NBK111 Title: దేఖో షేర్ ఆగయా..మామూలుగా లేదు..బాలకృష్ణ సినిమాకు పవర్ఫుల్ టైటిల్..రిలీజ్ ఎప్పుడంటే? నాగార్జునతో ఢీ!
NBK111 Title: నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ మరో పవర్ ఫుల్ టైటిల్ తో థియేటర్లకు రాబోతున్నారు. ఆయన 111వ సినిమా టైటిల్ ను ఇవాళ మేకర్స్ అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు. అలాగే రిలీజ్ డేట్ ను కూడా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ మూవీ టైటిల్, రిలీజ్ డేట్ పై ఓ లుక్కేయండి.
NBK111 Title: గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ కొత్త సినిమా టైటిల్ రివీలైంది. గోపీచంద్ మలినేని మూవీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ పేరును ఇవాళ ప్రకటించారు మేకర్స్. గ్యాంగ్ స్టర్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు ‘దాదా’ అనే టైటిల్ పెట్టారు.
దాదా టైటిల్
నందమూరి బాలకృష్ణ- గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో వస్తున్న మూవీకి ఇన్ని రోజులూ ఎన్బీకే 111 అనే వర్కింగ్ టైటిల్ ఉండేది. ఈ రోజు (సెప్టెంబర్ 6) ఈ మూవీకి అఫీషియల్ గా ‘దాదా’ అనే పవర్ ఫుల్ పేరును అనౌన్స్ చేశారు.
వీడియో గ్లింప్స్
దాదా మూవీ టైటిల్ రివీల్ చేస్తూ రిలీజ్ చేసిన వీడియో గ్లింప్స్ అదిరిపోయింది. మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ బాలకృష్ణ మరోసారి మాస్ అవతారంలో రెచ్చిపోయారు. తనదైన స్టైల్లో యాక్షన్ సీన్స్ లో ఫైట్స్ తో చెలరేగిపోయారు.
‘‘నాకు గురి పెట్టడానికి ఒంట్లో పొగరు, వేలికి ట్రిగ్గర్ ఉంటే సరిపోదు. బుల్లెట్స్ కు బలుపుండాలి. గన్స్ కు గట్స్ ఉండాలి’’ అని బాలకృష్ణ తన స్టైల్లో విజిల్ కొట్టేంచేలా డైలాగ్ పేల్చారు.
నాగార్జునతో ఢీ
నందమూరి బాలకృష్ణ తన దాదా సినిమాతో బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేయడానికి రాబోతున్నారు. అయితే నాగార్జునతో ఆయన బాక్సాఫీస్ కు సై అంటున్నారు. దాదా మూవీ క్రిస్ మస్ సందర్భంగా డిసెంబర్ 24న రిలీజ్ కానుంది. అదే రోజు నాగార్జున ‘కింగ్ 100’ మూవీ కూడా విడుదల అవుతుంది. అంటే ఒకే రోజు బాలకృష్ణ, నాగార్జున సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర క్లాష్ అవబోతున్నాయన్న మాట.
దాదా గురించి
గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘దాదా’ సినిమాలో నందమూరి బాలకృష్ణ సరసన హీరోయిన్ గా కాజల్ అగర్వాల్ నటిస్తోంది. ఈ సినిమాలో మంచు మనోజ్ విలన్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు. ఇంకా సముద్రఖని, శరత్ కుమార్, అభిమన్యు సింగ్, ఉపేంద్ర లిమాయే, శ్వాసిన తదితరులు నటిస్తున్నారు.
దాదా సినిమాను వెంకట సతీష్ కిళారు నిర్మిస్తున్నారు. తమన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.
ముగ్గురు లెజెండ్లు
ముగ్గురు తెలుగు లెజెండ్ హీరోలు చిరంజీవి, నాగార్జున, బాలకృష్ణ దాదాపు ఒకే కాన్సెప్ట్ స్టోరీ లైన్ తో థియేటర్లకు రాబోతుండటం విశేషం. చిరంజీవి ‘కాకా’, నాగార్జున ‘కింగ్ 100’, బాలకృష్ణ ‘దాదా’.. ఈ మూడు సినిమాలు కూడా గ్యాంగ్ స్టర్ బ్యాక్ డ్రాప్ తో తెరకెక్కుతున్నాయని టాక్. చిరంజీవి మూవీ సంక్రాంతి రేసుకు సై అన్న సంగతి తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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