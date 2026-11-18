Avengers vs Ramayana: ఇండియాలో 'అవెంజర్స్ డూమ్స్డే' సునామీ.. ఒక్క టికెట్ ధర రూ.4,300.. ‘రామాయణ’ రికార్డు బ్రేక్
Avengers vs Ramayana: మార్వెల్ స్టూడియోస్ మూవీ 'అవెంజర్స్: డూమ్స్డే' డిసెంబర్ 17న విడుదల కానుండగా, విడుదలకు సరిగ్గా నెల రోజుల ముందే భారత్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమై సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. బుకింగ్స్ మొదలైన 24 గంటల్లోనే లక్షకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడై రూ.10 కోట్ల మార్కును దాటింది.
Avengers Doomsday India Advance Booking: ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మార్వెల్ స్టూడియోస్ విజువల్ వండర్ ‘అవెంజర్స్: డూమ్స్డే’ బాక్సాఫీస్ వద్ద విడుదలకు ముందే విధ్వంసం సృష్టిస్తోంది. రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్ విలన్ 'డాక్టర్ డూమ్'గా రీ-ఎంట్రీ ఇస్తున్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 17న భారత థియేటర్లలోకి రానుంది.
టికెట్ ధర రూ.4300
మూవీ విడుదలకు సరిగ్గా నెల రోజుల ముందే మంగళవారం (నవంబర్ 17) అర్ధరాత్రి భారత్లో ప్రారంభమైన అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సరికొత్త చరిత్రను క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. టికెట్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నా సరే, అభిమానులు ఎగబడి టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తుండటంతో ట్రేడ్ వర్గాలు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. బుధవారం ఉదయానికి ప్రీ-సేల్స్ రూ.15 కోట్లకు చేరుకుని 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్' తొలి రోజు బుకింగ్ రికార్డును అధిగమించాయి.
నవీ ముంబైలోని సినీపోలిస్లో తొలి 4DX 3D షో టికెట్ ధర రూ.4,200 - రూ.4,300 మధ్య పలికి, ఇటీవల వచ్చిన 'రామాయణ పార్ట్ 1', 'ఓపెన్హైమర్' రికార్డులను సైతం దాటేసింది.
'రామాయణ', 'ఓపెన్హైమర్'లను దాటేసిన టికెట్ ధరలు
సాధారణంగా భారీ సినిమాలకు ఐమ్యాక్స్ (IMAX) లేదా 4DX ఫార్మాట్లలో టికెట్ ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉంటాయి. కానీ 'అవెంజర్స్: డూమ్స్డే' ఆ రికార్డులన్నింటినీ తుడిచిపెట్టేసింది:
ప్రముఖ ట్రేడ్ ట్రాకర్ సాక్నిల్క్ (Sacnilk) రిపోర్టు ప్రకారం, నవీ ముంబై నెరూల్లోని సినీపోలిస్ మల్టీప్లెక్స్లో డిసెంబర్ 17 అర్ధరాత్రి 12:01 గంటల తొలి 4DX 3D షో టికెట్ ధర బుకింగ్ ఛార్జీలతో కలిపి ఏకంగా రూ.4,200 నుంచి రూ.4,300 వరకు పలికింది.
ఇటీవల భారీ హైప్ మధ్య విడుదలైన నితీష్ తివారీ, నమిత్ మల్హోత్రాల 'రామాయణ పార్ట్ 1' (రూ.1,300 - రూ.2,400), 'ఓపెన్హైమర్', 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' వంటి చిత్రాల గరిష్ఠ టికెట్ ధరలను 'డూమ్స్డే' సునాయాసంగా దాటేసింది.
ముంబై, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలో రూ.2,500 నుంచి రూ.3,000 మధ్య ఉన్న 4DX టికెట్లు కూడా బుకింగ్స్ మొదలైన కొన్ని గంటల్లోనే పూర్తిగా అమ్ముడయ్యాయి.
'ఎండ్గేమ్' రికార్డును అధిగమించిన ప్రీ-సేల్స్
బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయిన కేవలం 19 గంటల్లోనే పీవీఆర్ (PVR), ఐనాక్స్ (INOX), సినీపోలిస్ వంటి జాతీయ మల్టీప్లెక్స్ చెయిన్లలో సుమారు లక్ష టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. దీంతో 24 గంటలు పూర్తికాకముందే తొలి రోజు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ గ్రాస్ రూ.10 కోట్ల మార్కును దాటేసింది.
బుధవారం (నవంబర్ 18) ఉదయానికి ఈ మొత్తం రూ.15 కోట్లు దాటినట్లు ట్రేడ్ అంచనాలు చెబుతున్నాయి. గతంలో మార్వెల్ సంచలనం 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్' తొలి 24 గంటల్లో సుమారు రూ.8 కోట్ల అడ్వాన్స్ సేల్స్ నమోదు చేయగా, ఇప్పుడు 'డూమ్స్డే' ఆ రికార్డును అధిగమించింది.
హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో హౌస్ఫుల్ బోర్డులు
బుక్ మై షో (BookMyShow) గణాంకాల ప్రకారం, తొలి రోజే లక్షకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీ, కొచ్చి నగరాల్లో అర్ధరాత్రి 12:01 గంటల నుంచి రాత్రి 11:55 గంటల వరకు వేసిన ప్రత్యేక షోలు ఇప్పటికే హౌస్ఫుల్ అయ్యాయి.
ఆంథోనీ, జో రుస్సో సోదరుల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో 2D, 3D, IMAX, 4DX ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. వచ్చే నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద 'డ్యూన్: పార్ట్ 3' (Dune: Part Three) నుంచి పోటీ ఉన్నప్పటికీ, 'డూమ్స్డే' వసూళ్ల సునామీని ఆపడం కష్టమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More