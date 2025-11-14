Edit Profile
    లవ్ ఓటీపీ రివ్యూ.. ఓవర్ టార్చర్ ప్రెజర్ పెట్టే లవర్.. టాక్సిక్ రిలేషన్‌షిప్‌ను కామెడీతో చూపించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే?

    అనీష్ హీరోగా, స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లవ్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా లవ్ ఓటీపీ. జాన్విక హీరోయిన్‌గా చేసిన ఈ సినిమాలో రాజీవ్ కనకాల కీలక పాత్ర పోషించారు. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమా ఇవాళ థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఈ మూవీ ఎలా ఉందో నేటి లవ్ ఓటీపీ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Nov 14, 2025 3:50 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    హీరోగా, డైరెక్టర్‌గా ఒకేసారి పరిచయం అయ్యారు అనీష్. ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ లవ్ ఓటీపీ. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా జాన్విక నటించింది. అలాగే, నటుడు రాజీవ్ కనకాల, ఆరోహి నారాయణ్, ప్రమోదిని, నాట్య రంగ, బాబా భాస్కర్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    లవ్ ఓటీపీ రివ్యూ.. ఓవర్ టార్చర్ ప్రెజర్ పెట్టే లవర్.. టాక్సిక్ రిలేషన్‌షిప్‌ను కామెడీతో చూపించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే?
    లవ్ ఓటీపీ రివ్యూ.. ఓవర్ టార్చర్ ప్రెజర్ పెట్టే లవర్.. టాక్సిక్ రిలేషన్‌షిప్‌ను కామెడీతో చూపించిన సినిమా ఎలా ఉందంటే?

    శ్రీమతి పుష్ప మణిరెడ్డి సమర్పణలో భావప్రీత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై ఇవాళ (నవంబర్ 14) లవ్ ఓటీపీ సినిమా థియేటర్లలో, తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందో నేటి లవ్ ఓటీపీ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

    కథ:

    అక్షయ్ (అనీష్)కు క్రికెటర్ అవ్వాలనే లక్ష్యం పెట్టుకుంటాడు. అక్షయ్ తండ్రి (రాజీవ్ కనకాల) పోలీస్ ఆఫీసర్. లవ్ అంటే ఏమాత్రం పడదు. అందుకే ప్రేమ పేరుతో వచ్చే కేసులను చాలా స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటాడు. తండ్రి మీద భయంతో అక్షయ్ ఎవరిని ప్రేమించడు. కానీ, కాలేజ్‌లో అక్షయ్‌ను ఇష్టపడ్డ సన (ఆరోహి నారాయణ్) లవ్ పేరుతో ఎంట్రీ ఇస్తుంది.

    అక్షయ్‌కు ప్రపోజ్ చేయడం, చేయకుండా సూసైడ్ చేసుకొంటానంటుంది. ఈ క్రమంలో క్రికెట్‌లో దెబ్బ తగిలినప్పుడు అక్షయ్‌కు ఫిజియో థెరపిస్ట్ నక్షత్ర (జాన్విక) పరిచయం అవుతుంది. సన గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఉండగానే నక్షత్రను ప్రేమిస్తాడు.

    ఆ తర్వాత ఏమైంది? నక్షత్రతో అక్షయ్ లవ్ ట్రాక్ తెలిసిన సన ఏం చేసింది? తండ్రికి రెండు లవ్ స్టోరీస్ గురించి తెలియకుండా ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డాడు? చివరికి అక్షయ్ ఎవరితో కలిసి ఉంటాడు? సన ఎలాంటి టార్చర్ పెట్టింది? వంటి విషయాలు తెలియాలంటే? ఈ లవ్ ఓటీపీ చూడాల్సిందే.

    విశ్లేషణ:

    లవ్ ఓటీపీలో ఓటీపీ అంటే ఓవర్ టార్చర్ ప్రెజర్. సినిమా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. అసలు ఏమాత్రం ఇష్టం లేని అమ్మాయిని ప్రేమించడం, లవ్‌లో ఆమెతో పడే కష్టాలు, నిజంగా ప్రేమించిన అమ్మాయిని పొందడానికి హీరో చేసే ప్రయత్నాలతో మూవీ సాగుతుంది.

    ఇద్దరి లవర్స్ మధ్య నలిగిపోయే హీరో కథగా లవ్ ఓటీపీ ఉంది. టాక్సిక్ రిలేషన్‌షిప్, ఒకరి అభిప్రాయాలను మరొకరిపై రుద్దడం వంటి లవ్‌లో జరిగే విషయాలపై ఈ సినిమా తెరకెక్కించారు. పూర్తిగా కామెడీతో ప్రేక్షకుడిని నవ్వించేలా సినిమా ఉంది. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ చాలా బాగుంది. అక్కడే కథ కొత్త మలుపు తీసుకుంటుంది.

    దాంతో సెకండాఫ్‌పై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇక రెండో భాగంలో హీరో ఒకేసారి ఇద్దరు గర్ల్‌ఫ్రెండ్స్‌ను మెయింటేనే చేయడం, దాంతో కలిగే ఇబ్బందులు, కష్టాలు కామెడీతోపాటు ఎమోషనల్‌గా ఉంటాయి. సనను వదిలేయకపోవడం, నక్షత్రతో పూర్తిగా ప్రేమగా ఉండలేకపోవడం వంటివి ఒక అబ్బాయికి ఎలాంటి బాధను కలిగిస్తాయో చక్కగా చూపించారు.

    ప్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి

    అయితే, ప్రీ క్లైమాక్స్ నుంచి కాస్తా సాగదీసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఊహించని విధంగా క్లైమాక్స్ ఉంటుంది. డైరెక్టర్‌గా, హీరోగా అనీష్ బాగానే హ్యాండిల్ చేశాడని అనిపించింది. పూర్తి సాడ్ ఫీల్‌లోకి కాకుండా అలాగే కామెడీతో మెయింటేన్ చేస్తే బాగుండేది. హీరోగా అభినయం బాగుంది.

    ఇక హీరోయిన్స్‌గా చేసిన జాన్విక, ఆరోహి నారాయణ్ పూర్తిగా మెప్పించారు. ఇద్దరు తమ పాత్రలతోపాటు గ్రామర్‌తో అట్రాక్ట్ చేశారు. రాజీవ్ కనకాల నటన నచ్చుతుంది. తండ్రి పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. మిగతా పాత్రలంతా మెప్పిస్తారు. సంగీతం పర్వాలేదు. విజువల్స్ బాగున్నాయి.

    ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే

    ఇతర సాంకేతిక నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే టాక్సిక్ రిలేషన్‌షిప్, ఇద్దరు లవర్స్‌ను ఒకేసారి మెయింటేన్ చేస్తే వచ్చే కష్టాలపై తెరకెక్కిన లవ్ ఓటీపీ ఆద్యంతం నవ్వించిన చివరికి ఏడిపిస్తుంది.

    రేటింగ్: 3/5

