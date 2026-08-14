Today OTT: ఈ శుక్రవారం ఓటీటీలో 5 ఊహించని ధమాకాలు.. ఆగస్టు 14 మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీస్ ఇవే.. ఈటీవీ విన్ నుంచి ప్రైమ్ వరకు!
Today OTT: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ లాంగ్ వీకెండ్ నేపథ్యంలో ఈ శుక్రవారం (ఆగస్టు 14) డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో కంటెంట్ సునామీ మొదలైంది. ప్రైమ్ వీడియో, సన్ నెక్స్ట్, ఈటీవీ విన్, జీ5, లయన్స్ గేట్ ప్లే వంటి ప్రముఖ ఓటీటీ వేదికలలో 5 విభిన్న జోనర్ల చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ అయిదు సినిమాలపై ఓ లుక్కేయండి.
Today OTT: ఫ్రైడ్ వచ్చిందంటే చాలు ఓటీటీలో జోష్ మామూలుగా ఉండదు. ఈ సారి కూడా డిఫరెంట్ జోనర్లలో కొత్త సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేశాయి. ఇందులో ఈ అయిదు సినిమాలు అదిరేలా ఉన్నాయి. కామెడీ నుంచి హారర్ థ్రిల్లర్ వరకూ డిఫరెంట్ జోనర్లలో డిజిటల్ రిలీజ్ అయ్యాయి.
మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ (Mr. Work From Home)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: సన్ నెక్స్ట్ (SunNXT)
జోనర్: ఐటీ కార్పొరేట్ కామెడీ & ఫ్యామిలీ డ్రామా
ఐటీ ఉద్యోగుల జీవితాల్లో 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' (WFH) అనేది ఒక అలవాటుగానే కాక, సరికొత్త పర్సనల్ డ్రామాలకు వేదికగా మారింది. అయితే అమెరికాలో లగ్జరీ లైఫ్ ను వదిలి ఇండియా వచ్చిన ఓ యువకుడు రైతుల జీవితాల్లో మార్పు కోసం ఏం చేశాడన్నదే ఈ మూవీ కథ. వీకెండ్ లో పక్కా కామెడీ, మంచి మెసేజ్ కోరుకునే ఐటీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్, యువ రైతుల కోసం సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీలో ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
నిజమే రుజువైంది (Nijame Rujuvainadhi)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ఈటీవీ విన్ (ETV Win)
జోనర్: రా & రియలిస్టిక్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
తెలుగు ఓటీటీ స్పేస్లో 'ఈటీవీ విన్' స్థానిక కథలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. రీసెంట్ గా బిగ్ బాస్ విన్నర్ కళ్యాణ్ పడాల లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన నిజమే రుజువైనది మూవీ డైరెక్ట్ గా ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. సాధారణ కమర్షియల్ హంగులు లేకుండా పక్కా రియలిస్టిక్ టేకింగ్తో తెరకెక్కిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. సస్పెన్స్ ప్రియులను కట్టిపడేస్తుంది.
అరూపి (Aroopi)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ప్రైమ్ వీడియో, లయన్స్ గేట్ ప్లే, సింప్లీ సౌత్ సహా 6 ఓటీటీల్లో
జోనర్: పీరియాడిక్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్
థియేటర్లలో జూలైలో విడుదలై మంచి ఆదరణ పొందిన 'అరూపి' ఏకంగా ఆరు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్కు రావడం బిగ్గెస్ట్ విన్. పురాతన చెక్క బొమ్మలో బంధించిన యక్షిణి ఆత్మ విడుదల కావడం ఒక కోణమైతే.. స్కిజోఫ్రేనియా (Schizophrenia) మానసిక సమస్య ఉన్న కథానాయకుడికి కనిపించేది నిజంగా దెయ్యమా లేక మానసిక భ్రాంతా అనే పాయింట్ మీద నడిచే స్క్రీన్ప్లే ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం.
హార్టిన్ (Heartin)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ప్రైమ్ వీడియో, సింప్లీ సౌత్
జోనర్: మోడరన్ రొమాంటిక్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామా
పట్టణ ప్రాంతాల్లోని యువత మధ్య ఉండే సంక్లిష్టమైన ప్రేమ సంబంధాలు, భావోద్వేగాల నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం నడుస్తుంది. విదేశీ తెలుగు అండ్ తమిళ వీక్షకుల కోసం సింప్లీ సౌత్లోను, సౌత్ ఇండియాలో ప్రైమ్ వీడియోలోనూ ఇది అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఫీల్ గుడ్ లవ్ అండ్ రిలేషన్షిప్ డ్రామాలు ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఛాయిస్.
భారత్ భాగ్య విధాత (Bharat Bhagya Viddhaata)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: జీ5 (ZEE5)
జోనర్: సోషియో-పాలిటికల్ ప్యాట్రియాటిక్ డ్రామా
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ లాంగ్ వీకెండ్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని జీ5 వేదికగా విడుదలైన ఈ చిత్రం.. దేశభక్తి, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల లోపాలను స్పృశిస్తుంది. ఆలోచింపజేసే పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్, నటీనటుల పనితనం ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More