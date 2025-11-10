శివ మూవీని రీమేక్ చేసే దమ్ము, ధైర్యం నాగ చైతన్య, అఖిల్కు లేవు: నాగార్జున కామెంట్స్ వైరల్
శివ మూవీని రీమేక్ చేసే దమ్ము, ధైర్యం నాగ చైతన్య, అఖిల్ కు లేవని నాగార్జున అనడం విశేషం. ఈ మూవీ రీరిలీజ్ నేపథ్యంలో అతడు డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడాడు. ఈ శుక్రవారం (నవంబర్ 14) ఈ మూవీ రీరిలీజ్ కానుంది.
అక్కినేని నాగార్జున, రామ్ గోపాల్ వర్మ కాంబినేషన్ లో 35 ఏళ్ల కిందట వచ్చి తెలుగు సినిమా దశ, దిశను మార్చేసిన సినిమా శివ. ఈ మూవీ ఇప్పుడు రీరిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వర్మతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడిన నాగార్జున.. ఈ మూవీని రీమేక్ చేసే ధైర్యం తన కొడుకులు ఇద్దరికీ లేదని అనడం విశేషం.
వాళ్లకు ఆ దమ్ము, ధైర్యం లేవు
శివ మూవీ రీరిలీజ్ సందర్భంగా ఈ సినిమా గురించి ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను రామ్ గోపాల్ వర్మ, నాగార్జున షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మూవీని రీరిలీజ్ కాకుండా.. నాగ చైతన్య లేదా అఖిల్ రీమేక్ చేసే అవకాశం ఉందా, మీరు ఆ ఛాన్స్ ఇస్తారా అని ఓ రిపోర్టర్ ప్రశ్నించారు. దీనికి నాగార్జున స్పందిస్తూ.. “వాళ్లకు ఆ దమ్ము, ధైర్యం లేవని నేను అనుకుంటున్నాను” అని నాగ్ నవ్వుతూ చెప్పడం విశేషం.
శివ కంటే ముందు సినిమాలు నాకు నచ్చలేదు
ఇక శివ మూవీ కంటే ముందు తాను చేసిన సినిమాలు తనకు నచ్చలేదని కూడా నాగార్జున చెప్పాడు. “శివ మూవీకి ముందు గీతాంజలి చేశాను. అక్కడి నుంచే కాస్త మేకోవర్ మొదలైంది. అయితే అంతకుముందు నేను చేసిన సినిమాలు నాకు నచ్చలేదు. వేసుకున్న బట్టలు నచ్చలేదు. అలా అని ఆ సినిమాలను, డైరెక్టర్లను విమర్శించడం నా ఉద్దేశం కాదు. నాకు నచ్చలేదు అంతే. ఆ సమయంలోనే మణిరత్నం, వర్మ వచ్చిన రెండు సినిమాలు చెప్పారు. రెండూ డిఫరెంట్ జానర్ల సినిమాలు” అని నాగ్ అన్నాడు.
పెద్ద హిట్ అని నాన్న అన్నారు
ఇక అప్పట్లో ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత తన తండ్రి, దివంగత అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఏమన్నారో కూడా నాగార్జున వెల్లడించాడు. “సినిమా రిలీజ్ అయిన రెండు రోజుల తర్వాత చాలా టాక్ వస్తోంది. కామెడీ లేదు. అది లేదు ఇది లేదు అని అంటున్నారు. ఆ సమయంలో నాన్నతో కలిసి పంజాగుట్ట దగ్గర కారులో వెళ్తున్నాను. అప్పుడు ఆయన సినిమా పెద్ద హిట్టు రా అని అన్నారు. చాలా బాగా చేశావ్.. ఇది ఎక్కడి వరకూ వెళ్తుందో కూడా ఊహించలేను అని ఆయన చెప్పారు” అని నాగార్జున అన్నాడు.
శివ కేవలం నాగార్జునదే..
ఇక డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా మాట్లాడాడు. శివ మూవీ కేవలం నాగార్జున కోసమే తీసినది అని, అతని స్థానంలో మరొకరిని తాను ఊహించుకోలేనని స్పష్టం చేశాడు. తానే కాదు మరో డైరెక్టర్ ఇప్పుడా సినిమా తీసినా.. వన్ అండ్ ఓన్లీ నాగార్జున తప్ప మరొకరు కాదని అన్నాడు. నాగ చైతన్య, అఖిల్ లలో ఎవరితో తీస్తారు అని అడినప్పుడు కూడా తాను తీయనని, శివ కేవలం నాగార్జునదే అని ఆర్జీవీ స్పష్టంగా చెప్పాడు.
మరి నాగార్జునతో మరో సినిమా చేస్తారా అని ప్రశ్నించినప్పుడు.. తాను ప్రస్తుతం ఓ హిట్ మూవీ ఇచ్చిన తర్వాతే నాగార్జున దగ్గరికి వెళ్తానని వర్మ తెలిపాడు. తన కాలేజీ అనుభవాలన్నింటినీ పోగేసి కేవలం 20 నిమిషాల్లో ఈ శివ మూవీ వన్ లైనర్ స్టోరీని రెడీ చేశానని ఆర్జీవీ చెప్పాడు. శివ మూవీ నవంబర్ 14న థియేటర్లలో రీరిలీజ్ కానుంది.