షాకింగ్.. అఖండ 2 ట్విట్టర్ రివ్యూ.. 3 గంటల టార్చర్ అంటూ పోస్టులు.. నెగెటివ్ ట్రోల్స్ మోత
అఖండ 2 ట్విట్టర్ రివ్యూలు: బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2' శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. గురువారం నుంచే ప్రీమియర్లు ప్రదర్శితమయ్యాయి. అయితే ఈ సినిమా గురించి ఎక్కువగా నెగెటివ్ రివ్యూలు వస్తున్నాయి.
బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో నందమూరి బాలకృష్ణ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన మూవీ ‘అఖండ 2’. ఇది 2021 బ్లాక్బస్టర్ అఖండకు సీక్వెల్. అఖండ 2 శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) థియేటర్లలో విడుదలైంది. గురువారం నుంచే ప్రీమియర్లు ప్రదర్శితమయ్యాయి. అనేక మంది ప్రేక్షకులు ఎక్స్ లో (గతంలో ట్విట్టర్) లో అఖండ 2 సినిమాపై తమ రివ్యూలను పంచుకున్నారు. కొందరు దీనిని '3 గంటల టార్చర్' అని అభివర్ణించారు.
3 గంటల టార్చర్
మొదటి సినిమా అఖండతో పోలిస్తే ప్రేక్షకులను అఖండ 2 అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోయిందని తెలుస్తోంది. "అఖండ 2.. 3 గంటల టార్చర్! బ్రెయిన్లెస్ రైటింగ్, సిగ్గులేని డైలాగ్స్, బాలయ్య ఓటీటీ అరుపులు. దిశానిర్దేశం లేని స్క్రీన్ప్లే, చౌకబారు వీఎఫ్ఎక్స్, లాజిక్ జీరో. తమన్ బీజీఎం మాత్రమే ఉపశమనం. పూర్తిగా డిజాస్టర్! డబ్బు, తెలివిని ఆదా చేసుకోండి! 0/5" అని ఒక నిరాశ చెందిన ఎక్స్ యూజర్ అఖండ 2పై తన ఘాటు రివ్యూను పంచుకున్నాడు.
ఎమోషన్ లేని ఫైట్లు
మరొకరు సినిమాను 'గందరగోళం' అని పేర్కొన్నారు. "సూపర్ హీరోగా బాలయ్య, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఫైన్. రెండవ బాలయ్యకు స్కోప్ లేదు. ఆది వృథా. సిగ్గులేని కథ, పేలవమైన విలన్లు, ఎమోషన్ లేని ఫైట్లు. బాలయ్య అర్థం లేని సుదీర్ఘ డైలాగులు, లౌడ్ బీజీఎంతో ఉపన్యాసాలు ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ఇంటర్వెల్ సీన్ తప్ప, మొత్తం ఒక గందరగోళం!?" అని ఓ యూజర్ రాశారు.
ఫస్ట్ ఫ్లాప్
బోయపాటి-బాలకృష్ణ కాంబోలో ఇది మొదటి ఫ్లాప్ అని పేర్కొంటూ ఒక ఎక్స్ యూజర్ ఇలా రాశారు. "మీరు జీవితంలో నిరాశగా ఉంటే వెళ్ళండి. యాక్షన్ ఎపిసోడ్లను ఎగతాళి చేశారు. లాజిక్ లేని, అర్థం లేని ఫైట్లు. తల పై నుంచి డైలాగులు. బోయ & ఎన్బీకే కాంబోలో మొదటి ఫ్లాప్" అని పేర్కొన్నారు.
అఖండ 1 బెటర్
చాలా మంది ఎక్స్ యూజర్లు అఖండ 2 కంటే అఖండ 1 చాలా బెటర్ అని అభిప్రాయపడ్డారు. "అఖండ2 తాండవం.. 2-3 సీన్స్ తప్ప మిగతా మూవీ అంతా (బోర్ కొట్టే ఎమోజి) ఇంటర్వెల్ ముందు వరకు పిచ్చ లైట్.. టైమ్పాస్ బాలయ్య సీన్స్ (థంబ్స్ డౌన్ ఎమోజి) విలన్ ఆది (నవ్వుతున్న ఎమోజి) చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కానీ అఖండ రేంజ్ని మ్యాచ్ చేయలేకపోయింది. తమన్ లౌడ్ బీజీఎం అక్కడక్కడా ఓకే అనిపిస్తుంది. మొత్తం మీద యావరేజ్ మూవీ’’ అని ఓ నెటిజన్ పోస్టు చేశాడు.
