Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    గ్లామ‌ర్ డోస్ పెంచేసిన ఆషికా రంగ‌నాథ్‌-భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తిలో బికినీలో హాట్ ఎంట్రీ-ఇంటర్నెట్ షేక్

    ఆషికా రంగనాథ్ గ్లామర్ డోస్ పెంచేసింది. భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమాలో అందాలు పరిచేసింది. ఇంట్రడక్షన్ సీన్ లో బికినీలో హాట్ ఎంట్రీతో హీట్ పెంచేసింది ఈ కన్నడ భామ.

    Published on: Jan 13, 2026 1:44 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆషికా రంగనాథ్.. నా సామిరంగా సినిమాలో నాగార్జున పక్కన చీరకట్టులో ఎంతో పద్ధతిగా కనిపించిన అమ్మాయి. కానీ భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి మూవీలో మాత్రం ఈ కన్నడ భామ గ్లామర్ డోస్ పెంచేసింది. బికినీలో ఎంట్రీతో మొదలెట్టి సినిమా అంతటా హాట్ హాట్ గా కనిపించింది. ఇప్పుడు భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తిలో ఆషికా గ్లామర్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

    ఆషికా రంగనాథ్
    ఆషికా రంగనాథ్

    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తిలో ఆషికా

    సంక్రాంతి 2026 సందర్భంగా ఇవాళ (జనవరి 13) థియేటర్లలో రిలీజైంది భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి మూవీ. దీనికి మిక్స్ డ్ టాక్ వస్తోంది. కామెడీ అదిరిపోయిందని కొందరు అంటుంటే, రొటీన్ స్టోరీ అని మరికొందరు తీసిపారేస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాలో మాత్రం ఆషికా రంగనాథ్ లుక్, క్యారెక్టర్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇంటర్నెట్ మొత్తం దీని గురించే చర్చ సాగుతోంది.

    మానస శెట్టిగా

    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమాలో మానస శెట్టి అనే క్యారెక్టర్ లో అల్ట్రా మోడర్న్ అమ్మాయిగా నటించింది ఆషికా రంగనాథ్. బికినీలో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ మూవీలో రామ్ సత్యనారాయణ (రవితేజ)ను లవ్ చేస్తుంది ఆషికా. కానీ అప్పటికే సత్యనారాయణకు పెళ్లి అవుతుంది. ఈ విషయం మానసకు తెలియకుండా జాగ్రత్తపడతాడు.

    ఆషికా సినిమాలు

    కన్నడ భామ ఆషికా రంగనాథ్ 2016లో కన్నడ మూవీ క్రేజీ బాయ్ తో డెబ్యూ చేసింది. ఆ తర్వాత వరుసగా కన్నడ సినిమాలు చేసింది. 2022లో తమిళంలో అడుగుపెట్టింది. 2023లో కల్యాణ్ రామ్ హీరోగా వచ్చిన అమిగోస్ తో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది 29 ఏళ్ల ఆషికా రంగనాథ్.

    నాగ్ మూవీ

    ఆ తర్వాత నాగార్జునతో నా సామి రంగా సినిమాలో మెరిసింది ఆషికా రంగనాథ్. 2024లో కన్నడలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇప్పడు తెలుగులో భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమాలో గ్లామర్ షోతో అదరగొట్టింది. చిరంజీవి సినిమా విశ్వంభరలోనూ ఈ బ్యూటీ నటించింది. ఈ మూవీ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతుంది.

    హిట్ కోసం

    తెలుగులో ఆషికాకు ఇంతవరకు సరైన హిట్ పడలేదు. అమిగోస్ పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. నా సామి రంగా కూడా అంతంతమాత్రంగానే ఆడింది. ఇప్పుడు భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి మూవీకి మిక్స్ డ్ టాక్ వస్తుంది. దీంతో ఈ భామ ఆశలన్నీ ఇక చిరంజీవి అప్ కమింగ్ మూవీ విశ్వంభరపైనే ఉన్నాయి. ఆ సినిమాతోనైనా ఆషికా తెలుగులో హిట్ అందుకుంటుందేమో చూడాలి. 2026 సమ్మర్ లో విశ్వంభర రిలీజ్ అయ్యే అవకాశముంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/గ్లామ‌ర్ డోస్ పెంచేసిన ఆషికా రంగ‌నాథ్‌-భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తిలో బికినీలో హాట్ ఎంట్రీ-ఇంటర్నెట్ షేక్
    News/Entertainment/గ్లామ‌ర్ డోస్ పెంచేసిన ఆషికా రంగ‌నాథ్‌-భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తిలో బికినీలో హాట్ ఎంట్రీ-ఇంటర్నెట్ షేక్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes