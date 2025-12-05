Edit Profile
    బ్రేకింగ్.. బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్‌కు షాక్‌.. అఖండ 2 రిలీజ్ వాయిదా.. కొన్ని గంటల ముందు అనూహ్య నిర్ణయం.. ఇదే కార‌ణం

    నందమూరి బాలకృష్ణ అభిమానులకు గట్టి షాక్ తగిలింది. భారీ అంచనాలతో ఈ రోజు థియేటర్లలో రిలీజ్ కావాల్సిన అఖండ 2 వాయిదా పడింది. సినిమా విడుదలను వాయిదా వేస్తూ నిర్మాణ సంస్థ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. 

    Published on: Dec 05, 2025 6:15 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    డిసెంబర్ 5, శుక్రవారం.. నందమూరి బాలకృష్ణ లేటెస్ట్ మూవీ అఖండ 2 రిలీజ్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్న రోజు ఇది. కానీ ఈ అభిమానులకు గట్టి షాక్ తప్పలేదు. అఖండ 2 రిలీజ్ ను వాయిదా వేస్తూ విడుదలకు కొన్ని గంటల ముందు ప్రొడక్షన్ సంస్థ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకుంది. సోసల్ మీడియాలో 14 రీల్స్ ప్లస్ పెట్టిన పోస్ట్ కలకలం రేపుతోంది.

    అఖండ 2 రిలీజ్ వాయిదా (x/14ReelsPlus)
    అఖండ 2 వాయిదా

    సూపర్ హిట్ మూవీ అఖండకు సీక్వెల్ గా అఖండ 2 తెరకెక్కింది. మరోసారి ఈ సినిమాతో బోయపాటి శ్రీను-నందమూరి బాలకృష్ణ కాంబినేషన్ రిపీట్ అయింది. ట్రైలర్, పాటలు ఈ మూవీపై హైప్ పెంచేశాయి. కానీ తీరా రిలీజ్ డేట్ వచ్చాక మూవీ విడుదలను వాయిదా వేశారు.

    ‘‘అనివార్య కారణాల వల్ల అఖండ 2ను షెడ్యూల్ ప్రకారం రిలీజ్ చేయలేకపోతున్నామని బరువెక్కిన హృద‌యంతో మీకు చెప్పేందుకు చింతిస్తున్నాం. ఇది మాకు నొప్పి కలిగించే సందర్భం. సినిమా కోసం ఎదురు చూస్తున్న ప్రతి అభిమాని నిరాశను మేం నిజంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం. త్వరలోనే సమస్యకు పరిష్కారం కనుక్కొంటాం. త్వరలోనే సానుకూల అప్ డేట్ ను పంచుకుంటాం’’ అని 14 రీల్స్ ప్లస్ నిర్మాణ సంస్థ అర్ధరాత్రి ట్వీట్ చేసింది.

    ఇదే కారణం

    అఖండ 2 సినిమా రిలీజ్ వాయిదా పడటం వెనుక ఓ కారణం ఉంది. గురువారం ఈ సినిమా ప్రీమియర్ షోలను రద్దు చేశారు. ఇప్పుడు విడుదలను వాయిదా వేశారు. ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ కు 14 రీల్స్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ రూ.28 కోట్లకు పైగా బకాయి చెల్లించాల్సి ఉంది. 2019లో ఈ డబ్బును చెల్లించాలని మధ్యవర్తిత్వ తీర్పు వచ్చింది. కానీ 14 రీల్స్ ఆ డబ్బును చెల్లించలేదు.

    కోర్టు తీర్పు

    ఈ నేపథ్యంలో ఈరోస్ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. 14 రీల్స్ సంస్థ బకాయిలు చెల్లించకుండా, 14 రీల్స్ ప్లస్ ఎల్ఎల్పి అనే కొత్త బ్యానర్ ను ఏర్పాటు చేసి కొత్త సినిమా రిలీజ్ చేస్తుందని ఈరోస్ కోర్టుకు వెళ్లింది. తమ బకాయిలు వసూలు అయ్యేంతవరకూ సినిమా (అఖండ 2) రిలీజ్ ఆపాలని కోర్టును కోరింది. మద్రాస్ హై కోర్టు ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ కు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది. రూ.28 కోట్లు చెల్లించేంతవరకూ అఖండ 2 రిలీజ్ పై స్టే విధించింది. అందుకే ఇప్పుడు అఖండ 2 విడుదల వాయిదా పడింది.

