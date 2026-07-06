Bandla Ganesh Prakash Raj: రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. ప్రకాష్ రాజ్పై బండ్ల గణేష్ పీక్ ఎటాక్.. అదే కారణమా?
Bandla Ganesh vs Prakash Raj: ఏపీ కూటమి ప్రభుత్వంపై నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ చేసిన ‘గేమ్ ఆన్’ ట్వీట్ టాలీవుడ్లో చిచ్చు రేపింది. పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని అయిన నిర్మాత బండ్ల గణేష్ ఎంట్రీ ఇచ్చి, ప్రకాష్ రాజ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ చేసిన ఘాటు వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్నాయి.
Bandla Ganesh vs Prakash Raj: టాలీవుడ్లో వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచే ఇద్దరు వ్యక్తులు తలపడితే ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా అదే జరుగుతోందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఏపీ రాజకీయాలు, ముఖ్యంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్గా నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ (Prakash Raj) చేస్తున్న విమర్శలపై నిర్మాత బండ్ల గణేష్ (Bandla Ganesh) పీక్ లెవెల్ పర్సనల్ ఎటాక్కు దిగాడు.
అసలేం జరిగిందంటే..?
ఆంధ్రప్రదేశ్ కూటమి ప్రభుత్వ తీరును, పవన్ కళ్యాణ్ వైఖరిని గత కొన్ని రోజులుగా ప్రకాష్ రాజ్ తీవ్రంగా ఎండగడుతున్నాడు. ముఖ్యంగా ప్రశ్న రావణ్ అరెస్ట్ విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వంపై ప్రకాష్ రాజ్ విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాడు. ఇందులో భాగంగానే ఆయన లేటెస్ట్ గా ఒక పవర్ఫుల్ వీడియో పోస్ట్ పెట్టాడు.
"మీరు ఆట మొదలు పెట్టారు… ప్రజలు దాన్ని ముగింపు చేస్తారు GAME ON #justasking" అని ప్రకాష్ రాజ్ వీడియోను పోస్టు చేశాడు.
బండ్ల గణేష్ ఫైర్
ఇప్పటికే ప్రకాష్ రాజ్ కు బండ్ల గణేష్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు మరింతగా రెచ్చిపోయాడు. పవన్ కళ్యాణ్ను తన ప్రాణంగా భావించే బండ్ల గణేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రకాష్ రాజ్కు అసలు సినిమాలే లేవంటూ కెరీర్ను కూడా లాగుతూ దారుణమైన కౌంటర్ ఇచ్చాడు.
“నీకు షూటింగ్లు లేవు.. పని లేదు”
ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్ను కోట్ చేస్తూ బండ్ల గణేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.
"రాత్రి తాగుతావు… పొద్దున్నే వాగుతావు… అంతే తప్ప నీ జీవితంలో ఒక్క పని కూడా లేదు. ఒక వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు, ఒక షూటింగ్ లేదు. పనికిరాని మాటలు, పనికిరాని పోస్టులు, పనికిరాని గొడవలు… ఇదే నీ దినచర్య. హాయిగా నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు’’ అని బండ్ల గణేష్ పోస్టు చేశాడు.
పాత పగలు కూడా కారణమా?
ఈ ఇద్దరి మధ్య ఈ స్థాయి వ్యక్తిగత దూషణలు జరగడం వెనుక కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ అంశం మాత్రమే కాదు, గతంలో జరిగిన ‘మా’ (MAA) ఎన్నికల వివాదాలు కూడా ఉన్నాయని ఫిలిం నగర్ టాక్. అప్పట్లో ప్రకాష్ రాజ్ ప్యానల్కు వ్యతిరేకంగా బండ్ల గణేష్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ పై ప్రకాష్ రాజ్ నెగెటివ్గా పోస్టులు పెడుతున్నాడు.
ఈ నేపథ్యంలో బండ్ల గణేష్ సమయం చూసి పాత లెక్కలతో కలిపి గట్టిగా వడ్డించారనే చర్చ నడుస్తోంది. మరి ఈ పర్సనల్ ఎటాక్పై ప్రకాష్ రాజ్ ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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