OTT Weekend: ఓటీటీలో కచ్చితంగా చూడాల్సిన 5 ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు- వీకెండ్కు బెస్ట్- అన్నీ ఒకేదాంట్లో, తెలుగులో 1!
Top 5 Movies For This Weekend Watch: ఈ వారం ఓటీటీలో సందడి మామూలుగా లేదు. హారర్ థ్రిల్లర్ల నుంచి సామాజిక ఇతివృత్తాల వరకు విభిన్న కథాంశాలతో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ముందుకు వచ్చింది. మీ వీకెండ్ను ఎంటర్టైనింగ్గా మార్చే ఐదు ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక్కటి మాత్రమే తెలుగులో ఉంది.
Top 5 Movies For This Weekend Watch: వారాంతం వచ్చిందంటే చాలు.. ఇంటిల్లిపాదీ కలిసి కొత్తగా ఏం చూడాలా అని వెతుకుతుంటారు. ఇప్పుడు ఆ సెర్చ్ ఆపేయండి! ఏప్రిల్ నెలాఖరులో నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చిన చిత్రాలు, సిరీస్లు భలే ఆసక్తిగా ఉన్నాయి.
ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోనే
కొరియన్ సస్పెన్స్ డ్రామాలు, ఛార్లీజ్ థెరాన్ యాక్షన్ ఫీట్లు, సామాజిక కోణంలో సాగే హిందీ చిత్రాలు.. ఇలా అన్నీ మీకోసం రెడీగా ఉన్నాయి. కచ్చితంగా చూసేలా ఐదు ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు ఈ ఈవీకెండ్కు బెస్ట్ అనిపించే లిస్ట్ ఇది. ఈ సినిమాలన్నీ ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోనే స్ట్రీమింగ్ కానుండగా.. తెలుగులో ఒక్కటి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
ప్రాణం తీసే కోరికలు: ‘ఇఫ్ విషెస్ కుడ్ కిల్’
కొరియన్ సినిమాలకు మన దగ్గర ఉండే క్రేజే వేరు. ఏప్రిల్ 24న ఓటీటీ రిలీజ్ ఈ సైకలాజికల్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ సరికొత్త సస్పెన్స్తో అలరిస్తోంది. ఐదుగురు స్నేహితులు ఒక వింతైన యాప్ను కనిపెడతారు.
కోరుకున్న కోరికలు తీర్చే ఆ యాప్, బదులుగా చావును బహుమతిగా ఇస్తుంది. మనిషి అత్యాశ ప్రాణాల మీదకు వస్తే పరిస్థితి ఏంటనేది ఈ సిరీస్ సారాంశం. కంగ్ మి-నా, జియాన్ సో-యంగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ప్రతి నిమిషం ఉత్కంఠ రేకెత్తించే ఈ థ్రిల్లర్ వీకెండ్ వాచ్కు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
ఛార్లీజ్ థెరాన్ ‘అపెక్స్’.. మనుగడ కోసం పోరాటం!
యాక్షన్ ప్రియుల కోసం ఛార్లీజ్ థెరాన్, టారన్ ఎగర్టన్ జంటగా నటించిన ‘అపెక్స్’ ఏప్రిల్ 24 నుంచి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఆస్ట్రేలియా అడవుల్లో సాగే మనుగడ పోరాటం ఇది. ఒక పర్వతారోహకురాలిని వేటాడే క్రూరమైన వేటగాడి నుంచి ఆమె ఎలా తప్పించుకుంది? కేవలం తెలివితేటలతో మృత్యువును ఎలా ఎదిరించింది? అన్నది కళ్లు తిప్పుకోకుండా చూపిస్తారు. విజువల్స్ పరంగా ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
వివాదాస్పద కథనంతో ‘స్ట్రెయిట్ టు హెల్’
జపాన్కు చెందిన వివాదాస్పద జ్యోతిష్కురాలు కజుకో హోసోకి జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా ఇది. ఏప్రిల్ 27 నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుంది. కేవలం వృత్తిపరమైన విజయాలే కాకుండా, ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలోని సంఘర్షణలను దర్శకుడు హిడియో నకటా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు.
ఎరికా తోడా ఈ పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. ఒక సామాన్య మహిళ అంతటి ప్రఖ్యాతి ఎలా సంపాదించింది? దాని వెనుక ఉన్న రహస్యాలేంటి? అన్నది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
విద్యావ్యవస్థపై సెటైర్.. ‘నుక్కడ్ నాటక్’
సమాజంలో పేద విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల చుట్టూ తిరిగే కథే ఈ ‘నుక్కడ్ నాటక్’. చోరీ కేసులో ఇరుక్కున్న ఇద్దరు కాలేజీ కుర్రాళ్లు, మళ్లీ కాలేజీలో చేరాలంటే మురికివాడల్లోని పిల్లలను స్కూల్లో చేర్పించాలనే నిబంధన పెడతారు.
ఈ క్రమంలో వారు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, పొందిన పాఠాలు సినిమాను ముందుకు నడిపిస్తాయి. తాన్మయ శేఖర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ హిందీ డ్రామా మనసుకు హత్తుకునేలా ఉంటుంది.
కల్ట్ సంకెళ్ల నుంచి విముక్తి.. ‘అన్చూసెన్’
ఏప్రిల్ 21న విడుదలైన ‘అన్చూసెన్’ ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. కఠినమైన ఒక కల్ట్ సమూహంలో చిక్కుకున్న మహిళ తన స్వేచ్ఛ కోసం ఎలా పోరాడింది? అసలు ఆ రహస్య సంస్థ వెనుక ఉన్న భయంకర నిజాలేంటి? అన్నది ఆరు ఎపిసోడ్ల పాటు ఉత్కంఠగా సాగుతుంది. ఆసా బటర్ ఫీల్డ్, మోలీ విండ్సర్ తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. రహస్యాలు, కుట్రలు ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.