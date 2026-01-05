1 బిలియన్ డాలర్లు దాటేసిన అవతార్ 3- వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ గా జేమ్స్ కామెరూన్ హిస్టరీ
లెజెండరీ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కామెరూన్ మరో రికార్డు అందుకున్నాడు. కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. 1 బిలియన్ డాలర్ల కలెక్షన్లు అందుకున్న నాలుగు సినిమాలను తీసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ గా నిలిచాడు. అతని లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ అవతార్ 3 మూవీ వన్ బిలియన్ డాలర్లను దాటేసింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న లెజండరీ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కామెరూన్ మరో హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. 1 బిలియన్ డాలర్ల కలెక్షన్లు అందుకున్న నాలుగు సినిమాలను తీసిక ఏకైక డైరెక్టర్ అతడే. జేమ్స్ కామెరూన్ లేటెస్ట్ మూవీ అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ 1 బిలియన్ డాలర్లను చేరుకోవడంతో ఈ రికార్డు సాధ్యమైంది. అవతార్ 3తో జేమ్స్ కామెరూన్ కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు.
అవతార్ 3 కలెక్షన్లు
అవతార్ ఫ్రాంఛైజీలో మూడో సినిమాగా అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ వచ్చింది. ఫ్రాంచైజీలోని మునుపటి రెండు చిత్రాలతో పాటు అవతార్ 3 కూడా బిలియన్-డాలర్ల క్లబ్లో చేరింది. కామ్స్కోర్, బాక్స్ ఆఫీస్ మోజో వంటి బాక్సాఫీస్ ట్రాకింగ్ సైట్ల ప్రకారం, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా $1 బిలియన్ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేసింది. ప్రధానంగా విదేశాలలో అదరగొడుతోంది.
జేమ్స్ కామెరూన్ రికార్డు
1 బిలియన్ డాలర్ల కలెక్షన్లు సాధించిన నాలుగు సినిమాలను అందించిన ఏకైక డైెరెక్టర్ గా జేమ్స్ కామెరూన్ నిలిచాడు. ఇతర రెండు అవతార్ చిత్రాలతో పాటు, కామెరూన్ 1997 నాటి క్లాసిక్ టైటానిక్ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా $1 బిలియన్ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేసింది. వాస్తవానికి, ఇతర మూడు చిత్రాలు ఒక్కొక్కటి $2 బిలియన్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. ఇది ఫైర్ అండ్ యాష్ కూడా చేరుకోవాలని ఆశిస్తోంది.
బిలియన్ డాలర్లు
2009లో విడుదలైన ఈ ఫ్రాంచైజీలోని మొదటి చిత్రం అవతార్ $2.9 బిలియన్లకు పైగా ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్లతో ఇప్పటికీ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. పదమూడు సంవత్సరాల తరువాత 2022లో అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ విడుదలై, ప్రపంచవ్యాప్తంగా $2.3 బిలియన్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
ఈ చిత్రాలకు ముందు కామెరూన్ ఆస్కార్ అవార్డులు గెలుచుకున్న టైటానిక్ను దర్శకత్వం వహించారు. అది ఆ కాలంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. 1997లో విడుదలైన టైటానిక్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు $2.3 బిలియన్ల వసూళ్లను సాధించింది.
అత్యధిక వసూళ్లు
అవతార్ 3 చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్మించి, పంపిణీ చేసిన వాల్ట్ డిస్నీ స్టూడియోస్ తమ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా $1.03 బిలియన్ టికెట్ అమ్మకాలను సాధించిందని తెలిపింది. ఫైర్ అండ్ యాష్ అవతార్ సిరీస్లోని మూడవ చిత్రం. ఈ చిత్రం అవతార్: ది వే ఆఫ్ వాటర్ నుండి కొనసాగుతుంది. ఇందులో జాక్ (సామ్ వర్తింగ్టన్), నేతిరి (జో సల్దానా) తమ కుమారుడిని కోల్పోయినందుకు దుఃఖిస్తారు.
అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్ 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూడవ చిత్రంగా నిలిచింది. చైనాకు చెందిన నె జా 2, డిస్నీకి చెందిన జూటోపియా 2 ల తర్వాత స్థానంలో అవతార్ 3 ఉంది. జేమ్స్ కామెరూన్ బిలియన్-డాలర్ల ఆధిపత్యం ఇది. జేమ్స్ కామెరూన్ను బిలియన్-డాలర్ల క్లబ్లో నాలుగు దర్శకత్వ టైటిల్స్తో మొదటి ఫిలింమేకర్గా నిలిచాడు.