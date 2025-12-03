కోట్ల విలువైన ఆస్తి.. పిల్లలకు రాసివ్వని ధర్మేంద్ర.. పదేళ్ల క్రితమే వేరే వాళ్లకు!
నటుడు ధర్మేంద్ర పంజాబ్లోని తన పూర్వీకుల ఆస్తిని తన పిల్లలకు కాకుండా వేరే వారికే రాసిచ్చినట్లు సమాచారం. ఆయన ఈ నిర్ణయం సుమారు పదేళ్ల క్రితమే తీసుకున్నారు.
సీనియర్ నటుడు ధర్మేంద్ర (89) గత నవంబర్ 24న ముంబైలోని జుహులోని తన నివాసంలో మరణించారు. భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, విజయవంతమైన నటులలో ఒకరైన ధర్మేంద్ర, ఆయన మరణించే సమయానికి భారీ సంపదను కూడా కూడగట్టుకున్నారు. ఆయన ఆస్తికి సంబంధించి ఊహాగానాలు చెలరేగుతున్నప్పటికీ, వారసత్వం విషయంలో ఆయన కుటుంబంలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవని పలు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
ధర్మేంద్ర పూర్వీకుల ఆస్తి
ధర్మేంద్ర పంజాబ్లోని తన పూర్వీకుల ఆస్తిని తన పిల్లలకు ఇవ్వలేదు. కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆ భూమిని, ఆయన జీవించి ఉండగానే వేరొకరికి రాసిచ్చారు. ధర్మేంద్ర పూర్వీకుల ఆస్తిని బంధువులకు రాసిచ్చారు. ధర్మేంద్ర (ధరం సింగ్ డియోల్) పంజాబ్లోని నస్రాలి అనే తన తల్లి స్వగ్రామంలో జన్మించారు. ఆయన కుటుంబం సమీపంలోని దంగాన్ గ్రామానికి చెందినది. అక్కడే చిన్నప్పుడు ధర్మేంద్ర పెరిగారు. ఆయన తండ్రికి అక్కడ భూమి ఉండేది.
బంధువుల పేరు మీద
1950లలో ధర్మేంద్ర ముంబైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన బంధువులు, వారి కుమారులు వ్యవసాయ భూమిని సాగు చేయడం, సంరక్షించడం చేపట్టారు. పలు నివేదికల ప్రకారం ఆ భూమి, దానిపై ఉన్న ఇల్లు ప్రస్తుతం సుమారు 5 కోట్ల రూపాయల విలువైనవి. 2015లో ధర్మేంద్ర తన గ్రామాన్ని సందర్శించినప్పుడు, దశాబ్దాలుగా దానిని సంరక్షిస్తున్న తన మేనల్లుళ్లకు ఆ భూమిని బహుమతిగా ఇచ్చారు.
ధర్మేంద్ర మేనల్లుడు బుటా సింగ్ డియోల్ 'ది న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్'తో మాట్లాడుతూ, "ధర్మేంద్ర మామయ్య మా తండ్రి మంజిత్ సింగ్ కజిన్. ఆయన చివరిసారిగా 2019లో ఆయన కుమారుడు సన్నీ డియోల్ గురుదాస్పూర్ నుండి పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు గ్రామానికి వచ్చారు. నేను కూడా ఆయన కోసం ప్రచారం చేయడానికి గురుదాస్పూర్ వెళ్ళాను. అంతకుముందు, 2015-16లో ఆయన గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు 19 కనాల్, మూడు మర్లా భూమిని మా తండ్రి మంజిత్ సింగ్, మా మామయ్య షింగారా సింగ్ (ఇప్పుడు మరణించారు) లకు బదిలీ చేశారు" అని చెప్పారు.
ఎప్పుడూ మర్చిపోలేదు
ధర్మేంద్ర తన పూర్వీకుల ఆస్తిని తన పిల్లలకు కాకుండా తన బంధువుల పిల్లలకు ఎందుకు రాసిచ్చారనే దానిపై బుటా సింగ్ వివరించారు. "ఆయన దశాబ్దాల క్రితమే ముంబైకి వెళ్ళిపోయినందున, మా కుటుంబం ఆయన భూమిని చూసుకుంటోంది. మేము దానిని సాగు చేస్తున్నాము. ఆయన తన మూలాలను, మమ్మల్ని ఎప్పుడూ మరచిపోలేదు" అని ఆయన తెలిపారు.
ధర్మేంద్ర కుటుంబం
ధర్మేంద్రకు నటులు సన్నీ డియోల్, బాబీ డియోల్, ఇషా డియోల్ తో సహా ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. ధర్మేంద్ర 1954లో తన మొదటి భార్య ప్రకాష్ కౌర్ను వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి సన్నీ, బాబీలతో సహా నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. 1980లో,ఆయన తన మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇవ్వకుండానే సహనటి హేమ మాలినిని వివాహం చేసుకున్నారు. కుమార్తెలు ఇషా, అహానా హేమకు జన్మించారు.