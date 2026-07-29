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    Azadi 501 OTT: దేశాన్ని కుదిపేసిన ‘ఫ్రీడమ్ 251’ స్కామ్ కథ..ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు వెబ్ సిరీస్.. ఎందుకు చూడాలంటే?

    Azadi 501 OTT: ఇండియన్ కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అత్యంత సంచలనం సృష్టించిన 'ఫ్రీడమ్ 251' స్మార్ట్‌ఫోన్ స్కామ్ ఆధారంగా తెరకెక్కిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'ఆజాదీ 501'. ఈ తెలుగు సిరీస్ నేటి నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. హర్ష వర్ధన్ కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సిరీస్ ను ఎందుకు చూడాలనే విశ్లేషణ మీ కోసం.

    Published on: Jul 29, 2026, 09:01:48 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Azadi 501 OTT: ఇటీవలి కాలంలో రియల్ లైఫ్ కార్పొరేట్ స్కామ్‌లు, ఫైనాన్షియల్ మోసాల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకునే వెబ్ సిరీస్‌లకు ఓటీటీ స్పేస్‌లో మంచి క్రేజ్ లభిస్తోంది. 'స్కామ్ 1992', 'బ్యాడ్ బాయ్ బిలియనీర్స్' వంటి సిరీస్‌ల విజయం తర్వాత.. ఇప్పుడు ‘ఆజాదీ 501’ (Azadi 501) సిరీస్ వచ్చేసింది.

    దేశాన్ని కుదిపేసిన ‘ఫ్రీడమ్ 251’ స్కామ్ కథ..ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు వెబ్ సిరీస్.. ఎందుకు చూడాలంటే?
    దేశాన్ని కుదిపేసిన ‘ఫ్రీడమ్ 251’ స్కామ్ కథ..ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు వెబ్ సిరీస్.. ఎందుకు చూడాలంటే?

    ఆజాదీ 501 ఓటీటీ

    భారతీయ వ్యాపార ప్రపంచాన్ని కుదిపేసిన ఒక నిజ జీవిత సంఘటన ఆధారంగా తెలుగులో రూపొందిన గ్రిప్పింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'ఆజాదీ 501' . హర్ష వర్ధన్ కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ సిరీస్ నేటి నుంచి (జూలై 29, 2026) ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఆహా' (Aha) లో అధికారికంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆరు ఎపిసోడ్లతో ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    'ఫ్రీడమ్ 251' స్కామ్ బ్యాక్‌డ్రాప్

    కొన్నేళ్ల క్రితం ఇండియాలో అతి తక్కువ ధరకే (కేవలం రూ.251 లకే) అత్యాధునిక స్మార్ట్‌ఫోన్ అందిస్తామంటూ ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ సృష్టించిన సంచలనం దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి అలజడి రేపిందో అందరికీ తెలిసిందే. రాత్రికి రాత్రే కోట్లాది రూపాయిల బుకింగ్స్ సాధించి, మీడియా హెడ్‌లైన్స్‌లో నిలిచింది ఆ కంపెనీ.

    ఆ తర్వాత ఎలాంటి ఆర్థిక అక్రమాలకు పాల్పడింది? ప్రజా విశ్వాసాన్ని ఎలా సొమ్ము చేసుకుంది? అనే వాస్తవ సంఘటనల ప్రేరణతో 'ఆజాదీ 501' సిరీస్ సాగుతుంది.

    ఉత్కంఠ రేగేలా

    యువ పారిశ్రామికవేత్తల బృందం 'అందరికీ సాంకేతికత' అనే ఆకర్షణీయమైన నినాదంతో ప్రారంభించే ఒక సాంకేతిక స్టార్టప్, దేశ ప్రజల దృష్టిని ఎలా ఆకర్షించింది అనే అంశంతో ఆజాదీ 501 సిరీస్ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రారంభంలో కనిపించే విప్లవాత్మక విజయం వెనుక ఉత్పత్తుల డెలివరీలో ఆలస్యం, సమాధానం లేని ప్రశ్నలు, పెరుగుతున్న అనుమానాలు ఎలాంటి ఉత్కంఠను రేకెత్తించాయనేది సిరీస్ లో కనిపిస్తుంది.

    ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామా

    ఈ ఆజాదీ 501 సిరీస్ ద్వితీయార్థంలో కథనం వేగవంతమైన ఇన్వెస్టిగేటివ్ మోడ్‌లోకి మారుతుంది. పత్రికా విలేకరులు, ఆడిటర్లు, దర్యాప్తు సంస్థలు ఆ స్టార్టప్ గుట్టు విప్పేందుకు చేసే అన్వేషణ ప్రేక్షకులకు గూస్‌బంప్స్ అందిస్తుంది. కేవలం మోసాన్ని మాత్రమే కాకుండా, అతి తక్కువ సమయంలో కోటీశ్వరులు కావాలనే అత్యాశ, పబ్లిసిటీ పిచ్చి, వ్యవస్థలోని లొసుగులను వాడుకునే తీరును ఈ సిరీస్ లోతుగా విశ్లేషించింది. హర్ష వర్ధన్ తన పరిణతి చెందిన నటనతో ఈ డ్రామాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచాడు.

    ఓటీటీ సక్సెస్ మంత్రం

    ట్రేడ్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. రొటీన్ క్రైమ్/మర్డర్ మిస్టరీల కంటే నిజ జీవితంలో సామాన్య ప్రజలను ప్రభావితం చేసిన ఆర్థిక మోసాల ఆధారంగా వచ్చే కంటెంట్‌కు ఓటీటీ వీక్షకులు ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతున్నారు. 'ఆజాదీ 501' కేవలం ఒక ఆరోపణను మాత్రమే కాక, స్టార్టప్ ప్రపంచంలో ఉండే డార్క్ సైడ్‌ను, అతిగా నమ్మే వినియోగదారుల మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది.

    నిజమైన కథలోని తీవ్రతను ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్‌ప్లేతో ఆహా ఓటీటీ వేదికగా అందించారు. దీంతో ఈ వీకెండ్‌లో ఆజాదీ 501 టాప్ ట్రెండింగ్ సిరీస్‌గా నిలిచే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Azadi 501 OTT: దేశాన్ని కుదిపేసిన ‘ఫ్రీడమ్ 251’ స్కామ్ కథ..ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు వెబ్ సిరీస్.. ఎందుకు చూడాలంటే?
    Home/Entertainment/Azadi 501 OTT: దేశాన్ని కుదిపేసిన ‘ఫ్రీడమ్ 251’ స్కామ్ కథ..ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తెలుగు వెబ్ సిరీస్.. ఎందుకు చూడాలంటే?
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