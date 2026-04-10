    Allu Arjun HPV Vaccine: తన అభిమానులను చూసి గర్వపడుతున్న అల్లు అర్జున్.. అందరికీ థ్యాంక్స్ అంటూ ట్వీట్

    Allu Arjun HPV Vaccine: అల్లు అర్జున్ తన అభిమానులను చూసి ఎంతో గర్వపడుతున్నాడు. తాజాగా వాళ్లు చేపడుతున్న హెచ్‌పీవీ వ్యాక్సిన్ అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ప్రశంసిస్తూ అతడు చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది.

    Apr 10, 2026, 19:21:41 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Allu Arjun HPV Vaccine: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన పుట్టినరోజు వేడుకల హడావుడి ముగిసిన వెంటనే.. తన అభిమానులు చేస్తున్న సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించాడు. బన్నీ పిలుపు మేరకు ఆయన అభిమానులు చేపట్టిన ‘ఏటా ఒక మంచి పని’ (One Good Deed Every Year) అనే నినాదం ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పిస్తూ వారు చేపట్టిన HPV వ్యాక్సిన్ అవేర్‌నెస్ డ్రైవ్ చూసి అల్లు అర్జున్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.

    "మీరు నన్ను గర్వపడేలా చేశారు" - బన్నీ

    తన అభిమానుల ఉద్దేశించి అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రత్యేక పోస్ట్ పెట్టారు. అభిమానుల ఎనర్జీ అంతా సామాజిక సేవకు మళ్ళడం తన హృదయాన్ని నింపేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    "నా అభిమానులందరూ 'ఏటా ఒక మంచి పని' కార్యక్రమాన్ని స్వీకరించి.. HPV Vaccine అవగాహన కార్యక్రమం వంటి అర్థవంతమైన ప్రోగ్రామ్‌ను చేపట్టడం నాకు నిజంగా గర్వంగా అనిపిస్తోంది. మీరందరూ అంచనాలకు మించి పనిచేశారు. మీ ఎనర్జీ ఇలాంటి మంచి పనుల కోసం వినియోగించడం చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ అందరినీ చూసి నేను నిజంగా గర్వపడుతున్నాను" అని అల్లు అర్జున్ రాసుకొచ్చారు.

    ప్రభుత్వ సహకారానికి ధన్యవాదాలు

    ఈ గొప్ప కార్యక్రమం కేవలం అభిమానుల వల్లే కాకుండా, ప్రభుత్వ పెద్దల సహకారంతో విజయవంతం అవుతోందని బన్నీ గుర్తించారు. ఈ ఉదాత్తమైన ఆశయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో తోడ్పాటునందించిన గౌరవనీయులైన మంత్రులకు, నాయకులకు, ప్రభుత్వ అధికారులకు ఆయన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సమాజంలో శాశ్వతమైన సానుకూల మార్పును తీసుకొచ్చే ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో మనం ఎప్పుడూ ఐక్యంగా ఉండాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

    HPV వ్యాక్సిన్ ప్రాముఖ్యత ఏంటి?

    సర్వైకల్ క్యాన్సర్ (గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్) నివారణలో HPV (Human Papillomavirus) వ్యాక్సిన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సరైన సమయంలో ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల మహిళల్లో క్యాన్సర్ ముప్పును చాలా వరకు అరికట్టవచ్చు. అల్లు అర్జున్ అభిమానులు #CervicalCancerAwareness, #SwasthNariViksitBharat వంటి హాష్‌ట్యాగ్‌లతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తున్నారు.

    స్టార్ హీరోలు కేవలం సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా, తమ ఫ్యాన్ బేస్‌ను ఇలాంటి ఆరోగ్యకరమైన సామాజిక మార్పు కోసం ఉపయోగించడం పట్ల నెటిజన్లు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అల్లు అర్జున్ అభిమానులు చేపట్టిన 'One Good Deed Every Year' కార్యక్రమం ఏమిటి?

    తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేవలం వేడుకలకే పరిమితం కాకుండా, ప్రతి ఏటా కనీసం ఒక మంచి సామాజిక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని అల్లు అర్జున్ తన అభిమానులకు ఇచ్చిన పిలుపు ఇది.

    2. HPV వ్యాక్సిన్ అవేర్‌నెస్ డ్రైవ్ ఉద్దేశం ఏమిటి?

    మహిళల్లో వచ్చే సర్వైకల్ క్యాన్సర్‌పై అవగాహన కల్పించడం, దాన్ని నివారించే HPV వ్యాక్సిన్ అందరికీ అందేలా చైతన్యపరచడం ఈ డ్రైవ్ ప్రధాన ఉద్దేశం.

    3. అల్లు అర్జున్ తన ట్వీట్‌లో ఎవరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు?

    తన అభిమానులతో పాటు, ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతుగా నిలిచిన మంత్రులకు, రాజకీయ నాయకులకు, ప్రభుత్వ అధికారులకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

    Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

