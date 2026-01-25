అల్లు అర్జున్ తగ్గేదేలే-బ్లాక్ బస్టర్ లైనప్ ప్లాన్ చేసిన ఐకాన్ స్టార్-వరుసగా నాలుగు క్రేజీ సినిమాలు- ఈ డైరెక్టర్లతోనే!
పుష్ప సినిమాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న అల్లు అర్జున్ తన ఫ్యూచర్ సినిమాలకు అదిరే ప్లాన్ వేశాడు. బ్లాక్ బస్టర్ లైనప్ ను సెట్ చేశాడు ఐకాన్ స్టార్. వరుసగా నాలుగు సినిమాలకు స్టార్ డైరెక్టర్లతో పనిచేయబోతున్నాడు.
పుష్ప సినిమాలో వచ్చిన స్టార్ డమ్ ను కొనసాగించే ప్లాన్ లో ఉన్నాడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్. పుష్ప 2 మూవీతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజ్ దక్కించుకున్న ఈ హీరో.. ఇప్పుడు రాబోయే సినిమాల విషయంలోనూ ఎంతో ప్లాన్ గా సాగిపోతున్నాడు. బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్లను లైన్ లో పెట్టాడు అల్లు అర్జున్. వరుసగా నాలుగు సినిమాలను టాప్ డైరెక్టర్లతో చేస్తున్నాడు.
అల్లు అర్జున్ సినిమాలు
పుష్ప 2 తర్వాత అల్లు అర్జున్ మరో సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ కాలేదు. ఇప్పుడు తమిళ టాప్ డైరెక్టర్లలో ఒకరైన అట్లీతో సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ చేస్తున్నాడు అల్లు అర్జున్. ఇదో సూపర్ హీరో సినిమా అనే టాక్ ఉంది. ఈ మూవీకి ఏఏ22 వర్కింగ్ టైటిల్ తో తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో దీపికా పదుకొణే హీరోయిన్. ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్ పై ఓ క్లారిటీ రానుంది.
లోకేష్ కనగరాజ్
అట్లీతో సినిమా తర్వాత అల్లు అర్జుణ్ మరో తమిళ టాప్ డైరెక్టర్ లోకేష్ కనగరాజ్ తో సినిమా చేయబోతున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ ఇటీవల వచ్చింది. రీసెంట్ గా అనౌన్స్ మెంట్ వీడియోలో అడవిలో జంతువులు పరుగెత్తడం, గుర్రంపై హీరో క్యారెక్టర్ తో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది. లోకేష్ కనగరాజ్ చివరగా రజినీకాంత్ తో కూలీ మూవీ చేశాడు. అల్లు అర్జున్-లోకేష్ కాంబినేషన్లో ఏఏ23 తెరకెక్కనుంది.
పుష్ప 3
పుష్ప సినిమాలతో అల్లు అర్జున్ రేంజ్ అమాంతం పెరిగిపోయింది. అతని స్థాయి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయింది. ఇందుకు పుష్ప సినిమాల డైరెక్టర్ సుకుమార్ ప్రధాన కారణం. అందుకే సుకుమార్ కు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటానని అల్లు అర్జున్ చెబుతూనే ఉంటాడు. అలాగే పుష్ప 3 కూడా ఉందని సుకుమార్ గతంలో పేర్కొన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అల్లు అర్జున్ తో సుకుమార్ పుష్ప 3 తీయడం ఖాయం. ఇది లోకేష్ కనగరాజ్ సినిమా తర్వాత సెట్స్ పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇది ఏఏ24గా రెడీ కానుంది.
సందీప్ రెడ్డి వంగా
ఇక అల్లు అర్జున్ తన రాబోయే సినిమాల్లో ఒకదాన్ని సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగాతో చేయబోతున్నాడు. ప్రొడ్యూసర్ భూషణ్ కుమార్ (టీ సిరీస్) దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. ఇది అల్లు అర్జున్ కెరీర్ లో 25వ సినిమా కానుంది. ప్రతిష్ఠాత్మకంగా దీన్ని తెరకెక్కించనున్నారు. మరి ఈ ఏఏ25లో అల్లు అర్జున్ ను సందీప్ ఎలా చూపిస్తాడోనన్న ఉత్కంఠ ఇప్పటి నుంచే మొదలైంది. మొత్తానికి అల్లు అర్జున్ తన ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ పక్కాగా సెట్ చేసుకున్నాడనే టాక్ వినిపిస్తోంది.