక కారణాల వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రొడక్షన్ హౌస్ తెలిపింది. కేవలం ఇండియాలోనే ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది.
బాలకృష్ణ, బోయపాటి కాంబినేషన్ లో వస్తున్న అఖండ 2 మూవీ ప్రీమియర్ షోల కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూసిన అభిమానులకు తీవ్ర నిరాశే ఎదురైంది. గురువారం (డిసెంబర్ 4) ఉండాల్సిన ప్రీమియర్ షోలను రద్దు చేసినట్లు ప్రొడక్షన్ హౌస్ 14 రీల్స్ ప్లస్ వెల్లడించింది. అయితే ఓవర్సీస్ లో మాత్రం ఈ షోలు ఉండనున్నాయి.
అఖండ 2 ప్రీమియర్ షోలు రద్దు
అఖండ 2 ప్రీమియర్ షోల కోసం గురువారం (డిసెంబర్ 4) ఉదయం నుంచి ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆతృతగా ఉన్నారు. అయితే సాయంత్రం నిర్మాణ సంస్థ ఈ షోలను రద్దు చేస్తున్నట్లు చెప్పడంతో వాళ్లు ఉసూరుమన్నారు. సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఇండియా వ్యాప్తంగా ప్రీమియర్ షోలను రద్దు చేసినట్లు 14 రీల్స్ ప్లస్ చెప్పింది.
“సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఇవాళ ఇండియాలో ఉండాల్సిన అఖండ 2 ప్రీమియర్ షోలను రద్దు చేస్తున్నాం. మా శక్తి మేర ప్రయత్నించాం. కానీ కొన్ని మన నియంత్రణలో ఉండవు. అసౌకర్యానికి క్షమించమని కోరుతున్నాం. ఓవర్సీస్ ప్రీమియర్స్ మాత్రం ఈరోజు షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఉంటాయి” అని ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
అఖండ 2 టికెట్ల ధరలు
మరోవైపు అఖండ 2 మూవీ టికెట్ల ధరలు ఇటు ఏపీ, తెలంగాణల్లో పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. అంతేకాదు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ మూవీ ప్రీమియర్ షోలకు టికెట్ ధరను రూ.600గా నిర్ణయించారు. ఇప్పుడు ఆ షోలు కాస్తా రద్దయ్యాయి. ఇక తెలంగాణలో సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.50, మల్టీప్లెక్స్ లలో రూ.100 పెంచుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చారు. మొదటి మూడు రోజులు పెంచిన ధరలు అమల్లో ఉంటాయి.
అటు ఏపీలోనూ టికెట్ల ధరలు పెంచగా.. పది రోజుల వరకు ఈ ధరలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అయితే అఖండ 2 ప్రీమియర్ షోలు రద్దవడం మాత్రం అభిమానులకు మింగుడు పడటం లేదు. ఇండియా వ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి ఉండటంతో ఇక ఫస్ట్ రివ్యూల కోసం ఓవర్సీస్ ప్రీమియర్ షోల వైపు అభిమానులు చూస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి ఎలాంటి టాక్ వస్తుందో చూడాలి.
