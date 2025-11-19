Edit Profile
    అనుపమ తగ్గేదేలే.. 2025లో ఏడో సినిమా రిలీజ్ ఫిక్స్.. ఈ సారి థ్రిల్లర్.. థియేటర్లకు వచ్చేది ఆ రోజే.. బాలయ్య బాబుతో పోటీ

    స్టార్ హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ జోరు మామూలుగా లేదు. ఈ భామ 2025లో ఏడో సినిమా రిలీజ్ చేయనుంది. ఇప్పటికే ఈ సంవత్సరం ఆమె నటించిన ఆరు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. 

    Published on: Nov 19, 2025 12:46 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    మలయాళ కుట్టీ అనుపమ పరమేశ్వరన్ మామూలు బిజీగా లేదు. వరుసగా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఆమె నటించిన సినిమాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. 2025లో ఆమె హీరోయిన్ గా చేసిన ఏడో సినిమా కూడా రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. ఆమె లేటెస్ట్ మూవీ ‘లాక్‌డౌన్‌’ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ ఇవాళ (నవంబర్ 19) అనౌన్స్ చేశారు.

    అనుపమ పరమేశ్వరన్ కొత్త సినిమా (x/LycaProductions)
    అనుపమ పరమేశ్వరన్ కొత్త సినిమా (x/LycaProductions)

    లాక్‌డౌన్‌ రిలీజ్ డేట్

    అనుపమ పరమేశ్వరన్ అప్ కమింగ్ మూవీ లాక్‌డౌన్‌. గతేడాది షూటింగ్ ప్రారంభమైన ఈ సినిమా ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది. ఈ ఏడాది జూన్ లో రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు కానీ సాధ్యపడలేదు. ఎట్టకేలకు లాక్‌డౌన్‌ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేశారు మేకర్స్. ఈ మూవీ డిసెంబర్ 5, 2025న రిలీజ్ కానుంది. ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ ను బుధవారం రిలీజ్ చేశారు.

    బాలయ్యతో పోటీ

    అనుపమ హీరోయిన్ గా నటించిన లాక్‌డౌన్‌ మూవీ డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ కానుంది. అదే రోజు బాలయ్య బాబు మూవీ అఖండ 2 కూడా థియేటర్లకు రానుంది. ఎన్నో అంచనాలున్న అఖండ 2తో పోటీలో లాక్‌డౌన్‌ ఏ మేరకు నిలుస్తుందో చూడాలి. లాక్‌డౌన్‌ తమిళ సినిమా. తెలుగులో దీనికి అఖండ 2 కారణంగా దెబ్బే పడే అవకాశాలు ఎక్కువ. తమిళంలో కార్తీ హీరోగా వస్తున్న వా వాతియార్ మూవీని లాక్‌డౌన్‌ ఢీ కొడుతుంది.

    డెబ్యూ డైరెక్టర్

    లాక్‌డౌన్‌ మూవీకి ఏఆర్ జీవా డైరెక్టర్. దర్శకుడిగా అతనికిదే మొదటి సినిమా. ఈ మూవీలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ తో పాటు ఛార్లీ, నిరోష, ప్రియా వెంకట్, లివింగ్ స్టన్, ఇందుమతి, రాజ్ కుమార్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. లాక్‌డౌన్‌ మూవీ ఓ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. కరోనా కారణంగా దేశంలో విధించిన లాక్‌డౌన్‌ ను బ్యాక్ డ్రాప్ గా తీసుకుని ఈ మూవీని రెడీ చేశారు.

    అనుపమ సినిమాలు

    2025లో అనుపమ దూకుడు మామూలుగా లేదు. ఆ భాష, ఈ భాష అనే తేడా లేకుండా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తోంది ఈ కేరళ అమ్మాయి. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే ఆమె నటించిన ఆరు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. డ్రాగన్, పరదా, కిష్కింధపురి, జేఎస్కే జానకి వి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ, ది పెట్ డిటెక్టివ్, బైసన్ తో ఎంటర్ టైన్ చేసింది అనుపమ.

    ఇందులో డ్రాగన్, బైసన్ తమిళ సినిమాలు. జేఎస్కే జానకి వి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ, ది పెట్ డిటెక్టివ్ ఏమో మలయాళ చిత్రాలు. తెలుగులో పరదా, కిష్కింధపురి చేసింది. ఇప్పుడు మరో తమిళ మూవీ లాక్‌డౌన్‌తో ఏడో సినిమా రిలీజ్ చేయబోతుంది.

