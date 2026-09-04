Allu Arjun: ప్రభాస్ ట్యాగ్ను అల్లు అర్జున్కు తగిలించారా?.. ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్లో ‘రెబెల్ స్టార్’ రచ్చ.. ట్రోల్స్ మోత!
Allu Arjun: ఫోర్బ్స్ ఇండియా ఆగస్టు మ్యాగజైన్ వివాదానికి దారితీసింది. ఇందులో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ను 'రెబెల్ స్టార్' అని పేర్కొనడంపై తీవ్ర వివాదం రేగింది. ప్రభాస్ ట్యాగ్ ను అల్లు అర్జున్ కు వాడటంపై నెట్టింట ట్రోల్స్ మోత మోగుతోంది.
Allu Arjun: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నేషనల్ లెవల్ లో మరోసారి ట్రెండింగ్ గా మారారు. పాపులర్ బిజినెస్ మ్యాగజైన్ 'ఫోర్బ్స్ ఇండియా' (Forbes India) ఆగస్టు నెల ఎడిషన్ కవర్ పేజీపై అల్లు అర్జున్ స్పెషల్ గా మారారు. అయితే ఈ ఎడిషన్ లో వచ్చిన అల్లు అర్జున్ స్పెషల్ స్టోరీ తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది.
'రెబెల్ స్టార్' వివాదం
ఫోర్బ్స్ మ్యాగజైన్ తమ కవర్ పేజీ స్టోరీలో అల్లు అర్జున్ను 'రెబెల్ స్టార్' (Rebel Star) అని పేర్కొనడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో 'రెబెల్ స్టార్' అనే బిరుదు పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్కు, ఆయన పెదనాన్న దివంగత కృష్ణంరాజుకు మాత్రమే సొంతం. దశాబ్దాలుగా టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులు గుండెల్లో నింపుకున్న ఈ ఐకానిక్ బిరుదును అల్లు అర్జున్కు ఆపాదించడంపై ప్రభాస్ అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పొరపాటా? లేక ప్రచార వ్యూహమా?
ఈ వ్యవహారంపై సినీ విశ్లేషకులు భిన్న కోణాల్లో చర్చిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఫోర్బ్స్ వంటి అంతర్జాతీయ పత్రికలు కవర్ పేజీ ముద్రించే ముందు సంబంధిత నటుడికి లేదా వారి పీఆర్ (PR) టీమ్కు ప్లానింగ్ ప్రూఫ్ పంపి ముందస్తు అనుమతి తీసుకుంటాయి.
నటుడి లేదా వాళ్ల అఫీషియల్ టీమ్ ఆమోదం లేకుండా ఏ ప్రముఖ పత్రిక కూడా ఇలాంటి కథనాలను ప్రచురించదు. అలాంటప్పుడు ఈ పొరపాటు ఎలా జరిగింది? ఇది ఫోర్బ్స్ ఎడిటోరియల్ టీమ్ చేసిన పొరపాటా? లేక కవర్ స్టోరీకి విపరీతమైన పబ్లిసిటీ తెచ్చేందుకు చేసిన వ్యూహాత్మక ప్రయత్నమా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
అప్పుడు మెగాస్టార్
గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్ పేజీలు ఆయనకు కొత్త ట్యాగ్ లు ఇచ్చేందుకు గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇటీవల ఆయనను 'మెగాస్టార్', 'ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ మెగాస్టార్' అంటూ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయి.
'మెగాస్టార్' ట్యాగ్ అనేది చిరంజీవికే సొంతమనేది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు 'రెబెల్ స్టార్' ప్రస్తావన రావడంతో అల్లు అర్జున్ పై ట్రోల్స్ మోత మోగుతోంది.
ట్యాగ్ సంపాదించుకోవాలి
అల్లు అర్జున్ ను మొదట్లో స్టైలిష్ స్టార్ అనేవాళ్లు. అయితే పుష్ప సినిమాతో ఆయన్ని ఐకాన్ స్టార్ చేశారు సుకుమార్. మరి ఇప్పుడేమో రెబెల్ స్టార్ అంటూ ఆర్టికల్ రావడం కలకలం రేపుతోంది. ట్యాగ్ సంపాదించుకోవాలని, ఇలా వేరొకరిది వాడుకోవడం కాదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
"బిరుదులు అనేవి ప్రేక్షకుల అభిమానంతో సొంతం చేసుకోవాలి తప్ప, ప్రచారం కోసం స్వయంగా తగిలించుకుంటే రావు" అని నెట్టింట్లో ట్రోల్స్ వస్తున్నాయి.
ఇమేజ్కు ముప్పు
ఇలాంటి వివాదాలు అల్లు అర్జున్ బ్రాండ్ ఇమేజ్కు, సోషల్ మీడియా క్రేజ్కు హాని కలిగిస్తాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. అనవసరమైన ఫ్యాన్ వార్స్కు దారితీసే ముందే, అల్లు అర్జున్ పర్సనల్ పీఆర్ టీమ్ స్పందించి ప్రతి విషయాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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