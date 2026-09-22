Bigg Boss Telugu 10: నువ్వు ఆడియన్గా ఉండటమే బెటర్-చరణ్ వర్సెస్ ముఖేష్-ఈ వారమే హౌస్లోకి వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ!
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ లో కంటెస్టెంట్ల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. నామినేషన్ ప్రక్రియలో చరణ్ వర్సెస్ ముఖేష్ గొడవ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. చరణ్ ఆడియన్ గా ఉండటమే బెటర్ అని ముఖేష్ అనేశాడు. ఇక ఈ వారమే హౌస్ లోకి వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ ఉంటుందని టాక్.
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో హౌస్ మేట్స్ మధ్య హీట్ ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. తాజాగా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మూడో వీక్ నామినేషన్స్ లో మళ్లీ గొడవ షురూ అయింది. చరణ్ వర్సెస్ ముఖేష్ గౌడ, శాలిని వర్సెస్ వర్షిణి మాటల యుద్ధం వైరల్ గా మారింది.
బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు
పాపులర్ రియాలిటీ షో అయిన బిగ్ బాస్ 10వ సీజన్ రసవత్తరంగా సాగుతోంది. మూడో వారం నామినేషన్లలో ముఖేష్, చరణ్ గొడవపడ్డారు. చరణ్ ను ముఖేష్ నామినేట్ చేశాడు. దీంతో ఇద్దరూ మాటలు అనుకున్నారు. ముఖేష్ అయితే ఏకంగా చరణ్ ఆడియన్ గా ఉండటమే బెటర్ అని అనేశాడు. అంటే హౌస్ లో కంటెస్టెంట్ గా చరణ్ పనికి రాడన్నది ముఖేష్ అభిప్రాయమనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.
దమ్ముంటే చేస్కో
మరోవైపు బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు కంటెస్టెంట్లు అయిన శాలిని, వర్షిణి కూడా వర్డ్స్ వార్ లో సై అంటే సై అన్నారు. సంచాలకురాలిగా వర్షిణి ఫెయిల్ అంటూ శాలిని పాయింట్ లేవనెత్తింది. దీంతో ఒక్కసారిగా వర్షిణి ట్రిగర్ అయింది. దమ్ముంటే చేసుకో అని ఛాలెంజ్ విసిరింది.
వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ
అదిరిపోయే ట్విస్ట్ లతో సాగుతున్న బిగ్ బాస్ 10 తెలుగు సీజన్ లో మరో ట్విస్ట్ కు రంగం సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫస్ట్ వీక్ లోనే బిగ్ బాస్ ఇద్దరిని మిడ్ వీక్ ఎలిమినేట్ చేశాడు. వాళ్లలో ఒకరిని మళ్లీ రప్పించాడు. సెకండ్ వీక్ ఓ కంటెస్టెంట్ ను ఇంటికి పంపించేశారు. ఇప్పుడు మూడో వారమే వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీకి ప్లాన్ చేసినట్లు తెలిసింది.
ఆ ముగ్గురిలో ఒకరు
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ మూడో వారాన్ని ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ తో బిగ్ బాస్ ప్లాన్ చేసినట్లు సమాచారం. టాస్కులు గెలిచిన వాళ్లకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రాసిన లెటర్ చదివే ఛాన్స్ దక్కనుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మూడో వారంలో వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీ కూడా ఉండనుందని తెలిసింది. అది కూడా అగ్నిపరీక్ష కంటెస్టెంట్లలో ఒకరిని హౌస్ లోకి తీసుకొస్తారని అంటున్నారు.
అగ్నిపరీక్షలో అదరగొట్టినప్పటికీ హౌస్ లో అడుగుపెట్టే ఛాన్స్ దక్కించుకోని మిథిలేష్, అపూర్వ, రామకృష్ణలో ఒకరు ఈ వారం వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీగా వస్తారని సమాచారం. మరి వాళ్లలో ఎవరు హౌస్ లోకి అడుగుపెడతారో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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