Allu Arjun: కొంచెం ఓపిక పట్టండి.. రాకా మూవీపై అల్లు అర్జున్ కీలక అప్డేట్.. ఆకాశంలో ఒక తార ఈవెంట్లో కామెంట్లు వైరల్
Allu Arjun: అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటిస్తున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ ‘రాకా’. ఈ మూవీపై అంచనాలు మామూలుగా లేవు. ఈ చిత్రం నుంచి చిన్న అప్డేట్ ఇచ్చినా చాలంటూ ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. అదే ప్రశ్న అల్లు అర్జున్ ను డైరెక్ట్ గా అడిగేశారు. ఆయన ఏమన్నారో ఇక్కడ చూసేయండి.
Allu Arjun: పుష్ప సినిమాలతో పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో పాపులర్ అయిన అల్లు అర్జున్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ మూవీ ‘రాకా’. సైన్స్ ఫిక్షన్ థ్రిల్లర్ జోనర్ లో ఈ మూవీని తమిళ డైరెక్టర్ అట్లీ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్, అల్లు అర్జున్ లుక్ తో రాకాపై హైప్ భారీగా పెరిగిపోయింది.
అల్లు అర్జున్ అప్డేట్
తాజాగా దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా నటించిన ‘ఆకాశంలో ఒక తార’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు అల్లు అర్జున్ గెస్ట్ గా అటెండ్ అయ్యారు. ఆదివారం (నవంబర్ 15) రాత్రి హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రాకా మూవీ గురించి ఐకాన్ స్టార్ అప్డేట్ ఇచ్చారు.
లేట్ అవుతుందని తెలుసు
అల్లు అర్జున్ స్పీచ్ ఇస్తుండగా ఫ్యాన్స్ రాకా అని అరిచారు. దీనిపై బన్నీ రియాక్టయ్యారు. ‘‘కచ్చితంగా త్వరలో రాకా అప్డేట్ ఇస్తాం. నాకు తెలుసు చాలా లేట్ అవుతోంది. కానీ ఇచ్చేటప్పుడు బెస్ట్ ఇవ్వాలి. దాని గురించి డిస్కషన్ ఉండకూడదు. మేం బెస్ట్ ఇచ్చేందుకు ట్రై చేస్తున్నాం. కొంచెం ఓపిక పట్టండి. మేం గొప్ప సినిమాను తీసుకొస్తాం’’ అని అల్లు అర్జున్ చెప్పారు.
బన్నీ మాటలతో
టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'రాకా'. పాన్ ఇండియా రేంజ్లో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా గురించి ఏ చిన్న వార్త వచ్చినా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అయితే, గత కొంతకాలంగా ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆగిపోయిందని, ఆలస్యం అవుతోందని రకరకాల వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో బన్నీ మాటలతో వాటికి చెక్ పడింది.
మా నాన్న అలా మెచ్చుకోలేదు!
ఇక 'ఆకాశంలో ఒక తార' సినిమా గురించి బన్నీ మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "దుల్కర్ సల్మాన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కేరళలో మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి గారి అబ్బాయి అయినప్పటికీ చాలా ఒదిగి ఉంటారు. మహానటి, సీతారామం, లక్కీ భాస్కర్ విజయాల తర్వాత ఇది ఆయన కెరీర్లో మరో మైల్స్టోన్ అవుతుంది.
ఈ సినిమా చూసి మా నాన్న అల్లు అరవింద్ గారు చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు. ఆయన నా సినిమాల గురించి కూడా ఎప్పుడూ అంతలా చెప్పలేదు. ఇందులో అంత మంచి సోల్ ఉంది" అని బన్నీ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆకాశంలో ఒక తార నవంబర్ 20న రిలీజ్ కానుంది. దీనికి పవన్ సాదినేని డైరెక్టర్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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