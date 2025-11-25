బాలీవుడ్ యాక్టింగ్ లెజెండ్ ధర్మేంద్ర ప్రస్థానం ముగిసింది. ఆయన నట ప్రయాణం చివరి మజిలీకి చేరుకుంది. ధర్మేంద్ర సోమవారం (నవంబర్ 24) కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయన మరణం హిందీ సినీ పరిశ్రమ అంతటా నివాళులు, జ్ఞాపకాల ప్రవాహాన్ని ప్రేరేపించింది. చాలా మంది నటులు, దర్శకులు దివంగత నటుడికి హృదయపూర్వక సందేశాలు రాశారు. అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఫుల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
అమితాబ్ బచ్చన్ నివాళి
1970లు, 80లలో ధర్మేంద్రకు తరచుగా సహనటుడిగా ఉన్న అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తన బ్లాగ్లో తన స్నేహితుడికి హృదయపూర్వక నివాళి అర్పించారు. 'షోలే'లో ధర్మేంద్రతో కలిసి నటించిన ఈ సూపర్ స్టార్ తన బ్లాగ్లో ఇలా రాసుకొచ్చారు.
“మరో వీరోచిత దిగ్గజం మనల్ని విడిచిపెట్టి, యుద్ధభూమిని విడిచి వెళ్ళిపోయారు. భరించలేని శబ్దంతో నిశ్శబ్దాన్ని వదిలి వెళ్లారు” అని అమితాబ్ కన్నీళ్లు పెట్టించేలా రాసుకొచ్చారు.
ధర్మేంద్ర అరుదు
“ధరం జీ, గొప్పతనానికి ప్రతీక. కేవలం తన ప్రసిద్ధ శారీరక ఉనికికి మాత్రమే కాకుండా, అతని విశాలమైన హృదయానికి, దాని అత్యంత ప్రియమైన సరళతకు కూడా ఎల్లప్పుడూ ముడిపడి ఉన్నారు. అతను వచ్చిన పంజాబ్ గ్రామం భూమిని తనతో పాటు తెచ్చారు. దశాబ్దాలుగా మార్పులను చూసిన ఒక సోదరభావంలో తన గొప్ప వృత్తిలో ఎటువంటి మచ్చ లేకుండా దాని స్వభావానికి నిజాయితీగా నిలిచారు. అతని చిరునవ్వు, అతని ఆకర్షణ అతని చుట్టూ ఉన్న వారందరికీ విస్తరించింది. ఇది ఈ వృత్తిలో అరుదు” అని అమితాబ్ పేర్కొన్నారు.
దోస్త్ తో కలిసి
అమితాబ్ బచ్చన్, ధర్మేంద్ర మొదట 1974లో 'దోస్త్' చిత్రంలో కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత 1975లో 'చుప్కే చుప్కే', 'షోలే' వంటి రెండు విజయవంతమైన చిత్రాలలో నటించారు. వారు తరువాత 'నసీబ్', 'రామ్ బల్లా', 'హమ్ కౌన్ హై' వంటి ఇతర చిత్రాలలో కూడా కలిసి కనిపించారు. తన నివాళిని హృదయ విదారక స్వరంతో ముగిస్తూ అమితాబ్ ఇలా రాశారు.. “మన చుట్టూ ఉన్న గాలి ఖాళీగా ఊగుతోంది. ఎప్పటికీ ఖాళీగా ఉండే శూన్యం” అని ఎమోషనల్ అయ్యారు అమితాబ్.
ధర్మేంద్ర మరణం
ధర్మేంద్ర సోమవారం ఉదయం 89 సంవత్సరాల వయసులో మరణించారు. నటుడు వారాల తరబడి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఈ నెల ప్రారంభంలో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆయన నవంబర్ 10న మరణించినట్లు కొన్ని నివేదికలు వచ్చినప్పటికీ, ఆయన కుటుంబం ఆ వార్తలను ఖండించింది. ధర్మేంద్ర చివరికి ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. నవంబర్ 24న జుహులోని తన ఇంట్లో మరణించారు. దివంగత నటుడిని అదే రోజు పవన్ హన్స్ స్మశానవాటికలో దహనం చేశారు.
