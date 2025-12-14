Edit Profile
    చిరంజీవిని పిండేశాను.. నా టైమ్ బాగుండి ఆమె ఒప్పుకుంది.. ఆ ఇద్దరినీ కలిపి చూపించే అదృష్టం నాకు దక్కింది..: అనిల్ రావిపూడి

    Published on: Dec 14, 2025 8:32 AM IST
By Hari Prasad S, Hyderabad

    Published on: Dec 14, 2025 8:32 AM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మరోసారి సంక్రాంతికి తన సినిమాతో వస్తున్నాడు. ఈసారి చిరంజీవితో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీతో రెడీ అయ్యాడు. ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్‌మెంట్ సందర్భంగా అనిల్ మీడియాతో మాట్లాడాడు. ఈ సందర్భంగా వివిధ అంశాలపై తనదైన స్టైల్లో స్పందించాడు.

    చిరంజీవిని పిండేశాను.. నా టైమ్ బాగుండి ఆమె ఒప్పుకుంది.. ఆ ఇద్దరినీ కలిపి చూపించే అదృష్టం నాకు దక్కింది..: అనిల్ రావిపూడి
    చిరంజీవిని పిండేశాను.. నా టైమ్ బాగుండి ఆమె ఒప్పుకుంది.. ఆ ఇద్దరినీ కలిపి చూపించే అదృష్టం నాకు దక్కింది..: అనిల్ రావిపూడి

    చిరంజీవిని పిండేశాను

    మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయనతార జంటగా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా కోసం తనను పిండేస్తున్నాడని చిరంజీవి చేసిన కామెంట్స్ పై అనిల్ రావిపూడి స్పందించాడు.

    “మేకింగ్ వీడియో రిలీజ్ చేసినప్పుడు అందులో చిరంజీవి గారు మాట్లాడుతూ.. పిండేస్తున్నాడమ్మ అబ్బాయి అని అన్నారు కదా. వాడటం అంటే ఏదీ వదల్లేదు నేను. అది ఆయనదే. ఆయన స్ట్రెంత్ అన్నారు కదా. ఎ టు జెడ్ ఎంతయితే అంత చిరంజీవిగారిని ఎలా చూస్తే ఆడియెన్స్ లైక్ చేస్తారో అలా చూపించడానికి నా 100 శాతం ఎఫర్ట్స్ పెట్టాను. ఈ సినిమాలో ఆయన విపరీతంగా నచ్చుతారు” అని అనిల్ చెప్పాడు.

    నా టైమ్ బాగుండి..

    ఇక నయనతారను ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి కారులో తీసుకొస్తూ ప్రమోట్ చేశారు.. చిరంజీవిగారిని బస్సు ఎక్కించారు.. ఏ డైరెక్టర్ కు సాధ్యం కాని ప్రమోషన్లు మీకెలా సాధ్యమవుతాయి అని అడిగినప్పుడు అనిల్ తనదైన స్టైల్లో స్పందించాడు.

    “చాలామంది అడిగారు.. నయనతార ఎలా ఒప్పుకున్నారు అని.. నా టైమ్ బాగుండి ఒప్పుకున్నారామె. టైమ్ బాగుంది.. గ్రహ ఫలాలు బాగున్నాయి.. ఒప్పేసుకుందామె. కాన్సెప్ట్ కూడా ఆమెకు బాగా నచ్చింది. ఇక చిరంజీవి గారు గుర్రాన్ని పట్టుకున్నారు, ఎక్కారు. ఇది కథలో ఫ్లాష్‌బ్యాక్ లో ఎలా కలుసుకున్నారు అని చెప్పే పాట కోసం అలా చేశాం” అని అనిల్ చెప్పాడు.

    ఆ ఇద్దరినీ కలిపి చూపించడం నా అదృష్టం

    తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేశ్ నాలుగు స్తంభాలలాంటి వాళ్లని.. ఆ నలుగురిలో ఎవరైనా ఇద్దరిని కలిపి చూపించాలని అనుకున్నానని, ఇందులో చిరంజీవి, వెంకటేశ్ లను చూపించడం తన అదృష్టమని అనిల్ రావిపూడి తెలిపాడు. ఇద్దరినీ కలిసి చూడాలన్నది ఆడియెన్స్ కల అని, ఈ సినిమాలో చిరంజీవి, వెంకటేశ్ ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారో చూడండి అని చెప్పాడు.

    సంక్రాంతి అంటే ఇష్టం

    ఇక సంక్రాంతికి రాబోతున్న అనిల్ రావిపూడి నాలుగో సినిమా ఇది. దీనిపైనా అతడు స్పందించాడు. సంక్రాంతి తనకు చాలా ఇష్టమని అన్నాడు. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు షూటింగ్ ఒక రోజు ముందే ముగిసిందని, ఇది తనకు చాలా ఎమోషనల్ అని చెప్పాడు. సంక్రాంతికి వస్తున్నాంలాగే ఈ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు కూడా బాగా అలరిస్తుందని, చిరంజీవిలోని అప్డేటెడ్ వెర్షన్ కామెడీని ఇందులో చూస్తారని తెలిపాడు. మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీ జనవరి 12న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

