    Bandla Ganesh: ఆ సీనియర్ నటుడు చెప్పుతో కొట్టాడు.. బండ్ల గణేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? గోహత్య కంటే పాపం

    Bandla Ganesh: టాలీవుడ్ లో నటుడిగా, ప్రొడ్యూసర్ గా బండ్ల గణేష్ పాపులర్. అలాగే తరచుగా వివాదాల్లోనూ ఆయన పేరు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా బండ్ల గణేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఓ సీనియర్ నటుడు తనను చెప్పుతో కొట్టాడని గణేష్ చెప్పుకొచ్చాడు. 

    May 24, 2026, 19:40:38 IST
    By Chandu Shanigarapu
    Bandla Ganesh: టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్, నటుడు బండ్ల గణేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తాజాగా ఓ పాడ్ కాస్ట్ లో పాల్గొన్న అతను చేసిన కామెంట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. తనను ఓ సీనియర్ నటుడు చెప్పుతో కొట్టాడని బండ్ల గణేష్ చెప్పడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ వీడియోలు తెగ వైరల్ గా మారాయి.

    బండ్ల గణేష్ సంచలన కామెంట్లు (x)

    బండ్ల గణేష్ కామెంట్లు

    టాలీవుడ్ నటుడు రాజా రవీంద్ర నిర్వహిస్తున్న పాడ్ కాస్ట్ లో తాజాగా బండ్ల గణేష్ పాల్గొన్నాడు. చాలా విషయాలపై ఓపెన్ గా మాట్లాడాడు. ఈ క్రమంలోనే సంచలన కామెంట్లు చేశాడు.

    ‘‘ఇండస్ట్రీలో అప్పుడు ఓ పెద్దాయన ఉండేవాడు. ఆయన మంచివాడే. నాకు సాయం కూడా చేశాడు. ఆయన కోపం నాకు వరమైంది. ఆ రోజు ఏ మూడ్ లో ఉన్నాడో ఏమో మరి. పర్సనల్ ప్రాబ్లెమ్స్ ఉండొచ్చు. ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది. సౌందర్య హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన రోజు అది’’ అని బండ్ల గణేష్ చెప్పుకొచ్చాడు.

    చెప్పు దెబ్బ

    ‘‘నేను, ఇంకో యాక్టర్ కూర్చుకున్నాం. సార్ సార్ అనడం మనకు అలవాటు కదా. అలాగే అంటున్నా. సంబంధం లేకుండా చెప్పు తీసుకొని కొట్టాడు. భగవంతుడి మీద ఒట్టు. పర్సనల్ టెన్షన్ ఏదో ఉన్నట్లుంది. తర్వాత రెండు రోజులకు సారీ చెప్పాడు’’ అని బండ్ల గణేష్ సంచలన విషయాన్ని వెల్లడించాడు.

    అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యా

    ‘‘జీవితంలో మనిషికి కోపమొస్తే ఎక్కువగా పనికి రాని వస్తువులను పగలకొడతాం. మనకంటే బలహీనుడి మీద విశ్వ రూపం చూపిస్తాం. నువ్వు దమ్ముంటే నీకంటే పవర్ ఫుల్ వాడితో గొడవ పడాలి. ఆ రోజు వచ్చి కారు ఎక్కా. కార్లో ఉన్న మరో వ్యక్తితో చెప్పా. ‘ బాబాయ్, నా దగ్గర డబ్బు లేదనే కదా చెప్పుతో కొట్టాడు. ఆయన కంటే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించి చూపిస్తా’ అని ఆ రోజు చెప్పా. అదే నా అచీవ్ మెంట్’’ అని బండ్ల గణేష్ పేర్కొన్నాడు.

    గోహత్య కంటే పాపం

    ఇదే పాడ్ కాస్ట్ లో బండ్ల గణేష్ ఇంకా చాలా విషయాలపై మాట్లాడాడు. ప్రొడ్యూసర్ గా డబ్బులు పొగొట్టుకునే వ్యాపారం చేయడం గోహత్య కంటే పాపమని బండ్ల గణేష్ చెప్పాడు. తీన్మార్ మూవీతో కూడా తాను డబ్బులు సంపాదించానని వెల్లడించాడు.

    పవన్ తో మూవీ తీసి

    పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ను దేవుడిలా కొలుస్తాడు బండ్ల గణేష్. ‘‘పవన్ కళ్యాణ్ తో మూవీ తీయాలి. ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు ప్రజలంతా ఉలిక్కి పడేలా చేయాలి. ఆ తర్వాత బ్యానర్ ఆపాలని కోరిక’’ అని బండ్ల గణేష్ పేర్కొన్నాడు.

      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

