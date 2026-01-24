తెలుగులో మాట్లాడిన జపాన్ ఫ్యాన్- అవాక్కయిన అల్లు అర్జున్, రష్మిక- తెలుగు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోమని- వీడియో వైరల్
పుష్ప సినిమాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజ్ సంపాందించుకున్న అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్నకు ఓ జపాన్ అభిమాని షాకిచ్చాడు. ఆ ఫ్యాన్ తెలుగులో మాట్లాడటంతో అల్లు అర్జున్ అవాక్కయ్యాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారింది.
రీసెంట్ గా జపాన్ లో పుష్ప 2 రిలీజ్ సందర్భంగా హీరో హీరోయిన్లు అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్న ఆ దేశంలో సందడి చేశారు. అక్కడి ఫ్యాన్స్ తో ముచ్చటించారు. ఆ సందర్భంగా ఓ జపాన్ అభిమాని తెలుగులో మాట్లాడి అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్నకు షాకిచ్చాడు. ఆ ఫ్యాన్ తెలుగులో మాట్లాడటంతో అల్లు అర్జున్ అవాక్కయ్యాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది.
జపాన్ ఫ్యాన్ తెలుగు
ఒక జపనీస్ అభిమాని అనర్గళంగా తెలుగులో పలకరించి, వాళ్ల నటనను ప్రశంసించినప్పుడు అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్న ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియోను ఆ ఫ్యాన్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. కజు అనే అభిమాని.. అర్జున్, రష్మికతో పుష్ప 2 సినిమాకి తగ్గేదేలే పోజులో ఫొటో దిగాడు.
ఇంటర్వ్యూ
అల్లు అర్జున్, రష్మికతో దిగిన ఫొటోను కజు తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్టు చేశాడు. దానిని పోస్ట్ చేస్తూ.. "భారతదేశంలోని ఇద్దరు అగ్ర నటీనటులు అల్లు అర్జున్, రష్మిక మందన్నలను ఇంటర్వ్యూ చేసే గౌరవం నాకు దక్కింది! ఊహించని తెలుగు సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది! ఈ అద్భుతమైన అవకాశం దక్కినందుకు కృతజ్ఞుడను" అని కజు రాశాడు.
తెలుగులో మాట్లాడి
అంతేకాకుండా కజు తెలుగులో అర్జున్, రష్మికలకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక వీడియోను కూడా పోస్ట్ చేశాడు. అర్జున్ అతనితో జపనీస్లో మాట్లాడినప్పుడు, అతను ఆ భాషలోనే బదులిచ్చి, ఆ తర్వాత తెలుగులో "మీరు తెలుగు సినిమాలకే గర్వకారణం. నేను తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను. దయచేసి నా తెలుగును భరించండి" అని అన్నాడు. అర్జున్, రష్మికలు అతను తెలుగు మాట్లాడటం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
తెలుగు అమ్మాయిని
కజు అనర్గళంగా తెలుగులో మాట్లాడటం చూసి రష్మిక చప్పట్లు కూడా కొట్టింది. అప్పుడు అర్జున్ సరదాగా.. "నువ్వు ఒక తెలుగు అమ్మాయిని పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలి" అని అన్నాడు. దీంతో కజు నవ్వేశాడు. అతను తెలుగులోనే మాట్లాడుతూ, వారికి జపాన్ నచ్చిందా అని అడిగాడు.
తెలుగు చాలా అందమైన భాష అని చెప్పాడు. అతను భారతదేశాన్ని సందర్శించాలనే ఆసక్తిని కూడా వ్యక్తం చేశాడు. తనకు ఇదే మొదటిసారి తెలుగు మాట్లాడటం అని కజు చెప్పినప్పుడు, అతని తెలుగు "అద్భుతంగా ఉంది" అని రష్మిక చెప్పింది. ఈ వీడియోకు నటి చంద్రిక రవి.. "చాలా బాగుంది" అని చప్పట్ల ఎమోజీలతో కామెంట్ పెట్టింది.
ఈ సినిమాలు
అల్లు అర్జున్ ఇప్పుడు అట్లీ డైరెక్షన్ లో సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇందులో దీపికా పదుకొణే హీరోయిన్. ఆ తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ తో మూవీ చేయబోతున్నాడు. మరోవైపు చివరగా ది గర్ల్ఫ్రెండ్ లో కనిపించిన రష్మిక.. కాక్టెయిల్ 2, మైసా సినిమాలతో బిజీగా ఉంది.