Anushka: అప్పుడు భారమన్నారు.. ఇప్పుడు ఆమెనే లక్కీ ఛార్మ్ అంటున్నారు: ఆర్సీబీ గెలుపు తర్వాత అనుష్కపై ప్రశంసలు
Anushka: అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఫైనల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ను ఓడించి ఆర్సీబీ వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది. ఈ అద్భుత విజయంతో విరాట్ కోహ్లీ భార్య అనుష్క శర్మను అభిమానులు 'లక్కీ ఛార్మ్' అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఆకాశానికెత్తేస్తున్నారు.
Anushka: పెళ్లి కాకముందు నుంచే టీమిండియా, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) మ్యాచ్లకు బాలీవుడ్ నటి అనుష్క శర్మ క్రమం తప్పకుండా హాజరయ్యేది. స్టాండ్స్ నుంచి తన అప్పటి బాయ్ఫ్రెండ్ విరాట్ కోహ్లీకి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేది. కానీ విరాట్ ఎప్పుడైనా సరిగ్గా ఆడకపోతే.. నెటిజన్లు అనుష్కను దారుణంగా ట్రోల్ చేసేవాళ్లు.
కోహ్లీ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఆమె 'అన్లక్కీ' అంటూ ముద్ర వేశారు. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మొత్తం రివర్స్ అయింది. ఆర్సీబీ వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని గెలవడంతో, అదే అనుష్కను విరాట్కు, ఆర్సీబీకి లక్కీ ఛార్మ్ అంటూ ఫ్యాన్స్ తెగ పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతున్నారు.
ఆర్సీబీకి రెండో ట్రోఫీ.. అనుష్కతో విరాట్ సంబరాలు
ఆదివారం (మే 31) సాయంత్రం అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ దాదాపు వన్ సైడ్గానే సాగింది. శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్సీలోని గుజరాత్ టైటాన్స్ను ఆర్సీబీ చిత్తుగా ఓడించింది. ఛేజింగ్లో 37 ఏళ్ల విరాట్ కోహ్లీ టాప్ స్కోరర్గా నిలవడమే కాకుండా 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు. విన్నింగ్ రన్స్ కొట్టగానే, ఈ మాజీ ఇండియన్ కెప్టెన్ నేరుగా స్టాండ్స్లో ఉన్న అనుష్క వైపు చూస్తూ ఫ్లయింగ్ కిస్సులు ఇచ్చాడు. దీనికి అనుష్క కూడా అంతే ఆనందంతో గంతేస్తూ, తిరిగి ఫ్లయింగ్ కిస్సులతో బదులిచ్చింది.
మ్యాచ్ అనంతరం కోహ్లీ సహచర ఆటగాళ్లు, వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పిచ్పై ఈ జంట సంబరాలు చేసుకుంది. మే 31న ఫైనల్ గెలిచిన ఆనందంలో భార్య అనుష్కతో కోహ్లీ చేసుకున్న ఈ సంబరాల ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. ఆర్సీబీకి ఇది వరుసగా రెండో ఐపీఎల్ టైటిల్ కాగా.. ఈ రెండు సీజన్లలోనూ విరాట్ కోహ్లీనే ఆర్సీబీ తరపున లీడింగ్ రన్ స్కోరర్గా నిలవడం విశేషం.
'లక్కీ ఛార్మ్' అనుష్కపై నెటిజన్ల ప్రశంసలు
ఆర్సీబీ విజయానంతరం అనుష్క ఎమోషనల్గా సంబరాలు చేసుకుంటున్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఆర్సీబీ, విరాట్ అభిమానులు ఆమెను తెగ మెచ్చుకుంటున్నారు. "మన లక్కీ ఛార్మ్ అనుష్క శర్మ స్టాండ్స్లో ఉంటే చాలు, మిగతా టీమ్స్ పని అయిపోయినట్లే. బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐపీఎల్ ట్రోఫీలు గెలిచిన ఆర్సీబీకి కంగ్రాట్స్" అంటూ ఒక నెటిజన్ ట్విట్టర్లో రాసుకొచ్చాడు. మరో అభిమాని కూడా అనుష్క ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ.. "అనుష్క శర్మ మన లక్కీ ఛార్మ్" అని ట్వీట్ చేశాడు.
గత రెండు ఏళ్లుగా అనుష్క రెగ్యులర్గా స్టేడియంకు వస్తుండటంతో ఆర్సీబీ తలరాత మారిందని మరికొందరు ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వామిక, అకాయ్ పుట్టిన సమయంలో అంటే 2021 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో ఆమె స్టేడియంకు రావడం చాలా తగ్గించింది. "ఈమె రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు చాలా లక్కీ. ఇప్పుడు ఆమె రెగ్యులర్గా మ్యాచ్లకు వస్తోంది, మనం గెలుస్తున్నాం" అంటూ మరో ఆర్సీబీ అభిమాని తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నాడు.
విరాట్, అనుష్కల జర్నీ ఇలా..
విరాట్, అనుష్క మొదటిసారిగా 2013లో ఒక షాంపూ యాడ్ షూట్లో కలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే వీళ్లు డేటింగ్ మొదలుపెట్టారు. అయితే కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్లిద్దరూ విడిపోయినట్లు వార్తలు వచ్చినా, వెంటనే మళ్లీ ఒక్కటయ్యారు. చివరకు 2018లో ఇటలీలోని లేక్ కోమోలో కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో వీరి వివాహం ఘనంగా జరిగింది. కరోనా మహమ్మారి తర్వాత ఈ జంట పూర్తిగా యూకే (UK) కి షిఫ్ట్ అయిపోయారు. అక్కడే తమ ఇద్దరు పిల్లలను పెంచుతున్నారు.
ఇక సినిమాల విషయానికొస్తే, 2022లో తన సొంత ప్రొడక్షన్లో వచ్చిన 'ఖాళా' (Qala) మూవీలో అనుష్క ఒక చిన్న క్యామియో రోల్లో కనిపించింది. పూర్తి స్థాయి హీరోయిన్గా ఆమె నటించిన చివరి సినిమా 2018లో వచ్చిన 'జీరో'. కోవిడ్ తర్వాత మహిళా క్రికెటర్ ఝులన్ గోస్వామి బయోపిక్ 'చక్దా ఎక్స్ప్రెస్' కోసం అనుష్క షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసింది. 2022లోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయినా, ఇంకా డెవలప్మెంట్ దశలోనే ఆగిపోయింది. దీని రిలీజ్పై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.