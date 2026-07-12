Lenin Collection: రెండో రోజు ఏకంగా 14 శాతం పెరిగిన లెనిన్ కలెక్షన్స్.. అక్కినేని అఖిల్ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ వసూళ్లు ఎంతంటే?
Lenin Box Office Collection Day 2: అక్కినేని అఖిల్ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా 'లెనిన్' బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. మొదటి రోజు కంటే రెండో రోజు శనివారం కలెక్షన్లలో ఏకంగా 14 శాతం వృద్ధి నమోదు చేసింది. మరి రెండు రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్గా లెనిన్ మూవీకి వచ్చిన కలెక్షన్స్ ఎంతో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Lenin Worldwide Box Office Collection Day 2: అక్కినేని వారసుడు అఖిల్ నటించిన లేటెస్ట్ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'లెనిన్' థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. పాజిటివ్ టాక్తో మొదటి రోజును ముగించిన ఈ చిత్రం, శనివారం (జూలై 12) రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద మరింత పట్టు సాధించింది. వీకెండ్ కావడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టారు. దీంతో కలెక్షన్లలో భారీ వృద్ధి కనిపించింది.
14 శాతం వృద్ధి
ప్రముఖ ట్రేడ్ నివేదికల ప్రకారం.. లెనిన్ చిత్రం రెండో రోజు ఇండియాలో సుమారు రూ. 8.15 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. మొదటి రోజు వచ్చిన రూ. 7.15 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లతో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 14 శాతం ఎక్కువ కావడం విశేషం.
'ఏజెంట్' వంటి భారీ పరాజయం తర్వాత దాదాపు మూడేళ్ల విరామం తీసుకుని అక్కినేని అఖిల్ చేసిన సరికొత్త ప్రయోగం ఇది. అఖిల్ కెరీర్లోనే మొదటిసారి పక్కా రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ (గ్రామీణ నేపథ్యం) కథను ఎంచుకోవడంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో ముందే అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టే దేశవ్యాప్తంగా 2,099 షోలలో ఈ చిత్రం సత్తా చాటింది. రెండు రోజులు ముగిసేసరికి భారత బాక్సాఫీస్ వద్ద లెనిన్ సినిమా మొత్తం రూ. 15.30 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 23 కోట్లు దాటిన వసూళ్లు
ఓవర్సీస్ (విదేశాల్లో) కూడా 'లెనిన్' హవా నడుస్తోంది. రెండో రోజు విదేశీ మార్కెట్లలో ఈ చిత్రం రూ. 2.50 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది. దీంతో మొత్తం ఓవర్సీస్ గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 5.80 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇక దేశీయంగా చూసుకుంటే, రెండు రోజుల్లో ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్లు రూ. 17.60 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి.
మొత్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా లెనిన్ చిత్రం రెండు రోజుల్లోనే సుమారు రూ. 23.40 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టి అఖిల్ కెరీర్లోనే బెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
నైట్ షోలలో హౌస్ఫుల్ బోర్డులు.. థియేటర్ల ఆక్యుపెన్సీ
శనివారం పూట థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల సందడి బాగా కనిపించింది. అందులోనూ ఈవినింగ్, నైట్ షోలకు ఆడియన్స్ భారీగా తరలివచ్చారు. తెలుగు 2D వెర్షన్ రెండో రోజు దేశవ్యాప్తంగా 60.27 శాతం సగటు ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేసింది.
ఉదయం ఆటలకు 39.00 శాతంతో నెమ్మదిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, మధ్యాహ్నానికి అది 64.31 శాతానికి పెరిగింది. ఫస్ట్ షోలకు (ఈవినింగ్) 55.92 శాతం, సెకండ్ షోలకు (నైట్) అత్యధికంగా 73.75 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. తెలుగు EPIQ వెర్షన్లో మాత్రం 7.40 శాతం ఆక్యుపెన్సీ వచ్చింది.
లెనిన్ ఇండియా కలెక్షన్స్
రాష్ట్రాల వారీగా చూసుకుంటే, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల (ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ) నుంచే ఈ చిత్రానికి రెండో రోజు రూ. 8 కోట్ల భారీ గ్రాస్ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. పక్క రాష్ట్రమైన కర్ణాటకలో రూ. 1.10 కోట్లు, తమిళనాడులో రూ. 13 లక్షలు, మిగిలిన భారత రాష్ట్రాల్లో రూ. 15 లక్షల గ్రాస్ వసూలైంది. అన్ని ప్రాంతాలను కలుపుకుని రెండో రోజున లెనిన్ టోటల్ గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రూ. 9.38 కోట్లుగా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
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