    శివాజీతో గొడవ-అనసూయ తగ్గేదేలే-బికినీలో హాట్ షో-భర్త కిస్-న్యూ ఇయర్ ట్రీట్-భయపడేదే లేదంటూ!

    అనసూయ తగ్గేదేలే. ఎవరేం అనుకున్నా? ఎవరేం చేసినా? తన లైఫ్ తన ఇష్టం అన్నట్లు ఈ నటి, యాంకర్ దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా న్యూ ఇయర్ 2026 సందర్భంగా బికినీ ఫొటోలను ఇన్ స్టాలో పోస్టు చేసింది. శివాజీతో గొడవ నేపథ్యంలో ఇవి తెగ వైరల్ గా మారాయి. 

    Published on: Jan 01, 2026 12:11 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఒకప్పటి యాంకర్, నటి అనసూయ మరోసారి హాట్ షోతో రెచ్చిపోయింది. బికినీలో బోల్డ్ పోజులిచ్చింది. న్యూ ఇయర్ 2026 సందర్భంగా ఇవాళ (జనవరి 1) ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో అనసూయ పోస్టు చేసిన పిక్స్ తెగ వైరల్ గా మారుతున్నాయి. శివాజీతో గొడవ నేపథ్యంలో అనసూయ తగ్గేదేలే అన్నట్లుగా సాగిపోతుందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.

    అనసూయ (instagram-itsme_anasuya)
    అనసూయ (instagram-itsme_anasuya)

    అనసూయ హాట్ షో

    న్యూ ఇయర్ 2026 వచ్చేసింది. ఈ ఏడాది ఫస్ట్ రోజే అనసూయ హాట్ షోతో అదరగొట్టింది. వెకేషన్లో బికినీలో ఉన్న పిక్స్ ను ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసింది. భర్తతో కలిసి న్యూ ఇయర్ పార్టీని అనసూయ ఎంజాయ్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ ఫొటోల్లో ఒకదాంట్లో భర్త భరద్వాజ్ అనసూయకు ముద్దు పెడుతున్నాడు.

    భయపడేదే లేదు

    ‘‘అదే మహిళా. అదే స్పైన్. గ్రోత్, ప్రశాంతత, నాన్సెన్స్ పట్ల సున్నా ఉపేక్ష కొనసాగాలని అనుకుంటూ న్యూ ఇయర్ లో అడుగుపెడుతున్నా. నాకు ఇష్టమైనవి చేస్తా. ఎలాంటి గిల్ట్ లేకుండా తింటా. లిమిట్స్ లేకుండా ప్రయాణిస్తా. భయమన్నదే లేకుండా మాట్లాడతా. లౌడ్ గా జీవిస్తా. ఎక్కువగా ప్రేమిస్తా. ఈ న్యూ ఇయర్ లో షైన్ అవుతా. నాయిస్ కంటే కూడా మీ ధైర్యం ఎక్కువగా ఉండాలి. అందరికీ హ్యాపీ 2026’’ అని హాట్ ఫొటోలు పోస్టు చేసింది అనసూయ.

    శివాజీతో గొడవ

    2025 ఇయర్ ఎండింగ్ లో శివాజీ వర్సెస్ అనసూయ గొడవ ట్రెండింగ్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. దండోరా మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హీరోయిన్ల డ్రెస్ ల గురించి శివాజీ అసభ్యకరంగా మాట్లాడనే విమర్శలు వచ్చాయి. ‘సామాన్లు’, ‘దొంగ ముం**’ లాంటి పదాలు వాడాడు శివాజీ. వీటిపై అనసూయ భగ్గుమంది. ‘నా శరీరం నా ఇష్టం’ అంటూ పోస్టు చేసింది. ఆడవాళ్లు ఎలా బట్టలు వేసుకోవాలో చెప్పేందుకు మీరు ఎవరు? మగతనం, దమ్ముంటే మగవాళ్లకు చెప్పండి లాంటి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది అనసూయ.

    నేనూ హీరోయిన్ నే

    మీరెందుకు మధ్యలో వస్తున్నారంటూ శివాజీ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. మీ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం దక్కాలని కోరుకుంటున్నానని కూడా అన్నాడు. దీనిపై అనసూయ మరింగ గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చింది. మీలాంటి వాళ్ల సాయం అవసరం లేదని, ఇదే మీ నిజ స్వరూపమని, నేనూ హీరోయిన్ నే అంటూ లైవ్ వీడియోలో పేర్కొంది. మరోవైపు తన వ్యాఖ్యలకు శివాజీ క్షమాపణ చెప్పాడు.

    © 2025 HindustanTimes