బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలేలో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న హోస్ట్ సల్మాన్ ఖాన్- దిగ్గజ నటుడు ధర్మేంద్రకు నివాళి
బిగ్ బాస్ 19 విన్నర్గా గౌరవ్ ఖాన్ నిలిచాడు. అయితే, బిగ్ బాస్ హిందీ 19 సీజన్ గ్రాండ్ ఫినాలేలో హోస్ట్ సల్మాన్ ఖాన్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. దిగ్గజ నటుడు ధర్మేంద్ర మరణానికి చింతిస్తూ చాలా ముఖ్యమైన విశేషాలు చెప్పారు. అలాగే, బిగ్ బాస్ స్టేజీపై ధర్మేంద్రకు నివాళి అర్పించారు.
బాలీవుడ్ను ఏలిన 'హీ-మ్యాన్', దిగ్గజ నటుడు ధర్మేంద్ర ఎంతోమంది అభిమానాన్ని చూరగొన్నారు. నవంబర్ 24న లోకాన్ని విడిచి ధర్మేంద్ర వెళ్లిపోయిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలేలో ధర్మేంద్రను తలుచుకుని హోస్ట్ సల్మాన్ ఖాన్ కన్నీటిపర్యంతం అయ్యారు.
ధర్మేంద్రను గుర్తుచేసుకుంటూ
అయితే, సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ చేసే రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్'కు పలుమార్లు అతిథిగా ధర్మేంద్ర హాజరయ్యారు. తాజాగా జరిగిన 'బిగ్ బాస్ 19' గ్రాండ్ ఫినాలే సందర్భంగా, ధర్మేంద్రను గుర్తుచేసుకుంటూ సల్మాన్ ఖాన్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
ముఖ్యంగా, సన్నీ డియోల్, బాబీ డియోల్ తమ తండ్రి అంత్యక్రియలను, ప్రార్థనా సమావేశాన్ని అత్యంత గౌరవప్రదంగా నిర్వహించిన తీరును సల్మాన్ అభినందించారు.
ధర్మేంద్రకు నివాళిగా 'బిగ్ బాస్' హిందీ సెట్లో దిగ్గజ నటుడు గడిపిన మరపురాని క్షణాల క్లిప్ను ప్రదర్శించారు. ఆ వీడియో ముగిసిన తరువాత సల్మాన్ ఖాన్ కన్నీళ్లను ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ మాట్లాడారు.
సల్మాన్ తీవ్ర భావోద్వేగం
“మనం హీ-మ్యాన్ను కోల్పోయాం. మనం అత్యద్భుతమైన వ్యక్తిని కోల్పోయాం. ధర్మేంద్రజీ కంటే గొప్ప వ్యక్తి ఇంకొకరు ఉన్నారని నేను అనుకోను” అని సల్మాన్ తీవ్ర భావోద్వేగంతో అన్నారు.
“ఆయన తన జీవితాన్ని ఒక రాజులా గడిపారు. ఆయన మనకు సన్నీ, బాబీ, ఈషాలను అందించారు. ఆయన సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి కేవలం పనిచేయాలనే తపనతోనే ఉన్నారు. ఎన్నో పాత్రలు పోషించారు. నా కెరీర్ గ్రాఫ్లో నేను ధర్మజీని మాత్రమే అనుసరించాను. అమాయకమైన ముఖం, హీ-మ్యాన్ లాంటి దేహంతో ఆయన వచ్చారు. ఆ ఆకర్షణ ఆయన చివరి వరకూ నిలిచి ఉంది. లవ్ యూ ధర్మజీ. మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ మిస్ అవుతాం” అంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు సల్మాన్ ఖాన్.
ధర్మేంద్రకు సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు కురిపించినంత అపారమైన ప్రేమను తాను ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడలేదని సల్మాన్ అన్నారు. ఆ తరువాత, ఆయన మరింతగా కన్నీరు పెట్టుకుంటూ ఒక విషయం వెల్లడించారు.
నా తండ్రి పుట్టినరోజునే
“ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే.. ఆయన (ధర్మేంద్ర) నవంబర్ 24న మరణించారు. అది సరిగ్గా నా తండ్రి పుట్టినరోజు. నవంబర్ 26 ఆయన పుట్టినరోజు. అలాగే మా అమ్మ పుట్టినరోజు కూడా. ఈ విషయం నాకే ఇంత బాధ కలిగిస్తుంటే.. సన్నీ, బాబీ, వాళ్ల కుటుంబం ఎంత వేదన అనుభవిస్తున్నారో ఊహించండి” అని సల్మాన్ ఖాన్ తెలిపారు.
ధర్మేంద్ర అంత్యక్రియలు, ప్రార్థనా సమావేశాలను నిర్వహించిన తీరుపై సల్మాన్ మాట్లాడుతూ, “సూరజ్ బర్జాత్యా గారి తల్లి అంత్యక్రియలు, ధర్మజీ అంత్యక్రియలు.. ఈ రెండూ అత్యంత గౌరవప్రదంగా జరిగాయి. వారు ఆయన ప్రార్థనా సమావేశాన్ని కూడా ఎంతో దయ, గౌరవంతో నిర్వహించారు” అని చెప్పారు.
”అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏడుస్తున్నారు. కానీ, ఒక పద్ధతి ఉంది. అది ఒక జీవితాన్ని పండుగలా జరుపుకున్నట్లు అనిపించింది. బాబీ, సన్నీలకు హ్యాట్సాఫ్. ప్రతి అంత్యక్రియలు, ప్రార్థనా సమావేశం ఇంత అందంగా, గౌరవప్రదంగా జరగాలి” అని సల్మాన్ ఖాన్ ప్రశంసించారు.
బిగ్ బాస్ 19 విన్నర్
ఇదిలా ఉంటే, బిగ్ బాస్ 19 విన్నర్గా గౌరవ్ ఖాన్ నిలిచాడు. కాగా, ఈ ఏడాది నవంబర్లో ధర్మేంద్ర ఆసుపత్రిలో చేరారు. నవంబర్ 10 నాటికి ఆయన మరణించారనే పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించాయి. అయితే, ఆయన భార్య హేమ మాలిని, కూతురు ఈషా డియోల్ ఆ పుకార్లను కొట్టిపారేసి, ఆయన కోలుకుంటున్నారని ధృవీకరించారు.
ఆ తరువాత కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. దురదృష్టవశాత్తు, నవంబర్ 24న 89 సంవత్సరాల వయసులో ధర్మేంద్ర తుది శ్వాస విడిచారు. అమితాబ్ బచ్చన్, షారుక్ ఖాన్ వంటి బాలీవుడ్ ప్రముఖులు ఆయన మరణం పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.