    సినిమా టైటిల్, స్టోరీతో సహా నా నవల నుంచే కాపీ కొట్టారు..: జాన్వీ కపూర్ మూవీపై కోర్టుకెక్కిన రచయిత్రి

    ఇండియా నుంచి ఆస్కార్స్‌కు నామినేట్ అయిన జాన్వీ కపూర్ మూవీ హోమ్‌బౌండ్ పై రచయిత్రి పూజా చంగోయివాలా కోర్టుకెక్కారు. ఈ సినిమా టైటిల్, స్టోరీ మొత్తం అదే పేరుతో ఉన్న తన నవల నుంచే కాపీ కొట్టారని ఆమె ఆరోపించడం గమనార్హం.

    Published on: Dec 23, 2025 6:55 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    భారత్ తరఫున ఆస్కార్ బరిలో నిలిచిన 'హోమ్‌బౌండ్' (Homebound) సినిమాపై కాపీరైట్ వివాదం చెలరేగింది. జర్నలిస్ట్, రచయిత్రి పూజా చంగోయివాలా తన నవలను కాపీ కొట్టి ఈ సినిమా తీశారంటూ కరణ్ జోహార్‌కు చెందిన ధర్మ ప్రొడక్షన్స్, అలాగే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌పై న్యాయపోరాటానికి దిగారు. బాంబే హైకోర్టులో దావా వేయడానికి ఆమె సిద్ధమయ్యారు.

    సినిమా టైటిల్, స్టోరీతో సహా నా నవల నుంచే కాపీ కొట్టారు..: జాన్వీ కపూర్ మూవీపై కోర్టుకెక్కిన రచయిత్రి (REUTERS)
    సినిమా టైటిల్, స్టోరీతో సహా నా నవల నుంచే కాపీ కొట్టారు..: జాన్వీ కపూర్ మూవీపై కోర్టుకెక్కిన రచయిత్రి (REUTERS)

    చిక్కుల్లో హోమ్‌బౌండ్

    ఇండియా తరఫున 98వ ఆకాడమీ అవార్డ్స్ (ఆస్కార్స్)కు అధికారిక ఎంట్రీగా వెళ్ళిన 'హోమ్‌బౌండ్' మూవీ ఇప్పుడు లీగల్ చిక్కుల్లో పడింది. నీరజ్ ఘైవాన్ దర్శకత్వంలో జాన్వీ కపూర్, ఇషాన్ ఖట్టర్ నటించిన ఈ సినిమా కథ చోరీ చేసిందంటూ రచయిత్రి పూజా చంగోయివాలా ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన మేకర్స్ కు తాను లీగల్ నోటీసులు కూడా పంపించినట్లు తెలిపారు.

    అసలు వివాదం ఏంటి?

    పూజా చంగోయివాలా 2021లో 'హోమ్‌బౌండ్' పేరుతోనే ఒక నవలను ప్రచురించారు. ఇప్పుడు అదే పేరుతో వచ్చిన సినిమా కూడా తన నవల ఆధారంగానే ఉందని ఆమె వాదిస్తున్నారు.

    "సినిమా చూసినప్పుడు నేను షాక్ అయ్యాను. నిర్మాతలు నా పుస్తకం టైటిల్‌ను వాడటమే కాకుండా.. సెకండాఫ్‌లోని అనేక సన్నివేశాలు, డైలాగులు, కథనం యధాతధంగా నా నవల నుంచే కాపీ కొట్టారు" అని పూజా హిందుస్తాన్ టైమ్స్‌కు పంపిన ఈమెయిల్‌లో పేర్కొన్నారు.

    అయితే చిత్రబృందం మాత్రం ఈ కథ 2020లో న్యూయార్క్ టైమ్స్‌లో బషారత్ పీర్ రాసిన ఒక ఆర్టికల్ (A Friendship, a Pandemic and a Death Beside the Highway) ఆధారంగా రాసుకున్నామని చెబుతోంది.

    లీగల్ యాక్షన్

    పూజా అక్టోబర్ 15నే ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ కు లీగల్ నోటీసు పంపారు. సీన్-టు-సీన్ ఎక్కడ కాపీ కొట్టారో వివరించారు. కానీ నిర్మాతలు ఆ ఆరోపణలను ఖండించారు. దీంతో పూజా ఇప్పుడు బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించే పనిలో ఉన్నారు. మహారాష్ట్ర స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలో పిటిషన్ వేశారు.

    సినిమా ప్రదర్శనను నిలిపివేయాలని, టైటిల్ మార్చాలని, కాపీరైట్ ఉల్లంఘన కింద తనకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఆమె కోరుతున్నారు. "పెద్ద నిర్మాణ సంస్థలతో పోరాడుతున్నానని నాకు తెలుసు.. కానీ రచయితల హక్కుల కోసం ఇది తప్పదు" అని ఆమె అన్నారు.

    ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ రియాక్షన్

    దీనిపై హోమ్‌బౌండ్ సినిమాను నిర్మించిన ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ స్పందిస్తూ.. "మేము చట్టపరంగానే దీనికి సమాధానం ఇస్తాం. ప్రస్తుతం దీనిపై ఎలాంటి కామెంట్ చేయలేము" అని క్లుప్తంగా బదులిచ్చింది.

    కొవిడ్ లాక్‌డౌన్ సమయంలో వలస కూలీల కష్టాలు, వారి ప్రయాణం చుట్టూ ఈ సినిమా, నవల రెండూ తిరుగుతాయి. ఈ సినిమాను ఆస్కార్స్ కు పంపించగా.. అక్కడ కూడా షార్ట్‌లిస్ట్ అయింది. అలాంటి మూవీపై ఇప్పుడు కాపీరైట్ ఆరోపణలు రావడం నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించేదే.