బాలకృష్ణ అభిమాని కూడా
సినిమా గొప్పగా లేదన్న విషయాన్ని ఓ బాలకృష్ణ అభిమాని కూడా అంగీకరించినట్లు అనిపిస్తోంది. "అఖండ 1 స్వచ్ఛమైన మాస్ మ్యాజిక్ ? ఐకానిక్ బీజీఎం. శక్తివంతమైన ఎలివేషన్ సీన్లు. ఎన్బీకే తన అత్యుత్తమ దైవిక రూపంలో కనిపించారు. కానీ పార్ట్ 2.. నిజాయితీగా నిరాశగా ఉంది. తీవ్రత, మ్యాజిక్, ఎమోషనల్ కనెక్షన్ ? ఈసారి అన్నీ మిస్ అయినట్లు అనిపిస్తున్నాయి" అని రాశారు.
ట్రోల్స్ మోత
అఖండ 2 సినిమాకు నెగెటివ్ రివ్యూలతో పాటు ట్రోల్స్ మోత ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఈ సినిమా బాలేదని సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి. ఒక వ్యక్తి బోయపాటి శ్రీను, బాలకృష్ణల హిందీ ప్రమోషన్ల నుండి ఒక క్లిప్ను పోస్ట్ చేశారు. అందులో దర్శకుడు "ఇప్పటికే మేము చెప్పాము, ఇప్పటికే హెచ్చరించాము" అని అన్నాడు. అదే అఖండ 2 రివ్యూ అని పోస్టు చేశాడు.
మీమ్స్ తో
మరొకరు బ్రహ్మానందం దిగ్భ్రాంతితో పడిపోతున్న ఒక ప్రసిద్ధ మీమ్ను పోస్ట్ చేశారు. అతని భార్య అతనికి కాఫీ అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు పడిపోతాడు. "అఖండ 2 సమీక్ష (తక్కువ అంచనాలతో ఒకసారి చూడదగినది): 2.25 / 5" అని రాశారు. అనేక మంది ఇతరాలు కూడా తమ సమీక్షకు బదులుగా మీమ్స్ను పోస్ట్ చేశారు. సినిమా కథనం, లౌడ్నెస్ను ఎత్తిచూపారు.
ఆ పాట, ఇంటర్వెల్
అఖండ 2 సినిమాలోని జాజికాయ పాట, ఇంటర్వెల్ సీన్ మాత్రమే ఫ్యాన్స్ ను అలరిస్తున్నాయని అంటున్నారు.
‘‘జాజికాయ జాజికాయ పాటలోని చివరి 30 సెకన్లు థియేటర్లలో పిచ్చెక్కించాయి. తమన్ అఖండ పార్ట్ 1 నుండి ఐకానిక్ 'జై బాలయ్య' ఎండింగ్ వైబ్ని తిరిగి తీసుకువచ్చి, అఖండ 2 లో రీమిక్స్ చేశారు. 'యా యా జై బాలయ్య' అనే నినాదం ప్రారంభమైనప్పుడు మొత్తం థియేటర్ దద్దరిల్లింది. స్వచ్ఛమైన నోస్టాల్జియా, స్వచ్ఛమైన కోపం, స్వచ్ఛమైన బాలయ్య ఆరా"అని పోస్టు చేశాడు ఓ యూజర్.
హనుమాన్ ఎపిసోడ్
"100 అఖండ 1 ఇంటర్వెల్స్ = 1 అఖండ 2 ఇంటర్వెల్" అని మరొక నెటిజన్ రాశారు. అయితే ఒక అభిమాని ఇలా వ్యాఖ్యానించారు. "హనుమాన్ ఎపిసోడ్కు థియేటర్లు దేవాలయాలుగా మారతాయి" అని పేర్కొన్నాడు. చాలా మంది అభిమానులు సినిమాలోని బాలకృష్ణ ఫైట్ సీన్ల వీడియోలు, చిత్రాలను, ఫైర్ ఎమోజీలతో పాటు పోస్ట్ చేశారు.