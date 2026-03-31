Avatar 3 Ott: పండోరా విజువల్ వండర్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే.. ఓటీటీలోకి అవతార్ 3.. కానీ స్ట్రీమింగ్ లో ట్విస్ట్
ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించిన జేమ్స్ కామెరాన్ విజువల్ మాస్టర్పీస్ "అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్" (Avatar: Fire and Ash) ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్పై సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. గతేడాది విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సునామీ సృష్టించడమే కాకుండా, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పరంగా ప్రేక్షకులను మరో లోకానికి తీసుకెళ్లింది. తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ పై ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉన్నారు.
అవతార్ 3 ఓటీటీ
అవతార్ 3 మూవీ ఓటీటీ రీలీజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఫ్యాన్స్ నిరీక్షణకు ఎండ్ కార్డు పడింది. ఈ విజువల్ వండర్ ఇవాళ (మార్చి 31) నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే అవతార్ 3 కేవలం Digital Purchase/Rent (PVOD) పద్ధతిలో మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అంటే మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆపిల్ టీవీ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో కొంత అమౌంట్ పే చేసి ఈ సినిమాను రెంట్ తీసుకుని చూడొచ్చు. మీకు సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నప్పటికీ, ఈ పద్ధతిలో సినిమా చూడాలంటే విడిగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
జియోహాట్స్టార్లోనూ
మరి అందరూ ఎదురుచూస్తున్నట్లుగా, సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నవారికి అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్ "ఫ్రీ"గా స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? అనే సందేహం ఉండవచ్చు. అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, గ్లోబల్గా ఈ సినిమా Disney+ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మన దేశంలో మాత్రం జియోహాట్స్టార్ వేదికగా ఈ విజువల్ వండర్ అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
అప్పుడే
సాధారణంగా డిజిటల్ రెంట్ మొదలైన 4 నుండి 8 వారాల తర్వాతే మెయిన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. ఆ లెక్కన చూసుకుంటే, ఏప్రిల్ నెలాఖరులో లేదా మే 2026 మొదటి వారంలో అవతార్ 3ని జియోహాట్స్టార్లో చూసే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడు ఈ మూవీని తెలుగు సహా ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లోనూ వీక్షించే అవకాశం ఉంది.
బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు
"అవతార్ 2" మాదిరిగానే "అవతార్ 3" కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు $1.48 బిలియన్ల వసూళ్లను సాధించి టాప్ గ్రాసర్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అంతేకాకుండా, ఇటీవల జరిగిన 98వ ఆస్కార్ అవార్డుల్లో (Oscars 2026) "Best Visual Effects" విభాగంలో అవార్డును గెలుచుకోవడం ఈ సినిమా టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్కు నిదర్శనం. రిచర్డ్ బనేహామ్ నేతృత్వంలోని టీమ్ ఈ ఘనతను సాధించింది.
ఈసారి యుద్ధం ఎవరితో?
అవతార్ మూడో భాగంలో జేమ్స్ కామెరాన్ మనకు పండోరా గ్రహంలోని మరో కొత్త కోణాన్ని పరిచయం చేశారు. జేక్ సల్లీ, నేతిరి కుటుంబం ఈసారి అగ్నిపర్వత ప్రాంతాల్లో నివసించే 'యాష్ పీపుల్' (Ash People) అనే కొత్త తెగను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటివరకు మనం చూసిన నావి తెగలు శాంతంగా ఉంటే, ఈ 'యాష్ పీపుల్' మాత్రం చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటారు. వీరి నాయకురాలు ‘వరాంగ్’ పాత్ర ఈ సినిమాలో హైలైట్గా నిలిచింది.
