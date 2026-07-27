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    Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీలో అసలు హీరోయినే లేదా? షాక్‌కు గురి చేస్తున్న లేటెస్ట్ అప్డేట్

    Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమాలో అసలు హీరోయిన్ ఉండదా? తాజాగా వస్తున్న వార్తలు షాక్ కు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ సినిమా మొత్తం స్టోరీ, అల్లు అర్జున్, లోకేష్ స్టైల్ మేకింగ్ చుట్టే తిరుగుతుండటంతో హీరోయిన్ అవసరం లేదని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

    Published on: Jul 27, 2026, 18:10:38 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Allu Arjun: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun), తమిళ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ (Lokesh Kanagaraj) కాంబినేషన్‌లో రాబోతున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'AA23' నుంచి ఒక ఊహించని న్యూస్ ఫిల్మ్ సర్కిల్స్‌లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ బిగ్ ప్రాజెక్ట్‌లో హీరోయిన్‌గా పూజా హెగ్డే నటించబోతుందంటూ కొద్ది రోజులుగా ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఫిల్మ్ నగర్ లేటెస్ట్ టాక్ ప్రకారం ఈ సినిమాలో అసలు హీరోయిన్ పాత్రకే స్థానం లేదని తెలుస్తోంది.

    Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీలో అసలు హీరోయినే లేదా? షాక్‌కు గురి చేస్తున్న లేటెస్ట్ అప్డేట్
    Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీలో అసలు హీరోయినే లేదా? షాక్‌కు గురి చేస్తున్న లేటెస్ట్ అప్డేట్

    స్టోరీ లైన్‌ను ఏమాత్రం డైవర్ట్ చేయకుండా, పక్కా గ్రిప్పింగ్ డ్రామాగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించడానికి లోకేష్ కనగరాజ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్‌లో మెయిన్ హీరోయిన్ రోల్ ఉండే అవకాశం దాదాపు లేదని సమాచారం.

    పక్కా కథాధారిత సినిమా.. లోకేష్ మార్క్ రా స్టోరీ!

    కథ చెప్పే తీరులోనే కాకుండా క్యారెక్టర్లను డిజైన్ చేయడంలోనూ లోకేష్ కనగరాజ్ రూటే సపరేటు. 'AA23' కోసం ఆయన సిద్ధం చేసిన స్క్రిప్ట్ పూర్తిగా స్టోరీ డ్రివెన్‌గా సాగుతుంది. అనవసరమైన పాటలు, కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కోసం హీరోయిన్ క్యారెక్టర్‌ను ఇరికించడం లోకేష్‌కి అస్సలు నచ్చదు. అందుకే ఈ సినిమాలో బలమైన ఫీమేల్ లీడ్ ఏమీ ఉండదని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెప్తున్నాయి.

    గతంలో కార్తీతో తీసిన కల్ట్ క్లాసిక్ 'ఖైదీ' (Kaithi), కమల్ హాసన్‌తో తీసిన రికార్డు బ్రేకింగ్ 'విక్రమ్' (Vikram) సినిమాల్లో కూడా హీరోయిన్ క్యారెక్టర్లకు పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఉండదు. పూర్తిగా డార్క్, ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా సాగే ఈ చిత్రంలో బన్నీ పవర్‌ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, లోకేష్ రా మేకింగ్ మాత్రమే మెయిన్ హైలైట్‌గా ఉండబోతున్నాయి.

    పూజా హెగ్డే రూమర్లకు చెక్.. ఫ్యాన్స్‌కు క్లారిటీ!

    మొదట్లో ఈ బిగ్ ప్రాజెక్ట్‌లో పూజా హెగ్డేను మెయిన్ హీరోయిన్‌గా తీసుకోబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు హల్‌చల్ చేశాయి. 'అల వైకుంఠపురములో' లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత బన్నీ-పూజ కాంబో మళ్లీ రిపీట్ అవుతుందని ఫ్యాన్స్ చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యారు. కానీ కథ డిమాండ్ మేరకు హీరోయిన్ పాత్ర అవసరం లేదని లోకేష్ స్పష్టం చేయడంతో ఆ ప్రచారానికి ముగింపు పడింది.

    హీరోయిన్ లేకపోయినా, కథలో ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటుందని టీమ్ చెప్తోంది. లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (LCU) వైబ్స్‌తో సాగే ఈ స్క్రిప్ట్‌లో ఆడియన్స్‌ను థ్రిల్ చేసే ఎలిమెంట్స్ చాలానే ఉన్నాయని టాక్.

    అట్లీ 'రాకా' ముగించి.. ఆగస్టు నుంచి 'AA23' సెట్స్‌లోకి!

    ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ అట్లీతో కలిసి 'రాకా' (Raaka) అనే భారీ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ దీపికా పదుకోన్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన సీన్లను ఈ మధ్యే షూట్ చేశారు.

    'రాకా' మూవీకి సంబంధించిన ప్రస్తుత షెడ్యూల్స్ పూర్తి చేసుకున్న వెంటనే, అల్లు అర్జున్ ఆగస్టు నెల నుంచి 'AA23' సెట్స్‌లోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. 'పుష్ప 2' లాంటి గ్లోబల్ విజువల్ వండర్ తర్వాత బన్నీ ఎంచుకుంటున్న ప్రాజెక్ట్‌లు ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తాయో చూడాలి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీలో అసలు హీరోయినే లేదా? షాక్‌కు గురి చేస్తున్న లేటెస్ట్ అప్డేట్
    Home/Entertainment/Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, లోకేష్ కనగరాజ్ మూవీలో అసలు హీరోయినే లేదా? షాక్‌కు గురి చేస్తున్న లేటెస్ట్ అప్డేట్
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