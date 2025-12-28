ప్రాఫిట్ కోసం సినిమాలు తీసే జనరేషన్-ఇవాళ నేరుగా ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు సైకలాజికల్ మూవీ-లీడ్ రోల్లో రాజీవ్ కనకాల
ఇవాళ సండే స్పెషల్ గా ఓటీటీలోకి ఓ మూవీ వచ్చేసింది. ఈ జనరేషన్ లో ప్రాఫిట్ కోసమే సినిమాలు తీస్తున్నారనే నేపథ్యంతో, చిత్రాల గొప్పతనాన్ని చాటే ఫిల్మ్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇందులో రాజీవ్ కనకాల లీడ్ రోల్ పోషించాడు.
సండే స్పెషల్ గా ఓ తెలుగు సినిమా నేరుగా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కిన ఆ మూవీ ‘అస్మి’. ఇది ఈ రోజు నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నేరుగా ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో రిలీజ్ అయింది ఈ సినిమా. ఇందులో రాజీవ్ కనకాల కీలక పాత్ర పోషించాడు.
అస్మి ఓటీటీ
ప్రతి సండే ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లోకి ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈటీవీ విన్ కథాసుధలో భాగంగా ప్రతి ఆదివారం ఒక కొత్త సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ (డిసెంబర్ 28) అస్మి సినిమా ఈటీవీ విన్ లోకి వచ్చింది. ఇది సైకలాజికల్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది.
లీడ్ రోల్ రాజీవ్
అస్మి సినిమాలో సీనియర్ నటుడు రాజీవ్ కనకాల లీడ్ రోల్ ప్లే చేశాడు. ఇదో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్. జీవితమే ఓ నాటకం అని నమ్మే పెద్ద మనిషి ఒకవైపు.. ఉడికే రక్తంతో ఏదైనా సాధించాలనే తపన పడే యువకుడు మరోవైపు.. మధ్యలో ఓ చిన్న పిల్లాడు. ఈ రోజుల్లో సినిమా కేవలం లాభాలు తెచ్చే సాధనం అయిందని ఆ పెద్దాయన బాధపడుతుంటాడు. సినిమా తీయడం నీకు తెలియదంటూ కుర్రాడు కసురుకుంటాడు.
ఈటీవీ విన్ కథాసుధ
ఈటీవీ విన్ కథాసుధలో భాగంగా అస్మి ఇవాళ ఓటీటీలో రిలీజైంది. ఇందులో రాజీవ్ కనకాల, స్వరూప్ సంజయ్, సుగి విజయ్, రాధ్య అదితి, శౌర్య, శశాంక్, లిఖిత్, సుజిత్ తదితరులు నటించారు. దీనికి సాయికిరణ్ సుంకోజు డైరెక్టర్.
మంచి ఆప్షన్
సండే రోజు తక్కువ వ్యవధిలో కంప్లీట్ అయ్యే మంచి సినిమాను చూడాలనుకునేవాళ్లకు అస్మి మంచి ఆప్షన్. ఇది 33 నిమిషాల డ్యూరేషన్ తో ఉంది. సుమారు అరగంటలో అయిపోతుంది. ఈటీవీ విన్ కథాసుధలో భాగంగా ప్రతి ఆదివారం ఈ ఓటీటీలో ఓ షార్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతోంది. ఇందులో డిఫరెంట్ జోనర్ల సినిమాలు వస్తున్నాయి.
కొత్త దర్శకులు, నటులను ప్రోత్సాహించాలనే లక్ష్యంతో ఈటీవీ విన్ ఈ కథాసుధ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తోంది. ఇందులో ప్రతి ఆదివారం ఓ కొత్త సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. ప్రముఖ దర్శకుడు రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వం వహించిన సినిమా కూడా ఒకటి ఈటీవీ విన్ కథాసుధలో భాగంగా గతంలో ఓటీటీలోకి వచ్చింది.