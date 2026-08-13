Bigg Boss 10 Agnipariksha: బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష లీక్- సోషల్ మీడియాలో టాప్ 15 కంటెస్టెంట్ల లిస్ట్- ఫైనల్లో వీళ్లేనా?
Bigg Boss 10 Agnipariksha: తెలుగు బుల్లితెరపై అత్యంత క్రేజీ రియాలిటీ షో ‘బిగ్ బాస్’ సరికొత్త సీజన్ కు ముందు ‘బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష’ తీవ్ర ఉత్కంఠను రేపుతోంది. అగ్నిపరీక్షలో షార్ట్లిస్ట్ చేసిన టాప్ 15 మంది కంటెస్టెంట్ల వివరాలు ఆన్లైన్లో లీక్ అవ్వడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Bigg Boss 10 Agnipariksha: ఆడియన్స్ ను టీవీ స్క్రీన్లకు కట్టిపడేసే అతిపెద్ద రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్. సీజన్ ఏదైనా, ప్రసారమయ్యే వేదిక ఏదైనా.. హౌస్లోకి ఎవరు వెళ్తున్నారనే ఆసక్తి ప్రేక్షకలు, నెటిజన్లలో ఎప్పుడూ భారీ స్థాయిలో ఉంటుంది. తాజాగా 'బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష' పేరుతో రాబోతున్న సరికొత్త ఎడిషన్కు సంబంధించి షార్ట్లిస్ట్ చేసిన టాప్ 15 మంది కంటెస్టెంట్ల జాబితా ఆన్లైన్లో లీక్ అవ్వడం నెట్టింట సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష
బిగ్ బాస్ రియాలిటీ షోలోకు కామనర్లను ఎంపిక చేయడం కోసం నిర్వహించే టెస్టే అగ్నిపరీక్ష. ఈ సారి బిగ్ బాస్ 10 అగ్నిపరీక్ష ఆగస్టు 15 నుంచి స్టార్ట్ కానుంది. అయితే ఇప్పటికే నిర్వాహకులు ఎంతో సీక్రెసీ పాటిస్తూ ఆడిషన్స్ పూర్తి చేసినప్పటికీ, ఫైనల్ స్టేజ్ దాకా వచ్చి అగ్నిపరీక్ష రౌండ్కు ఎంపికైన వాళ్ల పేర్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా బయటకు రావడం బిగ్ బాస్ ఫ్యాన్స్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచేసింది.
టాప్ 15 కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్
లీక్ అయిన ప్రచారం ప్రకారం.. ఈసారి హౌస్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు ఫైనల్ చేరిన టాప్ 15 మందిలో వినోద రంగానికి చెందిన వివిధ విభాగాల వాళ్లు ఉన్నారు.
మిలియన్ల కొద్దీ సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్న యూట్యూబర్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ద్వారా విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఈ షార్ట్ లిస్ట్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు.
యాంకర్లు & వివాదాస్పద తారలు
షోకి కావాల్సిన గ్లామర్ అండ్ డ్రామా కాంబినేషన్ అందించేందుకు కొందరు బోల్డ్ యాంకర్లు, ఇటీవలే వివాదాల్లో నిలిచి వార్తల్లోకెక్కిన వాళ్లనూ ఫైనల్ చేశారని టాక్.
రాజ కుమారి డయానా, షాలిని పటేల్, భాగి తల్లూరి, దీపక్, రోహిత్, యాంకర్ ప్రియ, సింగర్ ఝాన్సీ, గాయత్రి, అపూర్వ, ఆర్జే చరణ్, మితిలేష్, శ్రష్టి వ్యాకర్ని, అమన్, హేమంత్, నవరసాలు మావా ఆర్కే ను ఫైనల్ చేశారని తెలిసింది.
'అగ్నిపరీక్ష' కాన్సెప్ట్
సాధారణంగా బిగ్ బాస్ షో ప్రారంభ రోజే కంటెస్టెంట్లను గ్రాండ్ లాంచ్ వేదికగా పరిచయం చేస్తారు. కానీ గతేడాది నుంచి 'అగ్నిపరీక్ష' కాన్సెప్ట్తో కామన్ కంటెస్టెంట్లకు ముందే కఠినమైన సవాళ్లు, టాస్కులు పెట్టి, వారిలో అత్యుత్తమ పెర్ఫార్మెన్స్ కనబరిచిన వారినే మెయిన్ హౌస్లోకి పంపేలా మేకర్స్ స్పెషల్ ప్లాన్ చేశారు.
గత సీజన్ల రొటీన్ ఫార్మాట్ నుంచి బయటపడి, రసవత్తరమైన పోటీతో పాటు రియల్ డ్రామా, సర్వైవల్ గేమ్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే ఈ 'అగ్నిపరీక్ష' ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ లీక్డ్ లిస్ట్లోని టాప్ 15 మంది కంటెస్టెంట్లలో ఎంతమంది చివరికి మెయిన్ హౌస్ డోర్స్ తెరుచుకుని గ్రాండ్ లాంచ్లో నిలుస్తారో చూడాల్సి ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More