meher ramesh: మెహర్ రమేష్ కుమార్తె పెళ్లిలో మెగా సందడి.. స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్.. ఫొటోలు వైరల్
meher ramesh: టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ మెహర్ రమేష్ కూతురు కృష్ణ మోహన వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ లో మెగా సందడి వైరల్ గా మారింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈవెంట్లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచారు. నవ దంపతులను వీళ్లు ఆశీర్వదించారు. ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
meher ramesh: టాలీవుడ్ సీనియర్ దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ ఇంట పెళ్లి వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. ఆయన కుమార్తె కృష్ణ మోహన, అనిరుధ్ ల వివాహ మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ శుభకార్యానికి చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు రాజకీయ వర్గాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు తరలివచ్చి నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ముఖ్యంగా టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్స్ ఈ వేడుకలో సందడి చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
మెగా ఫ్యామిలీ సందడి
మెహర్ రమేష్కు మెగా కుటుంబంతో దశాబ్దాల కాలంగా అత్యంత సన్నిహితమైన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి. గతంలో చిరంజీవితో 'భోలా శంకర్' వంటి భారీ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు మెహర్ రమేష్. ఈ బలమైన అనుబంధంతోనే మెగాస్టార్ చిరంజీవి, తన సతీమణి సురేఖతో కలిసి వివాహ వేడుకకు విచ్చేశారు. కొత్త జంటకు తమ ఆశీస్సులు అందజేశారు.
పవర్ స్టార్ కూడా
బుధవారం (జూలై 1) రాత్రి జరిగిన ఈ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ పవర్ స్టార్ ఎంట్రీతో మరింత సందడిగా మారింది. చిరంజీవి దంపతుల వెనుకాలే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సైతం ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. తన సతీమణి అన్నా లెజ్నెవాతో కలిసి వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్, నూతన వధూవరులను దీవించారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాకతో పెళ్లి వేడుకలో ఒక్కసారిగా కోలాహలం పెరిగింది. మెగా బ్రదర్స్ ఇద్దరూ ఒకే వేడుకలో కనిపించడంతో అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ సెలబ్రిటీలు
మెగా ఫ్యామిలీతో పాటు టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో విక్టరీ వెంకటేష్ దగ్గుబాటి కూడా ఈ వివాహ వేడుకకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో గతంలో 'షాడో' సినిమాలో నటించిన వెంకటేష్, ఆ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటూ దర్శకుడి కుటుంబానికి అభినందనలు తెలిపారు.
వీరితో పాటు వివిధ సినీ పరిశ్రమలకు చెందిన పలువురు అగ్ర నటీనటులు, నిర్మాతలు, సాంకేతిక నిపుణులు ఈ వేడుకకు భారీగా తరలివచ్చారు. ప్రభుదేవ, యాంకర్ సుమ, అంబటి రాంబాబు, శ్రీను వైట్ల, కొరటాల శివ తదితరులు ఈ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ను అటెండ్ అయ్యారు. మెహర్ రమేష్కు ఉన్న విస్తృతమైన పరిచయాల వల్ల ఈ పెళ్లి వేడుక టాలీవుడ్ లో ఒక పెద్ద పండగలా సాగింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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