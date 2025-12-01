ఆయన ఎత్తుకుని తిరుగుతాడు నీకెంటమ్మా ప్రాబ్లమ్.. బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూలో శివాజీ ప్రశ్నలు.. ఏడ్చేసిన దివ్య నిఖిత
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ నుంచి పన్నెండో వారం దివ్య నిఖిత ఎలిమినేట్ అయింది. ఎలిమినేషన్ అనంతరం బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న దివ్య నిఖితను భరణి శంకర్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలను అడిగాడు హీరో శివాజీ. ఈ క్రమంలోనే దివ్య నిఖి ఏడ్చేసింది. అతనికి ఎప్పటికీ వెల్ విషర్గా ఉంటానంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు ఈ వారం దివ్య నిఖిత ఎలిమినేట్ అయింది. ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్తో బిగ్ బాస్ బజ్ ప్రోగ్రామ్తో ఇంటర్వ్యూ చేస్తారన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సీజన్లో బిగ్ బాస్ బజ్ ఇంటర్వ్యూకు హోస్ట్గా హీరో శివాజీ వ్యవహరిస్తున్నాడు.
అయితే, ఎలిమినేషన్ అనంతరం బిగ్ బాస్ బజ్లో పాల్గొంది పన్నెండో వారం ఎలిమినేట్ కంటెస్టెంట్ దివ్య నిఖిత. బిగ్ బాస్ బజ్కు దివ్య నిఖిత రాగానే హోస్ట్ శివాజీ వెల్కమ్ చెప్పాడు. "దివ్య నిఖిత లాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ మనిషి.. ఇన్ని సీజన్స్ చూసినప్పుడు భరణి ఎందుకు. తనూజతో ఎలా ఉంటే మనకేంటమ్మ అసలు.." అని శివాజీ అడిగాడు.
"అది నాకు ఎప్పుడు ముందు" అని దివ్య చెబుతుండగానే.. మధ్యలో "కానీ మీ పొసెసివ్నెస్ తెలిసిపోతుంది తల్లి" అని శివాజీ అన్నాడు. దానికి దివ్య నవ్వింది. "ఇప్పుడు నీ ఒపినీయన్ ఏంటమ్మా తనూజ మీద" అని హీరో శివాజీ అడిగాడు. "నాకేం అవసరం సర్ వాళ్లను విడగొట్టాడానికి. వాళ్లను విడగొట్టి నేను ఏం సాధిస్తాను. పోని. నేను వచ్చానని చెప్పి విడిపోడానికి వాళ్లిద్దరు అంత వీకా" అని దివ్య నిఖిత అంది.
"ఆయన ఏం రాస్తే మనకేంటమ్మా ఇది.. ఆయన ఆయింట్మెంట్ రాశాడు.. ఆయన ఎత్తుకుని తిరుగుతాడు. అతనేం చిన్న పిల్లాడు కాదు. నీకేంటమ్మా ప్రాబ్లము.." అని శివాజీ ప్రశ్నించాడు. "నాకు వచ్చి ఒకరు ఈ పెయిన్ ఉందని చెప్పారనుకోండి" దివ్య అంటే.. భరణి చెప్పకుండానే మీకు పెయిన్ తెలుస్తుందిగా అది కదా మా బాధ" అని శివాజీ పంచ్ ఇచ్చాడు.
"బయటి నుంచి వచ్చాకా ఆయన నిన్ను పెద్దగా ఎంకరేజ్ చేయలేదు. గమనించావా" అని శివాజీ అంటే.. గమనించానని దివ్య చెప్పింది. "మరి అప్పుడైన అర్థం చేసుకోవాలి కదమ్మా" అని శివాజీ అన్నాడు.
"మీ మమ్మీ మాధురి గారికి ఏం చెప్పాడో తెలుసా. దివ్యాని భరణి గారికి దూరంగా ఉండమని చెప్పమ్మా ప్లీజ్" అని శివాజీ చెప్పాడు. దాంతో ఎమోషనల్ అయింది దివ్య నిఖిత.
"నా అన్నయ్య వెనకొచ్చారు. ఆయనతో ఉండాలి. బాగా చూసుకోవాలి. ఆయనతో గేమ్ బాగా ఆడాలి. ఇదే ఇంటెన్షన్తో ఉన్నాను. బయటకు వెళ్లిన తర్వాత కూడా ఆయన నాతో ఎలా ఉంటారో తెలియదు కానీ నేను 100 శాతం ఆయన వెల్ విషర్గానే ఉంటాను" అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది దివ్య నిఖిత.
