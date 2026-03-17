    OTT Trending: థియేటర్లలో ప్లాఫ్.. ఓటీటీలో మాత్రం ఎగబడి చూసేస్తున్న జనాలు.. ట్రెండింగ్ నంబ‌ర్‌వ‌న్‌గా తెలుగు సినిమా

    OTT Trending: థియేటర్లలో ప్లాఫ్ గా నిలిచిన ఓ తెలుగు సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతోంది. థియేటర్లలో ఈ మూవీని పట్టించుకోని జనాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో మాత్రం ఎగబడి చూసేస్తున్నారు. 

    Mar 17, 2026, 10:06:02 IST
    By Chandu Shanigarapu
    థియేటర్లలో ప్లాఫ్ గా నిలిచిన తెలుగు మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ గా దూసుకెళ్తోంది. బిగ్ స్క్రీన్ పై చూసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపని ఆడియన్స్ ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో మాత్రం ఎగబడి చూసేస్తున్నారు. ఆ తెలుగు సినిమానే.. ‘భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి’. రవితేజ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ థియేటర్లలో బొక్కబోర్లా పడ్డ సంగతి తెలిసిందే.

    ఓటీటీలో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా తెలుగు మూవీ (x/zee5telugu)
    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి ఓటీటీ

    రవితేజ హీరోగా నటించిన ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ ‘భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి’. సంక్రాంతి 2026 సందర్భంగా జనవరి 13న ఈ మూవీ థియేటర్లలో రిలీజైంది. మిక్స్ డ్ టాక్ వచ్చిన ఈ సినిమాను జనాలు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఈ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మార్చి 13 నుంచి జీ5 తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో అందుబాటులో ఉంది.

    ఓటీటీ ట్రెండింగ్

    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమాలో డింపుల్ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్ హీరోయిన్లు. ఈ ఇద్దరితో రవితేజ రొమాన్స్ చేస్తాడు. భార్య, గర్ల్ ఫ్రెండ్ మధ్యలో ఇరుక్కుపోయిన భర్తగా రవితేజ నటించాడు. అయితే ఈ మూవీ థియేటర్లలో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. కొత్తగా ఏం లేకపోవడంతో జనాలు ఇంట్రెస్ట్ చూపలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో మాత్రం భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమా ట్రెండింగ్ లో కొనసాగుతోంది.

    నంబర్ వన్

    జీ5 ఓటీటీలో భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి మూవీ అదరగొడుతోంది. మార్చి 13న ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ చిత్రం ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతోంది. ఈ మూవీకి కిశోర్ తిరుమల డైరెక్టర్. థియేటర్లలో రిలీజైన రెండు నెలలకు ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి రావడం గమనార్హం.

    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి స్టోరీ

    రామ్ సత్యనారాయణ (రవితేజ), బాలమణి (డింపుల్ హయాతి) భార్యాభర్తలు. చాలా అన్యోన్యంగా, ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు. వీరికి అనార్కలి అనే వైన్ బ్రాండ్ కంపెనీ ఉంటుంది. వ్యాపార నిమిత్తం స్పెయిన్‌కు వెళ్తాడు రామ్. అక్కడ పరిచయం అయిన మానస శెట్టి (ఆషిక రంగనాథ్)తో రామ్ ఫిజికల్ రిలేషన్‌షిప్‌ పెట్టుకుంటాడు.

    తనకు పెళ్లయిన విషయాన్ని మానస దగ్గర, ఎఫైర్ గురించి భార్య బాలమణి దగ్గర రామ్ దాస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది? భార్యకు, ప్రియురాలికి నిజం తెలియకుండా రామ్ ఎలాంటి తంటాలు పడ్డాడు? పరాయి స్త్రీతో తన భర్త శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని తెలిసిన బాలామణి ఏం చేసింది? చివరికి ఏమైంది? అనేది తెలియాలంటే భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చూడాల్సిందే.

