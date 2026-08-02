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    OTT Thrillers: సండే వ‌చ్చేసింది-ఓటీటీలో ఏం చూడాలో తెలియ‌ట్లేదా? ఈ టాప్ 7 సస్పెన్స్ థ్రిల్ల‌ర్ల‌పై లుక్కేయండి-మస్ట్ వాచ్!

    OTT Thrillers: సండే వచ్చేసింది. ఓటీటీలో ఏం చూడాలో తెలియట్లేదా? అయితే సాధారణ రొటీన్ సినిమాలకు భిన్నంగా మైండ్ బెండింగ్ ట్విస్టులు, సీటు అంచున కూర్చోబెట్టే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సిరీస్‌లపై ఓ లుక్కేయండి. మీరు కచ్చితంగా థ్రిల్ అవుతారు.

    Published on: Aug 2, 2026, 06:16:26 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT Thrillers: డిజిటల్ వినోద ప్రపంచంలో సస్పెన్స్, క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లకు ఉన్న క్రేజ్ వేరు. ఓటీటీ ప్రియులు కేవలం రొటీన్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్లతో సరిపెట్టుకోకుండా.. హృదయాలను పిండేసే క్రైమ్ డ్రామాలు, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లు, రియలిస్టిక్ పాలిటిక్స్ ఆధారంగా వచ్చే కథాంశాలను వీక్షించేందుకు అమితాసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్లోబల్ ఓటీటీ దిగ్గజం 'నెట్‌ఫ్లిక్స్' (Netflix)లో ఉన్న ఈ టాప్ 7 సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్లు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి.

    సండే వ‌చ్చేసింది-ఓటీటీలో ఏం చూడాలో తెలియ‌ట్లేదా? ఈ టాప్ 7 సస్పెన్స్ థ్రిల్ల‌ర్ల‌పై లుక్కేయండి-మస్ట్ వాచ్!
    సండే వ‌చ్చేసింది-ఓటీటీలో ఏం చూడాలో తెలియ‌ట్లేదా? ఈ టాప్ 7 సస్పెన్స్ థ్రిల్ల‌ర్ల‌పై లుక్కేయండి-మస్ట్ వాచ్!

    ఢిల్లీ క్రైమ్ (Delhi Crime)

    జోనర్: ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్

    ఎందుకు చూడాలి?: అంతర్జాతీయంగా 'ఎమ్మీ అవార్డు' (Emmy Award) గెలుచుకున్న మొదటి ఓటీటీ భారతీయ సిరీస్ ఇది. నిజ జీవితంలో జరిగిన దారుణ నేరాన్ని ఆధారం చేసుకుని, పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుందనేది ఎక్కడా సినిమాటిక్ డ్రామా లేకుండా అత్యంత సహజంగా చూపెట్టారు. షెఫాలీ షా (DCP వర్తికా చతుర్వేది) నటన ఈ సిరీస్‌కు వెన్నెముక.

    థ్రిల్ ఫ్యాక్టర్: రాత్రికి రాత్రే కేసును ఛేదించాల్సిన పరిస్థితి, వ్యవస్థలోని ఒత్తిళ్లు వీక్షకుల్లో తీవ్రమైన ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తాయి.

    సేక్రెడ్ గేమ్స్ (Sacred Games)

    జోనర్: పొలిటికల్ / అండర్ వరల్డ్ నార్కో-థ్రిల్లర్

    ఎందుకు చూడాలి?: విక్రమ్ చంద్ర నవల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ భారతదేశంలో ఓటీటీ విప్లవానికి నాంది పలికింది. ముంబై అండర్‌వరల్డ్, రాజకీయం, మతం చుట్టూ తిరిగే కథనంలో సైఫ్ అలీ ఖాన్ (సర్తాజ్ సింగ్), నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ (గణేష్ గైతోండే) నటన మైండ్ బ్లాక్ చేస్తుంది.

    థ్రిల్ ఫ్యాక్టర్: "25 రోజుల్లో ముంబైని కాపాడుకో" అనే ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్ చుట్టూ నడిచే కౌంట్‌డౌన్ నెరేషన్ ఈ సిరీస్ ప్రత్యేకత.

    కోహ్రా (Kohrra)

    జోనర్: మర్డర్ మిస్టరీ డ్రామా

    ఎందుకు చూడాలి?: పంజాబ్ గ్రామీణ నేపథ్యంలో జరిగే ఒక ఎన్ఆర్ఐ యువకుడి హత్య విచారణ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. కేవలం హంతకుడెవరనే పాయింట్ మాత్రమే కాకుండా, మనుషుల సంక్లిష్ట సంబంధాలు, కుటుంబ రహస్యాలు, మానసిక ఘర్షణలను ఈ సిరీస్ అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది.

