Allu Arjun: ఆస్ట్రియా మంచు కొండల్లో అల్లు అర్జున్.. ఫ్యామిలీతో కలిసి వెకేషన్.. రాకా షూటింగ్కు బ్రేక్
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. రాకా షూటింగ్ కు బ్రేక్ ఇచ్చి భార్యాపిల్లలతో కలిసి ఆస్ట్రియా మంచు పర్వతాల్లో విహరిస్తున్నాడు. ఈ ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Allu Arjun: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ త్వరలో రాబోతున్న తన మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్ ఇండియా మూవీ 'రాకా' (Raaka) బిజీ షూటింగ్ షెడ్యూల్ నుంచి చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నారు. తమిళ స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ చిత్రీకరణకు గ్యాప్ ఇచ్చి.. తన ఫ్యామిలీతో కలిసి ఆస్ట్రియా మంచు కొండల్లో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
అర్జున్ ఫ్యామిలీ ట్రిప్
అల్లు అర్జున్, ఆయన భార్య స్నేహా రెడ్డి, పిల్లలు అయాన్, అర్హాలతో కలిసి ఆస్ట్రియాలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన 'సీగ్రూబ్ టెర్రేస్' (Seegrube terrace) ను సందర్శించారు. ఇన్స్బ్రక్ సమీపంలోని నార్డ్కెట్ పర్వత శ్రేణిలో సముద్ర మట్టానికి సుమారు 1,905 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ఈ లొకేషన్లో అల్లు ఫ్యామిలీ చిల్ అవుతున్న పిక్చర్స్ ఇప్పుడు నెట్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. స్నేహా రెడ్డి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో ఈ ట్రిప్కు సంబంధించిన క్యూట్ పిక్స్, షార్ట్ వీడియోలను షేర్ చేయడంతో అవి క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి.
క్యాజువల్ లుక్లో ఐకాన్ స్టార్ స్టైల్ స్టేట్మెంట్
ఈ హిల్ స్టేషన్ వెకేషన్లో అల్లు అర్జున్ చాలా సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్లో కనిపించారు. డార్క్ కలర్ బాంబర్ జాకెట్, కార్గో ప్యాంట్, వైట్ స్నీకర్స్ వేసుకుని మైండ్ బ్లాకింగ్ అవుట్ఫిట్లో ఉన్న బన్నీ పిక్స్ ఫ్యాన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మరోవైపు స్నేహా రెడ్డి బ్లాక్ నీట్ స్వెటర్, వైడ్ లెగ్ డెనిమ్ కాంబోలో ఎంతో గ్లామరస్గా కనిపిస్తున్నారు.
ఇన్ నది ఒడ్డున, మంచు కొండల వ్యూ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఫ్యామిలీ దిగిన క్యాండిడ్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ పిక్స్గా మారాయి. షూటింగ్ బిజీ నుంచి దొరికిన ఈ క్వాలిటీ టైమ్ను అల్లు అర్జున్ తన పిల్లలతో కలిసి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లు ఆ వీడియోల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
డైరెక్టర్ అట్లీ 'రాకా' సినిమాపై విపరీతమైన హైప్
'పుష్ప 2: ది రూల్' బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆల్టైమ్ నేషనల్ రికార్డులు సృష్టించిన తర్వాత అల్లు అర్జున్ నటిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబోపై ఇండస్ట్రీలో విపరీతమైన హైప్ ఉంది. 'జావాన్' లాంటి వెయ్యి కోట్ల హిట్ తర్వాత అట్లీ తెరకెక్కిస్తున్న 'రాకా' మూవీని అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో గ్లోబల్ రేంజ్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్ సరికొత్త మాస్ షేడ్స్లో కనిపించబోతున్నారని, విజువల్స్ అండ్ యాక్షన్ సీన్స్ హాలీవుడ్ లెవెల్లో ఉండబోతున్నాయని విపరీతమైన ప్రచారం జరుగుతోంది. లైకా ప్రొడక్షన్స్ లేదా విసిఆర్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ సౌత్ ఇండియాలోనే కాకుండా నార్త్ మార్కెట్లో కూడా భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధిస్తుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
త్వరలోనే ఇండియాకు.. మళ్లీ షూటింగ్ బిజీ!
ఆస్ట్రియా వెకేషన్ ముగించుకుని అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీ ఈ వీకెండ్ లోనే తిరిగి ఇండియాకు చేరుకోనుంది. హైదరాబాద్ వచ్చిన వెంటనే ఎలాంటి ఆలస్యం లేకుండా 'రాకా' కొత్త షూటింగ్ షెడ్యూల్లో బన్నీ జాయిన్ కానున్నారు.
పాన్-ఇండియా బాక్సాఫీస్ దగ్గర తన జెండా పాతేందుకు గ్యాప్ లేకుండా కష్టపడుతున్న ఐకాన్ స్టార్.. ఈ చిన్నపాటి వెకేషన్తో ఫుల్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ చేసుకుని మళ్లీ సెట్స్పైకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ వెకేషన్ ఫోటోలు చూసిన అల్లు ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో తమ ప్రియతమ నటుడికి ట్రిప్ విషెస్ చెప్తూ కామెంట్స్ వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More