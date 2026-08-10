Slum Dog Tabu: రూత్లెస్ బోల్డ్ ఇన్కమ్ టాక్స్ ఆఫీసర్ గా టబు-యాక్షన్ అరాచకం-స్లమ్ డాగ్ గ్లింప్స్ మామూలుగా లేదు భయ్యా!
Slum Dog Tabu: స్టార్ డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ అండ్ విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ‘స్లమ్డాగ్: 33 టెంపుల్ రోడ్’ నుంచి వర్సటైల్ యాక్ట్రెస్ టబు ఫస్ట్ లుక్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. ఇన్కమ్ టాక్స్ డిప్యూటీ కమిషనర్ గౌరీ హెగ్డేగా టబు పవర్ఫుల్ యాక్షన్ అండ్ సొంత డబ్బింగ్తో మెప్పించింది.
Slum Dog Tabu Glimpse: మాస్ డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వర్సటైల్ యాక్టర్ విజయ్ సేతుపతి కథానాయకుడిగా తెరకెక్కుతున్న క్రేజీ ప్యాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ ‘స్లమ్డాగ్: 33 టెంపుల్ రోడ్’ (SlumDog: 33 Temple Road). ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ అండ్ టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి టబు ఒక కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి టబు పాత్రకు సంబంధించిన ఒక పవర్ఫుల్ గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు.
టబు గ్లింప్స్
విజయ్ సేతుపుతి హీరోగా తెరకెక్కుతున్న స్లమ్ డాగ్ 33 టెంపుల్ రోడ్ నుంచి ఇవాళ (ఆగస్టు 10) రిలీజైన టబు గ్లింప్స్ మామూలుగా లేదు. ఈ చిత్రంలో టబు ‘గౌరీ హెగ్డే’ అనే ఇన్కమ్ టాక్స్ డిప్యూటీ కమిషనర్ అనే పాత్రలో నటిస్తోంది. అత్యంత ధైర్యసాహసాలు కలిగిన, నిర్దాక్షిణ్యమైన పవర్ఫుల్ ఆఫీసర్గా ఆమెను ఈ గ్లింప్స్లో చూపించారు. యాక్షన్ తో టబు ఊచకోత కోసిందనే చెప్పొచ్చు.
యాక్షన్ అవతార్
పూరీ జగన్నాథ్ సినిమా అంటేనే ఆర్టిస్టుల మేకోవర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందనే టాక్ ఉంది. అందుకు తగ్గట్లుగానే తాజాగా రిలీజైన స్లమ్ డాగ్ గ్లింప్స్ లో టబు క్యారెక్టర్ ఉంది. గ్లింప్స్లో కనిపిస్తున్న టబు ఇంటెన్స్ అండ్ యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ లుక్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
సొంతంగా తెలుగు డబ్బింగ్
ఈ పాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటంటే, టబు తన పాత్రకు సంబంధించి తెలుగు డైలాగ్స్ను సొంత గొంతుతోనే డబ్బింగ్ చెప్పింది. ఆమె స్వయంగా డబ్బింగ్ చెప్పడం వల్ల సీన్లలో ఆ ఇంటెన్సిటీ మరింత పెరిగింది. ఓ ఏరియాలోకి కార్లో పవర్ ఫుల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన టబు అక్కడి జనాలను భయపెట్టిన తీరు వేరే లెవల్ లో ఉంది. సిగరెట్ తాగుతూ అందరితో ఆటాడుకుంటుంది టబు క్యారెక్టర్.
పూరీ-సేతుపతి మాస్ కాంబో
దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్ తన మార్క్ డైలాగ్స్, క్యారెక్టరైజేషన్తో విజయ్ సేతుపతిని మునుపెన్నడూ చూడని విభిన్నమైన యాక్షన్ రోల్లో చూపిస్తున్నాడు. టబు పాత్ర ఈ కథలో కీలక మలుపు తిప్పే విధంగా ఉంటుందని సమాచారం. ఈ స్లమ్ డాగ్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి, టబుతో పాటు సంయుక్త, దునియా విజయ్, బ్రహ్మాజీ, విటివి గణేష్ ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
అదిరే బీజీఎం
స్లమ్ డాగ్ నుంచి రిలీజైన టబు గ్లింప్స్ బీజీఎం కూడా అదిరిపోయేలా ఉంది. 'అర్జున్ రెడ్డి', 'యానిమల్' చిత్రాల ఫేమ్ హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. పూరీ జగన్నాథ్, ఛార్మి కౌర్, జెబి నారాయణ్ రావు కొండ్రోళ్ల సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
సరికొత్త కథాంశంతో మల్టీలింగ్వల్ ప్రాజెక్ట్గా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. తెలుగు, తమిళ్, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో పాన్ ఇండియా సినిమాగా స్లమ్ డాగ్ రిలీజ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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