    థ్రిల్ ఫ్యాక్టర్: పొగమంచు (Kohrra) దాగివున్న నిజాలను ఎలా కప్పివుంచుతుందో చూపించే విజువల్ నెరేషన్ చివరి ఎపిసోడ్ వరకు ఊహించని మలుపులు తిరుగుతుంది.

    అరణ్యక్ (Aranyak)

    జోనర్: సూపర్ నేచురల్ & మైథలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్

    ఎందుకు చూడాలి?: బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ డిజిటల్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ సిరీస్ ఒక కొండ ప్రాంత పట్టణంలో సాగుతుంది. స్థానిక జానపద కథలు, పురాణ నమ్మకాలు, ఒక విదేశీ టూరిస్ట్ హత్య చుట్టూ కథనం అల్లుకుంది. పరమబ్రత ఛటోపాధ్యాయ, ఆశుతోష్ రాణా ఇతర కీలక పాత్రల్లో మెరిసారు.

    థ్రిల్ ఫ్యాక్టర్: హత్యను మనిషి చేశాడా లేదా అడవిలోని రహస్య శక్తి చేసిందా అనే గందరగోళం మధ్య సాగే సస్పెన్స్ వీక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.

    ఖాకీ: ది బిహార్ ఛాప్టర్

    జోనర్: యాక్షన్ / ఇన్వెస్టిగేటివ్ కాప్ డ్రామా

    ఎందుకు చూడాలి?: నీరజ్ పాండే అందించిన ఈ సిరీస్ బీహార్‌లోని గ్యాంగ్‌స్టర్ ఛందన్ మహతో, ఐపిఎస్ అధికారి అమిత్ లోధా నడుమ సాగిన నిజమైన మైండ్ గేమ్‌ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. పోలీస్ సిస్టమ్, పాలిటిక్స్, క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్లను అత్యంత రా (Raw)గా చూపించారు.

    థ్రిల్ ఫ్యాక్టర్: గ్యాంగ్‌స్టర్‌ను పట్టుకునేందుకు ఆఫీసర్ వేసే వ్యూహాలు, ప్రత్యర్థి వేసే ప్రతివ్యూహాలు ప్రతి ఘట్టంలోనూ ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తాయి.

    యే కాళీ కాళీ ఆంఖేన్

    జోనర్: రొమాంటిక్ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్

    ఎందుకు చూడాలి?: ఒక శక్తివంతమైన రాజకీయ నాయకుడి కుమార్తె అమితమైన ఆధిపత్య ధోరణితో ఒక సాధారణ యువకుడిని ప్రేమిస్తే ఎలా ఉంటుంది? తన ప్రేమను, ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు ఆ యువకుడు చేసే పోరాటమే ఈ సిరీస్ కథాంశం. తాహిర్ రాజ్ భాసిన్, శ్వేతా త్రిపాఠి అద్భుత ప్రదర్శన ఇచ్చారు.

    థ్రిల్ ఫ్యాక్టర్: సైకోటిక్ లవ్, కంబైన్డ్ విత్ పొలిటికల్ పవర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈ సిరీస్‌ను ఇతర క్రైమ్ డ్రామాల కంటే భిన్నంగా నిలబెడుతుంది.

    స్కూప్ (Scoop)

    జోనర్: మీడియా / కోర్ట్‌రూమ్ థ్రిల్లర్

    ఎందుకు చూడాలి?: హన్సల్ మెహతా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సిరీస్ పాత్రికేయ రంగానికి సంబంధించిన లోపలి కోణాలను ఆవిష్కరిస్తుంది. ఒక క్రైమ్ రిపోర్టర్ స్వయంగా మర్డర్ కేసులో ముద్దాయిగా మారినప్పుడు ఏం జరిగింది అనే జర్నలిస్ట్ జిగ్నా వోరా నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా దీనిని రూపొందించారు. కరిష్మా తన్నా ప్రధాన పాత్రలో జీవించింది.

    థ్రిల్ ఫ్యాక్టర్: మీడియా, పోలీస్, ముంబై అండర్ వరల్డ్ మధ్య నడిచే ప్రమాదకరమైన బంధం ఎలాంటి పర్యవసానాలకు దారితీస్తుందో ఈ సిరీస్ కళ్లకు కడుతుంది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Thrillers: సండే వ‌చ్చేసింది-ఓటీటీలో ఏం చూడాలో తెలియ‌ట్లేదా? ఈ టాప్ 7 సస్పెన్స్ థ్రిల్ల‌ర్ల‌పై లుక్కేయండి-మస్ట్ వాచ్!
    Home/Entertainment/OTT Thrillers: సండే వ‌చ్చేసింది-ఓటీటీలో ఏం చూడాలో తెలియ‌ట్లేదా? ఈ టాప్ 7 సస్పెన్స్ థ్రిల్ల‌ర్ల‌పై లుక్కేయండి-మస్ట్ వాచ్!
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