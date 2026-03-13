Edit Profile
    OTT: ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వచ్చిన రవితేజ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్.. రెండు నెలల తర్వాత.. భార్య, గర్ల్ ఫ్రెండ్ మధ్య నలిగే భర్త

    Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Ott: ఎట్టకేలకు రవితేజ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. సంక్రాంతి 2026 రేసులో పోటీపడ్డ భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి మూవీ రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ మూవీని ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి. 

    Mar 13, 2026, 05:38:20 IST
    By Chandu Shanigarapu
    సంక్రాంతి 2026 రేసులో తలపడ్డ సినిమాలన్నీ ఎప్పుడో డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. కానీ రవితేజ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ ‘భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి’ మాత్రం ఇప్పటికి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. వివిధ కారణాల వల్ల ఓటీటీ రిలీజ్ వాయిదా పడుతూ వచ్చిన ఈ మూవీ, ఎట్టకేలకు ఇవాళ డిజిటల్ డెబ్యూ చేసింది.

    ఓటీటీలోకి రవితేజ సినిమా (x/ZEE5Telugu)
    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి ఓటీటీ

    రవితేజ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి. ఫ్యామిలీ కామెడీ ఎంటర్ టైనర్ గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఇవాళ (మార్చి 13) ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జీ5 తెలుగులో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగుతో పాటు తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమాను ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    రెండు నెలల తర్వాత

    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమా సంక్రాంతి 2026 బరిలో నిలిచింది. జనవరి 13న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఇప్పుడు సరిగ్గా రెండు నెలల తర్వాత ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. మార్చి 13 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తిలో రవితేజ హీరో. డింపుల్ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్ హీరోయిన్లు.

    మళ్లీ షాక్

    మాస్ మహరాజ్ రవితేజకు వరుసగా షాక్ లు తప్పడం లేదు. ఆయన కెరీర్ లో ఇప్పుడు వరుసగా ఫ్లాఫ్ లు ఎదురవుతున్నాయి. దీంతో రూట్ మార్చి, మాస్ ఇమేజ్ ను పక్కన పెట్టి ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి సినిమా చేశాడు. అయినా కలిసి రాలేదు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర అంతంతమాత్రంగానే ఆడింది. ఈ మూవీకి కిషోర్ తిరుమల డైరెక్టర్.

    భ‌ర్త మ‌హాశ‌యుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి స్టోరీ

    రామ్ సత్యనారాయణ (రవితేజ), బాలమణి (డింపుల్ హయాతి) భార్యాభర్తలు. చాలా అన్యోన్యంగా, ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు. వీరికి అనార్కలి అనే వైన్ బ్రాండ్ కంపెనీ ఉంటుంది. వ్యాపార నిమిత్తం స్పెయిన్‌కు వెళ్తాడు రామ్. అక్కడ పరిచయం అయిన మానస శెట్టి (ఆషిక రంగనాథ్)తో రామ్ ఫిజికల్ రిలేషన్‌షిప్‌ పెట్టుకుంటాడు.

    తనకు పెళ్లయిన విషయాన్ని మానస దగ్గర, ఎఫైర్ గురించి భార్య బాలమణి దగ్గర దాస్తాడు రామ్. ఆ తర్వాత ఏమైంది? భార్యకు, ప్రియురాలికి నిజం తెలియకుండా రామ్ ఎలాంటి తంటాలు పడ్డాడు? పరాయి స్త్రీతో తన భర్త శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని తెలిసిన బాలామణి ఏం చేసింది? చివరికి ఏమైంది? అనేది తెలియాలంటే? భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి చూడాల్సిందే.

