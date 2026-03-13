Edit Profile
    Allu Arjun: అల్లు అర్జున్.. ఈ డైరెక్టర్లు ఎక్కడ.. నీ వాల్ ఆఫ్ గ్రేట్స్‌లో వాళ్లకు చోటివ్వవా: అల్లు సినిమాస్‌పై విమర్శలు

    Mar 13, 2026, 13:40:18 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రతిష్టాత్మక బిజినెస్ వెంచర్ 'అల్లు సినిమాస్' (Allu Cinemas) గురువారం (మార్చి 12) సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లోని కోకాపేటలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఈ సినిమా హాల్‌ను ప్రారంభించారు. అయితే ప్రారంభోత్సవం జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే ఈ థియేటర్ లోని ఒక ప్రత్యేక విభాగం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద వివాదానికి దారితీసింది.

    ఏమిటీ 'వాల్ ఆఫ్ గ్రేట్స్' వివాదం?

    అల్లు సినిమాస్ ఇంటీరియర్స్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. థియేటర్ లోపల ఒక పొడవైన హాల్‌వేలో భారతీయ, అంతర్జాతీయ దిగ్గజ దర్శకుల ఫోటోలను ప్రదర్శించారు. దీనికి 'వాల్ ఆఫ్ గ్రేట్స్' (Wall of Greats) అని పేరు పెట్టారు.

    ఈ గోడపై చోటు దక్కించుకున్న వాళ్లలో.. ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి, సుకుమార్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, మణిరత్నం, వెట్రిమారన్, అట్లీ, రిషబ్ శెట్టి, ప్రశాంత్ నీల్, లిజో జోస్ పెల్లిస్సెరీ, రాజ్‌కుమార్ హిరానీ, సంజయ్ లీలా భన్సాలీ, సందీప్ రెడ్డి వంగా ఉన్నారు.

    మరి వీళ్లెక్కడ అంటూ నెటిజన్ల ఆగ్రహం

    ఈ ఫోటో గ్యాలరీలో ప్రస్తుత తరం దర్శకులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి, తెలుగు సినిమా చరిత్రను మలుపు తిప్పిన దిగ్గజాలను విస్మరించారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

    "కె.వి. రెడ్డి, విఠలాచార్య, సింగీతం శ్రీనివాసరావు, బాపు, రాఘవేంద్రరావు, జంధ్యాల, దాసరి నారాయణరావు వంటి మహామహుల ఫోటోలు ఉంటే బాగుండేది" అని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    తెలుగు సినిమాలో ట్రెండ్ సెట్టర్స్ అయిన రామ్ గోపాల్ వర్మ, పూరీ జగన్నాథ్ వంటి వారిని ఎలా మర్చిపోతారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. "కృష్ణవంశీ ఫోటో ఎక్కడ?" అని మరికొందరు నిలదీస్తున్నారు.

    "అట్లీ ఉన్నాడు కానీ, ఆయన గురువు శంకర్ లేకపోవడం విడ్డూరంగా ఉంది" అని తమిళ సినీ అభిమానులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే కన్నడ నుండి ఉపేంద్ర వంటి వారిని కాదని.. నీల్, రిషబ్ శెట్టిలను మాత్రమే తీసుకోవడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.

    అయితే అల్లు అర్జున్ అభిమానులు మాత్రం దీనిని సమర్థిస్తున్నారు. "ఇది అల్లు అర్జున్ పని చేసిన దర్శకులు లేదా ఆయన పని చేయాలనుకుంటున్న దర్శకుల జాబితా మాత్రమే అయి ఉంటుంది" అని వారు సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

    రేవంత్ రెడ్డి ప్రశంసలు

    ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో అల్లు అర్జున్, అతని భార్య స్నేహ రెడ్డి, తండ్రి అల్లు అరవింద్, సోదరుడు అల్లు శిరీష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. అల్లు అర్జున్ ఎదుగుదలను అభినందించారు. బన్నీ ఇకపై హాలీవుడ్ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించాలని, తెలుగు సినిమా సత్తాను ప్రపంచవ్యాప్తం చేయాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

