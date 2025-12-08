Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అతను బిగ్ బాస్ టైటిల్ కు అనర్హుడు.. హౌస్ లో ఏమీ చేయలేదు: రన్నరప్ ఫర్హానా సంచలన వ్యాాఖ్యలు

    బిగ్ బాస్ 19 ముగిసింది. టీవీ స్టార్ గౌరవ్ ఖన్నా విజేతగా నిలిచాడు. అయితే రన్నరప్ గా మిగిలిన ఫర్హానా ఖాన్ విన్నర్ గౌరవ్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. అతను ట్రోఫీకి అర్హుడే కాడంటూ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. 

    Published on: Dec 08, 2025 11:27 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టెలివిజన్ నటుడు గౌరవ్ ఖన్నా బిగ్ బాస్ 19 రియాలిటీ షో విజేతగా నిలిచాడు. ఈ హిందీ బిగ్ బాస్ సీజన్ టైటిల్ ను గెలుచుకున్నాయి. అయితే సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచి, రన్నరప్ గా మిగిలిన ఫర్హానా భట్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. బిగ్ బాస్ టైటిల్ కు గౌరవ్ అర్హుడే కాడంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది ఫర్హానా.

    గౌరవ్ ఖన్నాపై ఫర్హాన్ సంచలన కామెంట్లు
    గౌరవ్ ఖన్నాపై ఫర్హాన్ సంచలన కామెంట్లు

    గౌరవ్ అనర్హుడు

    బిగ్ బాస్ 19 హిందీ విన్నర్ పట్ల వీక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు ఫర్హానా గెలుపుకు అర్హురాలని భావిస్తుంటే, మరికొందరు గౌరవ్ విజయాన్ని సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఫిల్మీగ్యాన్ తో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫర్హానా ఇప్పుడు గౌరవ్ ను 'అనర్హుడు' అని పేర్కొంది. ఫర్హానా భట్ అభిప్రాయం ప్రకారం గౌరవ్ ఖన్నా అర్హత గల విజేత కాదు.

    నేనే స్టార్

    ఫర్హానా బిగ్ బాస్ 19 లో తన ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతూ.. "నేను నిజంగా సంతృప్తిగా ఉన్నాను. నా చేతిలో ట్రోఫీ లేకపోయినా, ఈ సీజన్ కి నేనే స్టార్ ని అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. ప్రజలు చెప్పినట్లుగా ఈ సీజన్ ఫర్హానా భట్ సీజన్. ప్రజలు నాకు ఇంత ప్రేమను ఇచ్చినందుకు నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. ట్రోఫీ కంటే నాకు ఈ ప్రేమ ఎక్కువ అవసరం" అని ఫర్హానా ఖాన్ తెలిపింది.

    గౌరవ్ అర్హత గల విజేత అని మీరు అనుకుంటున్నారా అని అడిగినప్పుడు, ఫర్హానా ఇలా చెప్పింది. "నేను నిజంగా అలా అనుకోను ఎందుకంటే అతను బిగ్ బాస్ లో ఏమీ చేయలేదు. అతను చేసిన ఒక్క పని కూడా అతన్ని విజేతగా కనిపించేలా చేయదు. కానీ అతను టీవీలో ఉన్నందున, ఈ రియాలిటీ షో టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నందున అతనికి ఓటు వేసిన టీవీ ప్రేక్షకులు ఉండవచ్చు. కాబట్టి వారికి, వారి ఎంపికకు గౌరవం ఇస్తున్నా" అని ఫర్హానా చెప్పింది.

    బిగ్ బాస్ లో ఇలా

    ఫర్హానా భట్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లో గందరగోళాన్ని సృష్టించి, గొడవలు రేకెత్తించి, హై డ్రామాను అందించినప్పటికీ, గౌరవ్ తన ప్రయాణంలో చాలా వరకు మౌనంగానే ఉన్నాడు. ఫర్హానా మొదటి రోజు నుండే ప్రతి ఇంటి సభ్యుడి దృష్టిని ఆకర్షించేలా చూసుకుంది, అయితే గౌరవ్ షో చివరిలో మాత్రమే తన నిజమైన ఆటను చూపించాడు. ఇంటిలో తన అసభ్యకరమైన భాషకు ఫర్హానా తరచుగా విమర్శించబడినప్పటికీ, గౌరవ్ తన ప్రశాంతమైన, నిబ్బరమైన వ్యక్తిత్వానికి సల్మాన్ ఖాన్ ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.

    రూ.50 లక్షలు

    గౌరవ్ చివరికి రియాలిటీ షోను గెలుచుకున్నాడు. మెరిసే బిగ్ బాస్ 19 ట్రోఫీతో పాటు రూ.50 లక్షల బహుమతి డబ్బును గెలుచుకున్నాడు. అతని స్నేహితులు అభిషేక్ బజాజ్, ప్రాణీత్ మోర్, అష్నూర్ కౌర్, మృదుల్ తివారీ తదితరులు గౌరవ్ షో గెలిచినప్పుడు ఆనందించారు. అతన్ని ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు. షో ముగిసినప్పటికీ, విజేత చుట్టూ చర్చలు సోషల్ మీడియాలో ఇంకా సందడి చేస్తున్నాయి.

    News/Entertainment/అతను బిగ్ బాస్ టైటిల్ కు అనర్హుడు.. హౌస్ లో ఏమీ చేయలేదు: రన్నరప్ ఫర్హానా సంచలన వ్యాాఖ్యలు
    News/Entertainment/అతను బిగ్ బాస్ టైటిల్ కు అనర్హుడు.. హౌస్ లో ఏమీ చేయలేదు: రన్నరప్ ఫర్హానా సంచలన వ్యాాఖ్యలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes