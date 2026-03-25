Badshah Wedding: బాద్షా రెండో పెళ్లి? పంజాబీ నటి ఇషా రిఖీతో సీక్రెట్ వెడ్డింగ్.. ఫోటోలు వైరల్!
Badshah Wedding: పాపులర్ ర్యాపర్, సింగర్ బాద్షా రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడనే వార్తలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. పంజాబీ నటి ఇషా రిఖీని అతను సీక్రెట్ గా వివాహం చేసుకున్నాడని సమాచారం. నాలుగేళ్ల డేటింగ్ తర్వాత వీళ్లు కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీళ్ల ఫొటోలు వైరల్ గా మారాయి.
ప్రముఖ ర్యాపర్, సింగర్ బాద్షా మళ్లీ పెళ్లి పీటలెక్కాడు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు చూస్తుంటే ఇది నిజమేననిపిస్తోంది. పంజాబీ నటి ఇషా రిఖీతో బాద్షా అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య సీక్రెట్ గా వివాహం చేసుకున్నట్లు వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. వీరు ఈ విషయాన్ని అఫీషియల్ గా ఇంకా కన్ఫామ్ చేయలేదు. కానీ ఇషా తల్లి పూనమ్ రిఖీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్న కొన్ని ఫోటోలు తెగ వైరల్ గా మారాయి.
బాద్షా రెండో పెళ్లి
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలలో వధూవరులు బాద్షా, ఇషా రికీ సంప్రదాయ దుస్తులలో మెరిసిపోతూ కనిపించారు. వరమాల వేసుకోవడం వంటి ఆచారాలలో ఈ జోడీ పాల్గొన్న దృశ్యాలు నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్నాయి. కేవలం కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహిత మిత్రుల సమక్షంలోనే ఈ వేడుక జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై ఇంకా ఎవరూ అఫీషియల్ గా స్పందించలేదు.
ఎవరీ ఇషా రిఖీ?
చండీగఢ్కు చెందిన ఇషా రిఖీ మోడలింగ్ నుంచి నటన వైపు అడుగులు వేసింది. పంజాబీ సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆమె మొదట 'జట్ట్ అండ్ జూలియట్' చిత్రంతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. 2013లో 'జట్ట్ బాయ్స్ పుట్ జట్టాన్ దే' సినిమాతో హీరోయిన్గా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత 'హ్యాపీ గో లక్కీ', 'వాట్ ది జట్ట్!!' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించి ప్రాంతీయ సినిమాలో మంచి గుర్తింపు పొందింది.
బాలీవుడ్ ఎంట్రీ
ఇషా రిఖీ 'నవాబ్జాదే' అనే చిత్రంతో బాలీవుడ్లోకి కూడా అడుగుపెట్టింది. ఇందులో రాఘవ్ జుయల్, పునీత్ పాఠక్లతో కలిసి నటించింది. విశేషమేమిటంటే ఇదే చిత్రంలో బాద్షా కూడా ఒక ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపించాడు. కొన్ని రిపోర్ట్స్ ప్రకారం బాద్షా, ఇషా గత నాలుగేళ్లుగా డేటింగ్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తమ సంబంధాన్ని వీళ్లు చాలా సీక్రెట్ గా ఉంచారు. బహిరంగంగా ఎప్పుడూ కలిసి కనిపించకపోవడంతో వీరి పెళ్లి వార్త ఇప్పుడు పెద్ద సంచలనంగా మారింది.
బాద్షా లైఫ్
బాద్షా గతంలో జాస్మిన్ మసిహ్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీళ్లు మనస్పర్థల కారణంగా 2020లో విడిపోయారు. వారికి జెస్మీ గ్రేస్ మసిహ్ సింగ్ అనే కుమార్తె కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఇషా రిఖీతో బాద్షా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాడనే వార్తలు తెగ వైరల్ గా మారాయి.
