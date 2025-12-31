చాట్ చేసేవాడంటూ సూర్యకుమార్ పై సంచలన ఆరోపణలు.. ఎవరీ ఖుషీ ముఖర్జీ? సోషల్ మీడియాలో హాట్ పోజులు
నటి, మోడల్ ఖుషీ ముఖర్జీ భారత క్రికెటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ఆమె వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడంతో ఖుషీ ముఖర్జీ ఎవరు, ఆమె సినీ, రియాలిటీ టీవీ, సోషల్ మీడియా ప్రస్థానం ఏంటో తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
నటి, మోడల్ ఖుషీ ముఖర్జీ, ఇటీవలి మీడియా సమావేశంలో భారత క్రికెటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తో తనకున్న సంబంధాలపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఆమె వ్యాఖ్యలు క్షణాల్లో వైరల్ అవ్వడంతో, నెటిజన్ల మధ్య తీవ్ర చర్చకు, భిన్నాభిప్రాయాలకు దారితీశాయి. మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ, సూర్యకుమార్ గతంలో తనకు తరచుగా మెసేజ్ చేసేవాడని ఖుషీ ఆరోపించింది.
ఖుషీ కామెంట్లు
భారత టీ20 కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ గురించి సంచలన ఆరోపణలు చేసింది ఖుషీ ముఖర్జీ. అయితే, వారి మధ్య ఎలాంటి ప్రేమ సంబంధం లేదని, తాను క్రికెటర్లతో ఎలాంటి సంబంధాలను కోరుకోవడం లేదని స్పష్టం చేసింది. కిడ్డన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ షేర్ చేసిన ఒక వీడియోలో, తన పేరును, క్రీడాకారులను కలిపి ఎలాంటి పుకార్లు రావాలని తాను కోరుకోవడం లేదని తెలిపింది.
"నేను ఏ క్రికెటర్ తోనూ డేటింగ్ చేయాలనుకోవట్లేదు. చాలా మంది క్రికెటర్లు నాకు మెసేజ్ చేస్తుంటారు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాకు చాలా మెసేజ్ చేసేవాడు, కానీ ఇప్పుడు మేం పెద్దగా మాట్లాడుకోవట్లేదు. నేను ఎలాంటి సంబంధాన్ని కోరుకోవట్లేదు" అని ఆమె చెప్పింది, ఊహాగానాల్లో తన పేరును లాగడం తనకు ఇష్టం లేదని కూడా ఆమె పేర్కొంది.
వైరల్ వ్యాఖ్యలు
సూర్యకుమార్ ను ఉద్దేశించి ఖుషీ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ గా మారాయి. చాలా మంది సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఆమె వ్యాఖ్యల సమయం, ఉద్దేశాన్ని ప్రశ్నించారు. కొందరు విమర్శకులు, భారతదేశంలోని అత్యంత ప్రముఖ వైట్-బాల్ క్రికెటర్లలో ఒకరి పేరును ప్రస్తావించి, దృష్టిని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. మరికొందరు ధృవీకరణ లేకుండా నిర్ధారణలకు రావద్దని కోరారు. 2016లో దేవిషా శెట్టిని వివాహం చేసుకున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఖుషీ ముఖర్జీ వ్యాఖ్యలపై ఇంతవరకు ఎటువంటి బహిరంగ స్పందన ఇవ్వలేదు.
ఖుషీ ముఖర్జీ ఎవరు?
ఖుషీ ముఖర్జీ ఒక దశాబ్దానికి పైగా ఎంటర్ టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో చురుకుగా ఉన్నారు. ఆమె 2013లో తమిళ చిత్రం 'అంజల్ దురై'తో నటిగా అరంగేట్రం చేసి, ఆ తర్వాత తెలుగు, హిందీ ప్రాజెక్టులలో కనిపించింది. ఎంటీవీ స్ల్పిట్స్ విల్లా వంటి రియాలిటీ షోలలో పాల్గొన్న తర్వాత ఆమె విస్తృత గుర్తింపు పొందింది. ఇది యువ ప్రేక్షకులలో ఆమె గుర్తింపును పెంచడంలో సహాయపడింది.
ఓపెన్ గా ఉండటం, ధైర్యమైన సోషల్ మీడియా ఉనికికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఖుషీ, తరచుగా తన వైరల్ ఇంటర్వ్యూలు, బలమైన అభిప్రాయాల కారణంగా ఆన్లైన్లో గణనీయమైన అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ఆమె తాజా వ్యాఖ్యలు మరోసారి ఆమెను వార్తల్లో నిలిపాయి.