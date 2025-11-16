బిగ్ బాస్లో ఈ వారం కూడా డబుల్ ఎలిమినేషన్- నిన్న ఒకరు, ఇవాళ మరొకరు ఎలిమినేట్- వర్కౌట్ కానీ ఫైర్ స్టోర్మ్స్ కాన్సెప్ట్!
బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు ఈ వారం కూడా షాకింగ్గా డబుల్ ఎలిమినేషన్ చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికీ శనివారం (నవంబర్ 15) నాటి ఎపిసోడ్లో ఒక కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అయి వెళ్లిపోయాడు. తాజాగా ఇవాళ మరొకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. మరి బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 పదోవారం ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఊహించని ట్విస్టులు, అనుకోని సర్ప్రైజ్లతో బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సాగుతోంది. ఇప్పటికే గత వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. సెల్ఫ్ నామినేషన్తో రాము రాథోడ్ షో నుంచి వైదొలిగితే.. బిగ్ బాస్ ఓటింగ్ తక్కువ రావడంతో సాయి శ్రీనివాస ఎలిమినేట్ అయి వెళ్లిపోయాడు.
ఇమ్మాన్యూయెల్ తప్పా
ఇక బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు పదో వారం కూడా డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ కూడా పూర్తి అయిపోయింది. అయితే, బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ఈ వారం నామినేషన్స్లో ఇమ్మాన్యూయెల్ తప్పా మిగతా 10 మంది కంటెస్టెంట్స్ నామినేషన్స్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
బిగ్ బాస్ ఈ వారం నామినేషన్స్
ఈ వారం బిగ్ బాస్ నామినేషన్స్లో నిఖిల్ నాయర్, భరణి శంకర్, గౌరవ్ గుప్తా, దివ్య నిఖిత, సంజన గల్రానీ, తనూజ గౌడ, సుమన్ శెట్టి, డిమాన్ పవన్, రీతూ చౌదరి, కల్యాణ్ పడాల పది మంది ఉన్నారు. వీరికి నామినేషన్స్ అనంతరం నుంచే ఓటింగ్ పోల్స్ నిర్వహించారు.
నిఖిల్ నాయర్ ఎలిమినేట్
అయితే, వీరిలో టాప్ 1లో కల్యాణ్ పడాలా రాగా రెండో స్థానంలో తనూజ పుట్టస్వామి బిగ్ బాస్ ఓటింగ్ తెచ్చుకుంది. అతి తక్కువ ఓటింగ్తో చివరి స్థానం అంటే పదో ప్లేసులో నిఖిల్ నాయర్ ఉన్నాడు. దాంతో నిఖిల్ నాయర్ ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 నవంబర్ 15వ తేది ఎపిసోడ్లోనే నిఖిల్ నాయర్ ఎలిమినేట్ అయినట్లు హోస్ట్ నాగార్జున ప్రకటించాడు.
ఇవాళ గౌరవ్ గుప్తా ఎలిమినేట్
నిన్న నిఖిల్ నాయర్ ఎలిమినేట్ కాగా ఇవాళ (నవంబర్ 16) గౌరవ్ గుప్తా ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ కూడా పూర్తి అయిపోయింది. కాకపోతే గౌరవ్ గుప్తా ఎలిమినేషన్ను ఇవాళ ప్రసారం చేయనున్నారు. అయితే, వీళ్లిద్దరు వైల్డ్ కార్డ్గా ఫైర్ స్టోర్మ్స్ కంటెస్టెంట్స్గా బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి అడుగు పెట్టారు.
వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్ అంతా ఎలిమినేట్
ఈ ఇద్దరితో వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా వచ్చిన కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. బిగ్ బాస్ ప్రారంభంలో వచ్చిన కంటెస్టెంట్స్ మాత్రమే ప్రస్తుతం మిగిలారు. వీరిలో ఒక దివ్య నిఖిత బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్షలో నిరూపించుకుని వైల్డ్ కార్డ్లా వచ్చింది. ఆమెను ఫైర్ స్టోర్మ్ బ్యాచ్గా అనుకోలేం.
వర్కౌట్ కానీ ఫైర్ స్టోర్మ్స్
వైల్డ్ కార్డ్ లేదా రాయల్ కార్డ్ అనే పేరు చెప్పి అసలైన ఫైర్ స్టోర్మ్స్ అంటూ తీసుకొచ్చిన కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ప్రేక్షకులకు నచ్చక ఎలిమినేట్ చేసి పంపించేశారు. దీంతో ఈ బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సీజన్లో ఫైర్ స్టోర్మ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమాత్రం వర్కౌట్ కాలేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
అందుకు పెద్దగా భాష రాని వాళ్లను తీసుకురావడం, లేదా పెద్దగా పాపులారిటీ లేని సెలబ్రిటీలను తీసుకురావడమే కారణంగా పలువురి రివ్యూస్ ద్వారా అర్థం అవుతోంది.
