Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'గుంజి గుంజి' సాంగ్ వివాదం.. హీరో చంద్రహాస్‌పై మరో కేసు...!

    నటుడు చంద్రహాస్‌కు మరో షాక్ తగిలింది. ‘గుంజి గుంజి’ సాంగ్ వివాదంలో ఇప్పటికే మాదాపూర్ లో ఓ కేసు నమోదు కాగా...తాజాగా మరో కేసు నమోదైంది. కానిస్టేబుల్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

    Published on: Feb 06, 2026 9:08 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    'బరాబర్‌ ప్రేమిస్తా' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో నటుడు చంద్రహాస్‌ పాడిన పాట పెద్ద దుమారాన్నే రేపుతోంది. ‘గుంజి గుంజి’ అంటూ సాగే ఈ పాటలో బూతులు ఉండటంపై సినీవర్గాల నుంచే కాకుండా ఇతరుల నుంచి అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అసలు ఇదేం పాట అంటూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.

    నటుడు చంద్రహాస్‌పై మరో కేసు
    నటుడు చంద్రహాస్‌పై మరో కేసు

    మరో కేసు నమోదు…!

    ఇప్పటికే చంద్రహాస్‌పై జర్నలిస్ట్ అశోక్ వేములపల్లి మాదాపూర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తనను బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నాడంటూ ఫిర్యాదు ఇవ్వగా.. కేసు నమోదైంది. దీనిపై పోలీసులు కూడా విచారణ జరుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా… ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చంద్రహాస్ బూతు సాంగ్ పాడారని జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులకు మరో ఫిర్యాదు అందింది. పాటలో వాడిన పదజాలం అసభ్యకరంగా ఉన్నాయని.. ప్రజల మర్యాదని దెబ్బ తీశాడంటూ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో చంద్రహాస్‌పై మరో కేసు నమోదైంది. కేసు నమోదు చేసిన జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

    బుల్లితెర మెగాస్టార్ ప్రభాకర్ వారుసుడిగా చంద్రహాస్ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టాడు. రామ్ నగర్ బన్నీ మూవీతో హీరోగా మారాడు. సినిమా కంటే ముందు తన ప్రవర్తనతో యాటిట్యూట్ స్టార్ అనే ట్యాగ్‌ను నెటిజన్ల నుంచి అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు మరోసారి గుంజి గుంజి అనే పాటతో పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు.

    తను పాడిన పాటపై ఇంతగా కాంట్రవర్సీ అవుతున్నా కూడా చంద్రహాస్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గినట్లు కనిపించటం లేదు. ఈ విషయంలో సారీ చెప్పనని గుర్తు చేస్తూనే... గతంలో తనపై ఎంతో ట్రోలింగ్ సాగిందని అప్పుడు వీరంతా ఏమైపోయారంటూ వీడియో రిలీజ్ చేశాడు. అంతేకాకుండా ఓ ఛానెల్ కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన చంద్రహాస్…అందులోనూ మరికొన్ని కామెంట్స్ చేశాడు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/'గుంజి గుంజి' సాంగ్ వివాదం.. హీరో చంద్రహాస్‌పై మరో కేసు...!
    News/Entertainment/'గుంజి గుంజి' సాంగ్ వివాదం.. హీరో చంద్రహాస్‌పై మరో కేసు...!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes