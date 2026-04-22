    Bigg Boss Ashwini: ఈ బాధ భరించలేకపోతున్నా.. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్‌తో బాధపడేవాడు.. ఇప్పుడిక లేడు: బిగ్ బాస్ అశ్విని కంటతడి

    Bigg Boss Ashwini: బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 7 ఫేమ్ అశ్విని శ్రీ తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన పెంపుడు కుక్క 'సోను'ను కోల్పోయింది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కారణంగా సోను మరణించడంతో ఆమె తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టింది.

    Apr 22, 2026, 17:29:33 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Bigg Boss Ashwini: తెలుగు బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన నటి అశ్విని శ్రీ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆమె అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న 'సోను' (కుక్క) కన్నుమూసింది. కేవలం పెంపుడు జంతువులా కాకుండా.. తన ఇంట్లో ఒక సభ్యుడిలా, తన బిడ్డలా చూసుకున్న సోను ఇక లేడనే నిజాన్ని ఆమె జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. ఈ విషయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకుంటూ ఆమె పెట్టిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెటిజన్లను కలచివేస్తోంది.

    కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్: బయటపడని లక్షణాలు

    తన పెంపుడు కుక్క సోను మరణానికి గల కారణాన్ని వివరిస్తూ అశ్విని కన్నీటి పర్యంతమయింది. సోను కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నాడని, అయితే బయటికి ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపించకపోవడంతో ఆ విషయాన్ని తాము గుర్తించలేకపోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

    సాధారణంగా కుక్కలలో కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు ముదిరే వరకు బయటపడవు. సోను విషయంలో కూడా అదే జరిగిందని, ఒకసారిగా పరిస్థితి విషమించడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడని ఆమె పేర్కొంది. "నా సోనును కోల్పోయాను.. ఈ బాధను భరించడం నా వల్ల కావడం లేదు" అని అశ్విని తన పోస్ట్‌లో చెప్పింది.

    పెట్ పేరెంట్స్‌కు అశ్విని కీలక సూచన

    తనకు ఎదురైన పరిస్థితి మరే ఇతర పెట్ పేరెంట్స్‌కు రాకూడదని అశ్విని ఒక ముఖ్యమైన విజ్ఞప్తి చేసింది. పెంపుడు జంతువులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు కనిపించినా, క్రమం తప్పకుండా వాటికి హెల్త్ చెకప్‌లు చేయించాలని కోరింది.

    "వాటికి ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే అవి మనకు నోరు తెరిచి చెప్పలేవు. పైన అంతా సాధారణంగా ఉన్నట్లు కనిపించినా లోపల తీవ్రమైన సమస్య ఉండవచ్చు. ముందస్తు పరీక్షలే వాటి ప్రాణాలను కాపాడుతాయి" అని ఆమె హితవు పలికింది.

    మన దేశంలో ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో కుక్కలలో డీహైడ్రేషన్ వల్ల కిడ్నీ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆహారం, నీరు విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంతో పాటు ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి బ్లడ్ టెస్ట్ వంటివి చేయించడం వల్ల ఇలాంటి విషాదాలను నివారించవచ్చని పశువైద్య నిపుణులు కూడా సూచిస్తుంటారు. అశ్విని చెప్పినట్లుగా 'సమయం మించిపోకముందే' మేల్కొనడం అవసరం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అశ్విని శ్రీ పెంపుడు కుక్క 'సోను' మరణానికి కారణం ఏమిటి?

    సోను కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ (Kidney Failure) కారణంగా మరణించాడు. అశ్విని తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మరణించే ముందు వరకు సోనులో ఎలాంటి అనారోగ్య లక్షణాలు బయటపడలేదు.

    2. కుక్కలలో కిడ్నీ సమస్యలను ముందే గుర్తించడం ఎలా?

    కుక్కలలో కిడ్నీ సమస్యలు అంత త్వరగా బయటపడవు. అందుకే పశువైద్యులు (Vets) క్రమం తప్పకుండా యూరిన్ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్ వంటి హెల్త్ చెకప్‌లు చేయించాలని సూచిస్తారు.

    3. అశ్విని శ్రీ ఏ బిగ్ బాస్ సీజన్‌లో పాల్గొన్నారు?

    అశ్విని శ్రీ తెలుగు బిగ్ బాస్ సీజన్ 7లో కంటెస్టెంట్‌గా పాల్గొన్నారు. వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా హౌస్‌లోకి వెళ్లిన ఆమె తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

