vishwambhara: విశ్వంభర రిలీజ్ డేట్పై బిగ్ బజ్.. మెగాస్టార్ వచ్చేది ఆ స్పెషల్ రోజేనా?
vishwambhara: మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ కు అదిరే న్యూస్. చిరు హీరోగా నటించిన ప్రతిష్ఠాత్మక విశ్వంభర రిలీజ్ కు ముహూర్తం ఖరారైందని సమాచారం. ఈ బిగ్ బజ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
vishwambhara: చిరంజీవి ఫ్యాన్స్, సినీ లవర్స్ ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్న మూవీ ‘విశ్వంభర’. ఎప్పుడో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన ఈ మూవీ ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఓ బిగ్ బజ్ తెగ వైరల్ గా మారుతోంది. విశ్వంభర రిలీజ్ డేట్ ఇదేనంటూ ఓ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. అదే నిజమైతే ఫ్యాన్స్ కు పండగే.
అందుకే లేటు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటించిన సోషియా ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘విశ్వంభర’. చెడుపై మంచి చేసే యుద్ధం నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో రెడీ అవుతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయింది. కానీ బెటర్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోసం మూవీ రిలీజ్ లేటు అవుతూ వస్తోంది.
విశ్వంభర రిలీజ్ డేట్
అయితే, తాజాగా ఓ బజ్ వైరల్ గా మారింది. ఆగస్టు 15, 2026న భారత స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విశ్వంభర రిలీజ్ కానున్నట్లు తెలిసింది. స్పెషల్ డే అయిన ఇండిపెండెన్స్ డే నాడు మెగాస్టార్ తన కొత్త సినిమాతో థియేటర్లకు రాబోతున్నారని సమాచారం. రిలీజ్ డేట్ పై మేకర్స్ త్వరలోనే అఫీషియల్ అనౌన్స్ మెంట్ తో క్లారిటీ ఇస్తారని టాక్.
2023లో
విశ్వంభర సినిమాను అనౌన్స్ చేసి రెండేళ్లు దాటిపోయాయి. చిరంజీవి బర్త్ డే సందర్భంగా ఆగస్టు 22, 2023న విశ్వంభర సినిమాను ప్రకటించారు. అదే ఏడాది అక్టోబర్ 23న పూజ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం రెగ్యులర్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. 2024 ఆగస్టు వరకు షూటింగ్, డబ్బింగ్ పూర్తయ్యాయి.
వీఎఫ్ఎక్స్
విశ్వంభర మూవీ షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిన రిలీజ్ కావడానికి ఆలస్యమవుతూనే ఉంది. అందుకు కారణం వీఎఫ్ఎక్స్. ఈ మూవీలో సుమారు 5 వేల వీఎఫ్ఎక్స్ షాట్స్ ఉన్నాయని డైరెక్టర్ వశిష్ఠ ఓ సందర్భంగా తెలిపాడు. అవి కంప్లీట్ చేసేందుకు ఎక్కువ టైమ్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు విశ్వంభర రిలీజ్ కు రెడీ అయిందనే బజ్ ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది.
త్రిష హీరోయిన్
చిరంజీవి విశ్వంభర సినిమాలో హీరోయిన్లు త్రిష, ఆషికా రంగనాథ్ నటించారు. రీసెంట్ గా త్రిష పుట్టిన రోజు (మే 4)న విశ్వంభర నుంచి అవనిగా ఆమె ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ మూవీలో ఇంకా ఇషా చావ్లా, సురభి పురాణిక్, కునాల్ కపూర్, శుభలేఖ సుధాకర్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల తదితరులు నటించారు. బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ మౌనీ రాయ్ ఓ స్పెషల్ సాంగ్ చేసినట్లు సమాచారం.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం.